Medio ambiente

Premier vietnamita inspecciona dos proyectos clave contra inundaciones en Ciudad Ho Chi Minh

Vietnam acelera dos proyectos de infraestructura en Ciudad Ho Chi Minh para mejorar el entorno urbano, prevenir inundaciones y reforzar la adaptación al cambio climático.

El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, inspecciona el proyecto de control de inundaciones por mareas en el barrio de Xom Chieu, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)
El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, inspecciona el proyecto de control de inundaciones por mareas en el barrio de Xom Chieu, en Ciudad Ho Chi Minh. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA)- El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, inspeccionó hoy dos proyectos clave en Ciudad Ho Chi Minh: la construcción de infraestructura y mejora ambiental del canal Tham Luong-Ben Cat-Rach Nuoc Len y la primera fase del proyecto de control de inundaciones por mareas en la urbe, teniendo en cuenta el cambio climático.

Durante la visita, el premier escuchó informes sobre los avances, las dificultades y los principales asuntos pendientes.

El proyecto de infraestructura y mejora ambiental del canal Tham Luong-Ben Cat-Rach Nuoc Len es una de las obras importantes de Ciudad Ho Chi Minh. Aprobado por el Comité Popular municipal en 2022 y reajustado en 2025, cuenta con una inversión total de aproximadamente 348,5 millones de dólares y un plazo de ejecución previsto entre 2021 y 2026. Las obras, divididas en 10 paquetes de construcción e instalación, comenzaron el 23 de febrero de 2023.

Actualmente, el proyecto se encuentra en una fase de aceleración, con alrededor del 80% de las obras ejecutadas y un desembolso equivalente al 75% de la inversión. Se han completado cerca de 62 kilómetros de diques y se han abierto al tráfico 48 kilómetros de vías a ambos lados del canal.

Una vez concluida, esta infraestructura contribuirá a mejorar el medio ambiente, prevenir inundaciones, reorganizar el espacio urbano y reforzar la conectividad vial entre Ciudad Ho Chi Minh y localidades vecinas como Tay Ninh y Dong Nai.

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El primer ministro Le Minh Hung se reúne con los trabajadores e ingenieros del proyecto de infraestructura y mejora ambiental del canal Tham Luong - Ben Cat - Rach Nuoc Len en el barrio de An Nhon. (Foto: VNA)


Por su parte, la primera fase del proyecto de control de inundaciones por mareas en Ciudad Ho Chi Minh, diseñado para responder a los efectos del cambio climático, cuenta con una inversión total de 386 millones de dólares y registra un avance cercano al 95%. Unos 1.500 trabajadores participan actualmente en las labores para completar y entregar la obra en noviembre.

El proyecto, comenzado en 2016 bajo el modelo BT (Construcción-Transferencia), permitirá controlar las inundaciones en una superficie de 570 kilómetros cuadrados, que abarca zonas del centro y el sur de la ciudad, incluida la margen derecha del río Saigón, donde viven aproximadamente 6,5 millones de personas. Las obras comprenden seis grandes compuertas para el control de las mareas, un sistema de diques a lo largo del río Saigón y diversas infraestructuras auxiliares.

Asimismo, se han completado el centro de gestión centralizada y el sistema automatizado de supervisión y control SCADA, que permitirá operar de manera integrada todo el complejo. El sistema recopila y supervisa datos sobre los niveles del agua y las precipitaciones, controla las compuertas y las estaciones de bombeo, emite alertas y facilita la coordinación del tráfico fluvial./.

VNA
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