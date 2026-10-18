Vietnam y Liechtenstein amplían cooperación con nuevos acuerdos

Hanoi (VNA) - El primer ministro de Vietnam, Le Minh Hung, destacó el potencial de cooperación con Liechtenstein en los ámbitos de las finanzas, la ciencia, la tecnología y la innovación durante sus conversaciones hoy en Hanoi con su homóloga, Brigitte Haas.



El jefe de Gobierno vietnamita dio la bienvenida a la primera ministra de Liechtenstein, quien realiza la primera visita oficial de alto nivel entre ambos países desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 2008.

Asimismo, expresó su satisfacción por la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), tras 14 años de negociaciones, así como del Acuerdo para evitar la doble imposición entre Vietnam y Liechtenstein.



Según señaló, ambos instrumentos crearán un marco jurídico más favorable para las empresas de las dos partes, contribuirán a reducir los aranceles y las barreras comerciales, ampliarán el acceso a los mercados, fortalecerán los vínculos empresariales e impulsarán los flujos de inversión, en beneficio del crecimiento y la prosperidad de ambos países.



Al exponer las prioridades de desarrollo de Vietnam, el jefe de Gobierno afirmó que el país trabaja para alcanzar sus objetivos estratégicos para 2030 y 2045, avanzando hacia un modelo de crecimiento basado en la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital.



En este contexto, propuso que Liechtenstein comparta su experiencia en el desarrollo y la gestión de fondos de inversión, las operaciones bancarias, las finanzas verdes, los mercados de capitales y la gestión internacional de activos. También pidió facilitar el acceso recíproco a los mercados para los productos de ambos países, incluidos los acuícolas y textiles, en los que Vietnam cuenta con ventajas competitivas.



Asimismo, alentó a las empresas de Liechtenstein a ampliar sus inversiones en Vietnam en sectores como la alta tecnología, la mecánica de precisión, la automatización, los equipos médicos y los servicios financieros, y a estudiar oportunidades de participación en el Centro Financiero Internacional y el mercado de capitales vietnamita.



Por su parte, Brigitte Haas destacó la importancia de la visita para impulsar las relaciones bilaterales y ampliar el diálogo y la cooperación internacional. Tras valorar los logros de desarrollo, el potencial de crecimiento y la posición estratégica de Vietnam, expresó el interés de su país en profundizar los vínculos bilaterales y aprovechar las oportunidades que ofrecen los nuevos marcos de cooperación, en particular el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA y el Acuerdo para evitar la doble imposición.



Firma del Acuerdo para evitar la doble imposición entre Vietnam y Liechtenstein. (Foto: VNA)



Ambos dirigentes coincidieron en intensificar los intercambios de delegaciones a todos los niveles, fortalecer los mecanismos de cooperación existentes y ampliar la colaboración en sectores con potencial de complementariedad, como las finanzas, la ciencia, la tecnología, la innovación, la transformación digital y la manufactura de alta tecnología.



También acordaron reforzar los vínculos entre organismos de gestión, institutos de investigación, universidades y empresas, así como promover la investigación conjunta, la transferencia de tecnología y la formación de recursos humanos altamente cualificados. Además, convinieron en intercambiar experiencias sobre la gestión de fondos y activos, las operaciones bancarias y los mercados bursátiles.



Ambas partes acordaron acelerar los procedimientos de ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA para facilitar su pronta aplicación una vez que entre en vigor. Asimismo, se comprometieron a reforzar la cooperación en transición ecológica, economía circular, energías renovables, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.



En el ámbito regional e internacional, ambos dirigentes abogaron por mantener la coordinación y el apoyo mutuo en las Naciones Unidas y otros foros multilaterales, defender el multilateralismo, el respeto al derecho internacional y un sistema de comercio multilateral basado en reglas, así como contribuir a la solución de los desafíos globales en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible.



Al término de las conversaciones, el primer ministro Le Minh Hung presenció la ceremonia de firma del Acuerdo para evitar la doble imposición entre Vietnam y Liechtenstein./.