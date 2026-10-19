VNeID ofrece más de 77 utilidades y facilita el acceso a los servicios públicos en línea

Hanoi (VNA) - La aplicación nacional de identificación electrónica VNeID ofrece más de 77 utilidades, ha registrado más de 500 millones de accesos e integra 19 grupos de servicios públicos en línea, además de prestaciones en los ámbitos judicial, sanitario y del transporte, según el Departamento de Policía para la Gestión Administrativa del Orden Social (C06), dependiente del Ministerio de Seguridad Pública de Vietnam.



Hasta el 30 de septiembre, la aplicación había registrado cerca de 768.000 consultas de datos para verificar los requisitos de acceso a políticas sociales. Asimismo, más de 14.700 expedientes relacionados con la residencia y diversos trámites de expedición de pasaportes quedaron exentos de tasas, lo que permitió ahorrar a los ciudadanos unos 232,6 millones de dongs (cerca de 9.000 dólares).



Actualmente, 25 provincias y ciudades aplican tarifas de cero dongs a determinados servicios públicos en línea. Esta medida podría generar un ahorro anual de unos 37 mil millones de dongs (aproximadamente 1,43 millones de dólares) para ciudadanos y empresas.



VNeID también facilita la participación ciudadana en la actualización de datos y la presentación de opiniones a los organismos estatales. A través de la aplicación se han incorporado 23,3 millones de aportaciones de información sobre cuentas de pago, más de 334.000 datos de permisos de conducción, más de 103.000 certificados de nacimiento y más de 70.000 registros relacionados con certificados de derechos de uso de la tierra.



Según el C06, la plataforma registra entre tres y seis millones de usuarios diarios e integra alrededor de 19,1 millones de datos de cuentas de seguridad social y de pago. Además, el 87% de los ciudadanos dispone de una cuenta bancaria.



Las autoridades han expedido 86,4 millones de cuentas de identificación electrónica para ciudadanos vietnamitas, 109.000 para extranjeros y 950.000 para organizaciones.



En paralelo, la plataforma de alfabetización digital popular, que ofrece 170 cursos, ha atraído a más de 3,6 millones de participantes para reforzar las competencias digitales de la población.



La proporción de trámites administrativos y servicios públicos realizados en línea ha alcanzado el 49,7%, aproximadamente cinco veces más que antes de la implementación del Proyecto 06, destinado a desarrollar aplicaciones basadas en datos demográficos, identificación y autenticación electrónica para impulsar la transformación digital nacional durante el periodo 2022-2025, con visión hasta 2030.



En este contexto, Vietnam ascendió 15 puestos en el Índice de Desarrollo del Gobierno Electrónico de las Naciones Unidas, hasta ocupar el lugar 71 entre 193 países.



De acuerdo con el C06, más de 20,6 millones de ciudadanos participaron en la consulta sobre el proyecto de enmiendas a la Constitución, cerca de 3,3 millones expresaron sus opiniones sobre los borradores de los documentos del XIV Congreso Nacional del Partido y se registraron dos millones de aportaciones relacionadas con el Código Penal, el Código de Procedimiento Penal, la Ley de Negocios Inmobiliarios y la Ley de Tierras.



En los últimos tiempos, el Ministerio de Seguridad Pública ha reforzado la coordinación con los sectores bancario y de telecomunicaciones en materia de verificación biométrica e intercambio de datos. Como resultado, se han cotejado e integrado en la base nacional de datos sobre población unos 268,7 millones de registros bancarios y cerca de 149 millones de datos de abonados, con el objetivo de estandarizar la información.



Estas medidas contribuyen a prevenir la suplantación de identidad, el uso de tarjetas SIM irregulares y la utilización indebida de datos no verificados para cometer actos ilícitos.



En la ceremonia de entrega de los Premios a la Transformación Digital de Vietnam (Vietnam Digital Awards, VDA) de 2026, el C06 fue galardonado por la base nacional de datos sobre población y la plataforma VNeID. Asimismo, el mayor general Vu Van Tan, director del departamento, recibió el reconocimiento en la categoría de «Líder destacado en transformación digital»./.

VNA