Mujeres vietnamitas refuerzan su papel en el desarrollo nacional

Hanoi (VNA) - Las mujeres vietnamitas desempeñan un papel cada vez más relevante en el desarrollo socioeconómico, la política y la vida social, sobre la base de una tradición histórica de patriotismo y resiliencia y de las políticas destinadas a promover la igualdad de género y ampliar sus oportunidades de desarrollo.



Desde las guerras por la independencia y la reunificación nacional hasta la actual etapa de modernización, las mujeres han contribuido a la construcción y defensa de la Patria. Las hermanas Trung, Ba Trieu y figuras como Nguyen Thi Minh Khai, Vo Thi Sau, Nguyen Thi Dinh y Nguyen Thi Binh simbolizan el espíritu de lucha y la firmeza de generaciones de mujeres vietnamitas.



En tiempos de paz, su participación se extiende a la agricultura, la industria, el comercio, la educación, la sanidad y la investigación científica. Muchas mujeres dirigen empresas, generan empleo, promueven la innovación y desarrollan modelos productivos sostenibles, mientras que la transformación digital y la integración internacional abren nuevas oportunidades para mejorar sus capacidades profesionales.



En la esfera política, las mujeres ocuparon el 30,26% de los escaños de la Asamblea Nacional durante la legislatura 2021-2026. También desempeñan un papel importante en la educación de los hijos, la preservación de la identidad cultural, la protección del medio ambiente y las iniciativas de reducción de la pobreza y asistencia a grupos vulnerables.



Políticas para ampliar las oportunidades



El Partido y el Estado han establecido un marco jurídico para proteger los derechos de las mujeres y promover la igualdad de género. La Constitución de 2013 consagra la igualdad entre hombres y mujeres, mientras que la Ley de Igualdad de Género de 2006 establece las bases para combatir la discriminación en distintos ámbitos de la vida social.



La Estrategia Nacional sobre Igualdad de Género para 2021-2030 busca reducir las brechas existentes y garantizar una participación más equitativa. Entre las medidas figuran aumentar la representación femenina en los órganos electos y los puestos directivos, mejorar la formación profesional, apoyar el emprendimiento y facilitar el acceso a la financiación, la educación y los servicios sanitarios.



La prevención de la violencia doméstica, los abusos, la trata de personas y otras formas de discriminación también constituye una prioridad. En este ámbito, la Ley de Prevención y Lucha contra la Violencia Doméstica de 2022, junto con los programas de sensibilización y asistencia a las víctimas, contribuye a reforzar la protección de las mujeres.



Por su parte, la Unión de Mujeres de Vietnam participa en la difusión de políticas, la capacitación de sus afiliadas y el apoyo al desarrollo económico y el emprendimiento. La organización también promueve la construcción de familias felices y la participación femenina en la vida comunitaria y la gestión pública.



Prioridades para el período 2026-2031



El XIV Congreso Nacional de la Unión de Mujeres de Vietnam, celebrado los días 17 y 18 de junio de 2026, estableció nuevas orientaciones para promover la innovación, mejorar las competencias digitales y elevar la calidad de los recursos humanos femeninos, además de reforzar la participación de las mujeres en la integración internacional.



El Congreso también definió como prioridades apoyar a las mujeres en la reducción de la pobreza y el desarrollo empresarial, proteger los derechos de las mujeres y los niños, promover la igualdad de género y fortalecer las familias. Asimismo, planteó consolidar la organización de la Unión, ampliar su afiliación y mejorar su labor de supervisión y crítica social.



La ejecución de estas tareas durante el mandato 2026-2031 busca traducir las orientaciones del Partido y las políticas del Estado en resultados concretos, ampliar las oportunidades de desarrollo y aprovechar mejor el potencial de las mujeres./.

VNA