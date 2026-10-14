Medio ambiente

Vietnam apuesta por la alerta temprana y la prevención de desastres

Vietnam apuesta por la previsión, las alertas tempranas y la educación comunitaria para reducir los riesgos de desastres naturales y fortalecer la resiliencia.

Silvia Danailov, Representante de UNICEF en Vietnam, entrega el primer premio del Concurso para el Desarrollo e Implementación de Planes de Estudio sobre Prevención de Desastres y Adaptación al Cambio Climático al equipo de la Facultad de Educación Infantil, Universidad Pedagógica de Hanoi (Foto: VNA)
Silvia Danailov, Representante de UNICEF en Vietnam, entrega el primer premio del Concurso para el Desarrollo e Implementación de Planes de Estudio sobre Prevención de Desastres y Adaptación al Cambio Climático al equipo de la Facultad de Educación Infantil, Universidad Pedagógica de Hanoi (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) - Vietnam debe transformar su enfoque de prevención de desastres, priorizando la identificación de riesgos, la previsión, la alerta temprana y la adopción de medidas preventivas antes de que las amenazas se conviertan en desastres.

Así lo afirmó el viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Nguyen Hoang Hiep, durante un acto celebrado el 13 de octubre en Hanoi con motivo del Día Internacional para la Reducción del Riesgo de Desastres y el Día de la ASEAN para la Gestión de Desastres de 2026.

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El viceministro de Agricultura y Medio Ambiente Nguyen Hoang Hiep, pronuncia el discurso de inauguración (Foto: VNA)

El evento fue organizado por el Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente, en coordinación con la Universidad de Pedagogía de Hanoi y organizaciones internacionales integrantes de la Alianza para la Reducción del Riesgo.

La conmemoración internacional de este año se celebra bajo el lema “Resilience Starts at Home” (La resiliencia comienza en cada hogar), que destaca el papel de las familias en la preparación, la reducción de riesgos y el fortalecimiento de su capacidad para afrontar los desastres naturales.

Según Nguyen Hoang Hiep, las experiencias recientes, incluida la campaña Quang Trung, destinada a reconstruir y reparar viviendas dañadas por los desastres naturales, demuestran que los resultados dependen de la coordinación entre todo el sistema político, las fuerzas armadas, las autoridades de todos los niveles y la población, así como del apoyo de los socios y las organizaciones internacionales.

El viceministro subrayó que este espíritu de cooperación debe mantenerse tanto para responder con rapidez ante los desastres como para reducir los riesgos antes de que se produzcan. Las iniciativas recientes de fortalecimiento de capacidades y resiliencia comunitaria confirman la importancia de una prevención proactiva para limitar las pérdidas humanas y materiales.

Uno de los ámbitos prioritarios es la educación de las nuevas generaciones. En todo el país se han organizado actividades como los concursos “Rung chuong vang” (Toca la campana de oro) y “Embajadores escolares”, que ayudan a los estudiantes a adquirir conocimientos y habilidades para actuar ante situaciones de emergencia.

También se ha ampliado el concurso de elaboración de materiales didácticos sobre prevención de desastres y adaptación al cambio climático. Tras la participación de dos universidades de educación en 2025, la iniciativa llegó a cuatro centros universitarios en 2026 y despertó el interés de miles de futuros docentes, que podrán transmitir estos conocimientos a las próximas generaciones.

Asimismo, Vietnam desarrolla modelos de “escuelas seguras ante los desastres” para reforzar la preparación y la capacidad de respuesta. Estas iniciativas, según los organizadores, contribuyen a sentar las bases de comunidades más seguras y sostenibles.

Por su parte, la coordinadora residente de las Naciones Unidas en Vietnam, Pauline Tamesis, señaló que, ante la rápida evolución del clima y la creciente interrelación de las amenazas, la reducción del riesgo de desastres debe ocupar un lugar central en el desarrollo sostenible y vincularse estrechamente con la respuesta al cambio climático, la seguridad hídrica, la protección social y el desarrollo económico.

Tamesis destacó tres cambios estratégicos: pasar de la respuesta a la previsión y gestión anticipada de los riesgos; sustituir la atención centrada en las pérdidas y los daños por medidas preventivas; y considerar la resiliencia no solo como parte de la asistencia humanitaria posterior a los desastres, sino también como una inversión esencial para el desarrollo sostenible.

Para proteger los avances de Vietnam, la representante de la ONU instó a priorizar cuatro ámbitos: convertir las alertas tempranas en acciones tempranas, ampliar su alcance, integrar la resiliencia en los procesos de desarrollo y situar a las personas y las comunidades en el centro de las políticas.

Subrayó que la resiliencia comienza en los hogares, se fortalece en las comunidades y se sostiene mediante alianzas sólidas. La acción conjunta, afirmó, permitirá proteger a los grupos más vulnerables, preservar los logros del desarrollo y preparar al país para afrontar futuros riesgos.

En el marco del acto, los participantes conocieron experiencias de las fuerzas armadas durante la campaña Quang Trung y vieron un vídeo sobre esta operación. También se reconoció a los equipos ganadores del concurso de materiales didácticos sobre prevención de desastres y adaptación al cambio climático. Además, se entregó un certificado de mérito del Primer Ministro a la Oficina de la Coordinadora Residente de las Naciones Unidas en Vietnam por sus destacadas contribuciones a la reducción del riesgo de desastres.

Las actividades reafirmaron el compromiso de Vietnam con la prevención proactiva, la coordinación entre sectores y la cooperación para construir un país más seguro y sostenible frente a los desastres naturales./.

VNA
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Cambio Climático

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