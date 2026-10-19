Vietnam refuerza labor ideológica mediante concurso nacional de ensayos políticos

Hanoi (VNA) - El miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam, Tran Cam Tu, entregó los primeros premios a los ganadores del VI Concurso de ensayos políticos de protección de la base ideológica del Partido, en una ceremonia efectuada anoche en Hanoi.

En su intervención, el miembro del Buró Político y director de la Academia Nacional de Política Ho Chi Minh, Doan Minh Huan, informó que el concurso de este año recibió 905.681 obras, un 67,17% más que en 2025, la cifra más alta desde su creación.

El alto funcionario partidista indicó que la calidad de los trabajos ha mejorado progresivamente, con argumentos sólidos, un marcado espíritu combativo, pruebas convincentes y una estrecha vinculación con la realidad del país. Los autores proceden de diversos sectores sociales y de todas las regiones del país, así como de la comunidad vietnamita en el extranjero.

También participaron autores extranjeros. Esto demuestra que la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido se ha convertido en una necesidad propia y una labor habitual de las organizaciones partidistas, sus miembros y amplios sectores de la población.

Cada obra presentada reafirma la fe y los ideales revolucionarios, mientras que cada autor constituye un combatiente en el frente ideológico y teórico. Sus trabajos combaten y refutan las opiniones erróneas y hostiles que van en contra de los intereses nacionales y de los derechos legítimos del pueblo.

De acuerdo con Doan Minh Huan, la ceremonia se celebró en el primer año de implementación de la Resolución del XIV Congreso Nacional del Partido, que establece importantes decisiones para hacer realidad los dos objetivos estratégicos de los importantes centenarios que Vietnam celebrará en 2030 y 2045. El 22 de agosto de 2026, el Buró Político promulgó la Resolución No. 25-NQ/TW sobre la “Estrategia del trabajo ideológico en el nuevo contexto”, que reafirma la importancia especial de esta labor y sitúa la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido entre sus contenidos esenciales.

Subrayó que las fuerzas hostiles y reaccionarias y los oportunistas políticos están aprovechando las nuevas tecnologías, las plataformas digitales y los algoritmos para intensificar sus actividades contra el Partido. Por ello, defender firmemente sus fundamentos ideológicos constituye una tarea vital, destinada a reafirmar los valores del marxismo-leninismo, el pensamiento de Ho Chi Minh y la teoría de la línea de renovación del Partido, así como a fortalecer la unidad dentro del Partido, el consenso social y la capacidad de resistencia ante las acciones de sabotaje.

Trinh Van Quyet, miembro del Buró Político, secretario del Comité Central del Partido y jefe de su Comisión de Propaganda y Educación, y Vu Viet Trang, directoar general de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) y subtitular de dicha Comisión, junto con los autores galardonados de la VNA. (Foto: VNA)

En esta ocasión, en nombre del Comité Organizador, Doan Minh Huan anunció el lanzamiento de la séptima edición del Concurso de artículos de teoría política sobre la defensa de los fundamentos ideológicos del Partido, para 2027.

Además, instó a los comités partidistas, organismos y localidades, así como a funcionarios, militantes, jóvenes, vietnamitas dentro y fuera del país y amigos internacionales, a participar activamente mediante iniciativas creativas, prácticas y eficaces.

En la ceremonia, el Comité Organizador otorgó 12 premios de primer lugar, 22 de segundo lugar, 39 de tercer y 74 de consolación.

También entregó 16 galardones a colectivos sobresalientes, y reconoció los méritos de autores de edad avanzada, los jóvenes y 18 premios revelación para miembros de la juventud con trabajos de buena calidad

La Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) obtuvo un premio C con el trabajo "La vibrante realidad de Vietnam, la respuesta más contundente a las tergiversaciones de las fuerzas hostiles", publicado en ruso, y un premio de consolación con la serie de tres artículos "Cultura e historia, ¿quién las “escribe”? En la encrucijada entre la creatividad y la distorsión", del periódico electrónico VietnamPlus./.

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