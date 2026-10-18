Vietnam y Suiza amplían oportunidades de cooperación tras la firma del TLC con la EFTA

Ginebra (VNA) - Vietnam y Suiza cuentan con amplias oportunidades para fortalecer la cooperación en comercio, inversión, finanzas, tecnología e innovación, tras la firma del Tratado de Libre Comercio (TLC) entre Hanoi y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), un hito que coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países.



Con motivo de la visita oficial a Vietnam del presidente suizo, Guy Parmelin, corresponsales de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Suiza entrevistaron a Ivo Sieber, exembajador suizo en Vietnam y actual miembro del Foro Económico Suiza-Vietnam (SVEF), sobre el significado de la visita y las perspectivas de cooperación bilateral.



Sieber señaló que la visita se centra en dos hitos principales: la conmemoración de los 55 años de relaciones diplomáticas y la firma del TLC entre Vietnam y los cuatro miembros de la EFTA: Suiza, Noruega, Liechtenstein e Islandia.



El acuerdo establecerá un marco jurídico estable y transparente para facilitar las actividades comerciales y de inversión de las empresas de los cuatro países europeos en Vietnam, así como las de las compañías vietnamitas en esos mercados.



Por su amplio alcance, el TLC no solo favorecerá el comercio y la inversión, sino que también abarcará la protección de la propiedad intelectual, las normas de origen, la contratación pública y el desarrollo sostenible. Según Sieber, la liberalización comercial y una mayor transparencia también pueden generar condiciones favorables para la innovación, la investigación y el sector financiero.



Al recordar el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1971, el exembajador señaló que pocos habrían imaginado entonces que los vínculos entre ambos países alcanzarían el nivel de desarrollo y amplitud actual. Esta evolución refleja el progreso socioeconómico de Vietnam, su creciente papel regional e internacional y la complementariedad entre ambas economías, sustentada en la confianza mutua.



En 2025, Vietnam y Suiza establecieron una asociación integral, que abrió nuevas perspectivas para profundizar y hacer más eficaz la cooperación bilateral. Posteriormente, el 2 de julio de 2026, Vietnam y la EFTA anunciaron la conclusión de las negociaciones del TLC.



Sieber calificó la firma del acuerdo como un paso importante y explicó que, una vez suscrito, cada país deberá completar los procedimientos de ratificación antes de su entrada en vigor. Por este motivo, el tratado podría comenzar a aplicarse en 2028, en lugar de 2027.



Este plazo permitirá a los gobiernos, las asociaciones empresariales y, especialmente, las compañías estudiar el contenido y el alcance del acuerdo, prepararse para su aplicación y aprovechar sus beneficios. Sieber expresó su confianza en que las empresas de ambas partes utilizarán este periodo para estar en condiciones de aprovechar las oportunidades desde la entrada en vigor del TLC.



En cuanto a las perspectivas económicas, el exembajador destacó que Suiza es un mercado con alto poder adquisitivo, atractivo tanto para los bienes de consumo como para los productos destinados a la inversión. También ofrece oportunidades en ámbitos como la industria, los servicios, la investigación y la innovación.



Por su parte, la economía vietnamita, dinámica y en expansión, y la necesidad de diversificar las cadenas de suministro, distribución y comercio abren oportunidades para que las pequeñas y medianas empresas exportadoras de Vietnam accedan al mercado suizo.



Asimismo, Suiza puede servir de plataforma para que los inversores vietnamitas accedan a ese mercado y amplíen posteriormente sus operaciones hacia la Unión Europea, especialmente en sectores como las finanzas, la biotecnología, la ingeniería de precisión, la industria farmacéutica, la educación y los servicios hoteleros./.

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