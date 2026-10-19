Líder vietnamita inicia gira por Dinamarca, la UE y Bélgica

Hanoi, 18 oct (VNA) - El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, partió hoy de Hanoi para realizar una visita de Estado a Dinamarca y visitas oficiales a la Unión Europea (UE) y Bélgica, del 19 al 24 de octubre.

La gira responde a las invitaciones del rey Federico X y la reina de Dinamarca, del presidente del Consejo Europeo, António Costa, y del primer ministro belga, Bart De Wever.

La delegación vietnamita incluye a Tran Sy Thanh, presidente de la Comisión de Control Disciplinario, y Le Minh Tri, jefe de la Comisión de Asuntos Internos, ambos miembros del Buró Político y secretarios del Comité Central del Partido.

También forman parte de la comitiva otros miembros del Buró Político: Phan Van Giang, viceprimer ministro y titular de Defensa; Luong Tam Quang, ministro de Seguridad Pública; Le Hoai Trung, ministro de Relaciones Exteriores; Tran Duc Thang, secretario del Comité del Partido en Hanoi; y Tran Luu Quang, secretario del Comité del Partido en Ciudad Ho Chi Minh.

Integran asimismo la delegación Nguyen Hai Ninh, jefe de la Oficina del Comité Central del Partido; Nguyen Thi Hong, vicepresidenta de la Asamblea Nacional; Nguyen Huu Dong, presidente de la Comisión de Trabajo de los Diputados de la Asamblea Nacional; Le Khanh Hai, jefe de la Oficina Presidencial; Tran Hong Minh, ministro de Construcción; Hoang Minh Son, ministro de Educación y Formación; y Trinh Viet Hung, ministro de Agricultura y Medio Ambiente, todos ellos miembros del Comité Central del Partido.

Completan la comitiva To An Xo, asistente del secretario general y presidente, encargado de la Oficina del Secretario General del Partido; Nguyen Le Thanh, embajador de Vietnam en Dinamarca; y Nguyen Huong Tra, embajadora de Vietnam en Bélgica y jefa de la misión vietnamita ante la UE.

El periplo transmite las orientaciones de la política exterior de Vietnam en su nueva etapa de desarrollo y contribuirá a consolidar la confianza política y ampliar la cooperación en comercio, inversión, ciencia, tecnología, innovación, crecimiento verde y desarrollo sostenible, al servicio de la construcción y el desarrollo nacionales./.