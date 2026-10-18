Suiza destaca potencial del TLC entre Vietnam y la EFTA para cooperación económica

Hanoi (VNA) – El presidente suizo, Guy Parmelin, destacó que el recién firmado Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) abrirá nuevas oportunidades empresariales, mejorará el acceso a los mercados y reforzará los vínculos económicos entre ambas partes.



Al intervenir en la apertura del Foro Económico Suiza-Vietnam 2026, celebrado el 18 de octubre en Hanoi, poco después de la firma del pacto, Parmelin calificó este hito como una señal de confianza en las perspectivas de cooperación entre Vietnam y los cuatro miembros de la EFTA: Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein.



Ante las crecientes tensiones geopolíticas, las interrupciones de las cadenas de suministro y las nuevas barreras comerciales, el mandatario suizo subrayó la importancia de la apertura y la integración económica internacional. Ambos países se han beneficiado del comercio y la inversión, que han contribuido a generar oportunidades, fomentar la innovación y mejorar el nivel de vida.



No obstante, señaló que la apertura requiere normas claras y previsibles, así como el respeto de los compromisos internacionales, para que las empresas puedan invertir con confianza. A su juicio, la cooperación ofrece mejores resultados que el aislamiento y constituye una vía para promover la prosperidad.



Con motivo del 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre Vietnam y Suiza, Parmelin destacó la transformación de los vínculos bilaterales en una asociación económica dinámica, que conecta a empresas, inversores, investigadores y emprendedores.



El comercio entre ambos países aumentó casi un 20% en 2025 respecto al año anterior, hasta alcanzar cerca de 3.500 millones de dólares. Las empresas suizas llevan décadas operando en Vietnam y han contribuido al desarrollo industrial, la modernización tecnológica, la transferencia de conocimientos y la creación de empleo. A su vez, la creciente competitividad internacional de las empresas vietnamitas abre nuevas posibilidades de asociación e inversión.



Pese a estos avances, el presidente suizo consideró que aún existe un amplio margen para ampliar la cooperación en manufactura avanzada, ciencias de la vida, atención sanitaria, infraestructura sostenible, tecnologías limpias, digitalización e innovación. Expresó su confianza en que la experiencia suiza y el dinamismo económico de Vietnam se complementen para generar nuevas oportunidades.



El ministro vietnamita de Industria y Comercio, Le Manh Hung, habla en el foro. (Foto: VNA)



Por su parte, el ministro vietnamita de Industria y Comercio, Le Manh Hung, destacó que el TLC permitirá ampliar el comercio, atraer inversiones y fortalecer las cadenas de suministro entre Europa y el Sudeste Asiático. El acuerdo ofrecerá un marco más transparente, estable y previsible, favorable a las inversiones a largo plazo en un contexto de incertidumbre económica mundial.



El ministro subrayó la complementariedad entre el dinamismo del mercado vietnamita y sus crecientes capacidades manufactureras, por un lado, y las fortalezas de los países de la EFTA en tecnología avanzada, innovación, finanzas y estándares de calidad, por otro.



Añadió que el éxito del tratado no debe medirse únicamente por el número de líneas arancelarias eliminadas, sino también por los proyectos concretados, las tecnologías transferidas, las cadenas de suministro establecidas y las mejoras en la competitividad empresarial.



Para aprovechar estas oportunidades, Le Manh Hung propuso cuatro ámbitos prioritarios de cooperación: el desarrollo de la manufactura avanzada y el fortalecimiento de las cadenas de suministro, especialmente en ingeniería de precisión, automatización e industrias auxiliares; la transición energética y el crecimiento verde; la innovación, la economía digital, la atención sanitaria y las ciencias de la vida, con énfasis en la transferencia tecnológica; y la formación de recursos humanos, aprovechando la experiencia suiza en el modelo de formación profesional dual para responder mejor a las necesidades empresariales.



El ministro también instó a las compañías vietnamitas a aprovechar el acuerdo para modernizar sus tecnologías, mejorar la gestión, cumplir los estándares internacionales, fortalecer sus marcas y aumentar el valor añadido de sus productos. Reafirmó, además, el compromiso del Gobierno con la reforma institucional, la mejora del entorno empresarial y de inversión y el apoyo a las empresas en el cumplimiento de los compromisos internacionales.



El Foro Económico Suiza-Vietnam 2026 se celebra en Hanoi del 18 al 20 de octubre para traducir el TLC en oportunidades concretas de acceso a los mercados, facilitar acuerdos empresariales y conectar a instituciones financieras de ambos países con vistas a promover inversiones sostenibles y flujos de capital.



La cita también busca reforzar la cooperación bilateral en transformación industrial, cadenas de suministro, gobernanza de la inteligencia artificial, confianza digital e innovación transfronteriza./.