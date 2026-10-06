Hanoi acelera transición hacia flota de autobuses eléctricos

Hanoi (VNA) - La Empresa de Autobuses Nam Hanoi, entidad dependiente de la Corporación de Transporte de Hanoi (Transerco), puso oficialmente en servicio 25 autobuses eléctricos en la línea 30 (Estación de Autobuses de My Dinh - zona urbana de Gamuda) y la vía 50 (Long Bien - zona urbana de An Lac, Hoai Duc), en reemplazo de los vehículos diésel.

La nueva flota está compuesta por vehículos VinFast EB8, con capacidad para 60 pasajeros y fabricados en 2026. Los autobuses lucen el característico color verde y han sido diseñados de acuerdo con la identidad de marca de Hanoibus, como contribución a construir una imagen de los autobuses de la capital moderna, civilizada y respetuosa con el medio ambiente.

De acuerdo con Transerco, la puesta en servicio de autobuses eléctricos en estas rutas constituye uno de los siguientes pasos en la hoja de ruta de transición ecológica de la entidad desde la fecha hasta finales de 2026, con el objetivo de elevar a más del 51% la proporción de sus vehículos sometidos a esta transición y avanzar gradualmente hacia el cumplimiento del plan establecido.

Por otro lado, la Empresa de Autobuses Cau Buou, también dependencia de Transerco, también puso en funcionamiento 28 autobuses eléctricos de capacidad media, sustituyendo a los vehículos diésel en las líneas 22A (Estación de Autobuses de Gia Lam - zona urbana de Kien Hung) y 22B (Estación de Autobuses de Giap Bat - Do Nghia).

Este cambio ofrecerá a los habitantes de la capital más opciones de transporte ecológico y contribuirá gradualmente a hacer realidad el objetivo de reducir las emisiones y construir un sistema de transporte público moderno, civilizado y respetuoso con el medio ambiente.

Previamente, en mayo de 2026, el Comité Popular de Hanoi emitió el Plan Nº 149/KH-UBND para implementar un proyecto de desarrollo del sistema de transporte público en autobuses eléctricos y de energías verdes.

Según el plan, la capital vietnamita busca completar la transición a autobuses eléctricos y de energía verde en toda la ciudad a más tardar en 2030. En particular, en la zona urbana central, dentro del perímetro de la cuarta circunvalación, toda la flota de autobuses en operación deberá transformarse en vehículos eléctricos, a fin de satisfacer las exigencias de un transporte ecológico, moderno y sostenible./.

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