Medio ambiente

Hanoi incorpora 28 autobuses eléctricos a las rutas 22A y 22B

Hanoi pone en circulación 28 autobuses eléctricos en las rutas 22A y 22B

Pasajeros suben a un autobús eléctrico en la calle Minh Khai, en Hanói. (Foto ilustrativa: VNA)
Pasajeros suben a un autobús eléctrico en la calle Minh Khai, en Hanói. (Foto ilustrativa: VNA)

Hanoi (VNA) - La empresa de autobuses Cau Buou, perteneciente a la Corporación de Transporte de Hanoi (Transerco), comenzó hoy a operar 28 autobuses eléctricos en las rutas 22A (Estación de Autobuses de Gia Lam - Zona Urbana de Kien Hung) y 22B (Estación de Autobuses de Giap Bat - Do Nghia), que sustituyen a los vehículos diésel.

La incorporación de estos autobuses eléctricos permitirá ampliar las opciones de transporte sostenible, reducir las emisiones y avanzar hacia un sistema de transporte público más moderno y respetuoso con el medio ambiente.

La nueva flota está integrada por autobuses VinFast Green, con capacidad para 60 pasajeros y fabricados en 2026. Los vehículos, de color verde y pertenecientes a la marca Hanoibus, disponen de piso bajo para facilitar el acceso, equipamiento adaptado a personas con discapacidad y diversos servicios orientados a mejorar la experiencia de los pasajeros.

Desde el 5 de octubre, Transerco también ajustó el horario de la ruta 22B para responder mejor a la demanda de los usuarios. La ruta A opera de las 5:00 horas a las 21:00 horas, mientras que la ruta B lo hace de las 5:05 horas a las 21:00 horas, con una frecuencia de entre 23 y 35 minutos, según el trayecto.

Según Transerco, la incorporación de autobuses eléctricos en las rutas 22A y 22B supone un nuevo avance en la hoja de ruta de transición ecológica prevista para finales de 2026, con la meta de elevar a más del 51% la proporción de vehículos ecológicos de la Corporación.

Los autobuses eléctricos destacan por su funcionamiento silencioso, menores niveles de ruido, ausencia de emisiones y mayor comodidad para los pasajeros. Se espera que la expansión de esta red contribuya a modificar los hábitos de desplazamiento y fomente el uso del transporte público frente a los vehículos privados.

De acuerdo con el plan del Comité Popular de Hanoi, a más tardar en 2030 todos los autobuses de gasolina y diésel serán sustituidos por vehículos eléctricos y otros medios de transporte de energía limpia.

Para alcanzar este objetivo, la ciudad está impulsando medidas de apoyo a las empresas, mecanismos de financiación, inversión en estaciones de carga y desarrollo de infraestructuras en depósitos y terminales, además de promover los billetes electrónicos, la gestión inteligente del tráfico y la digitalización de los datos de transporte.

Hanoi considera la transición hacia los autobuses eléctricos una medida clave para reducir las emisiones del transporte, en línea con su estrategia de desarrollar un sistema de movilidad ecológico e inteligente y avanzar hacia una ciudad sostenible./.

VNA
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Transición verde, economía circular

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