Vietnam impulsa las tecnologías estratégicas y acerca los servicios digitales a la población

Hanoi (VNA) - La aplicación de la Resolución No. 57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional está impulsando el crecimiento de Vietnam mediante inversiones prioritarias en tecnologías estratégicas y la ampliación de los servicios digitales hasta las comunidades locales.

Aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político, la resolución busca fortalecer la capacidad tecnológica del país y garantizar que la población de todas las regiones se beneficie de los avances del desarrollo.

En Ciudad Ho Chi Minh, el Proyecto de Desarrollo de Centros de Investigación con Estándares Internacionales (Proyecto CoE) contribuye a crear capacidades a largo plazo en tecnologías fundamentales. El Instituto de Tecnología de Materiales Avanzados, adscrito a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, ha recibido unos 3,27 millones de dólares para investigar materiales avanzados aplicados a la energía, el medio ambiente y la salud.

Por su parte, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Zona de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh ha recibido cerca de 3,69 millones de dólares para desarrollar capacidades en tecnologías de circuitos integrados de semiconductores, sensores inteligentes con inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT), así como soluciones para la transición verde.

Paralelamente, las autoridades están ampliando los incentivos para que las empresas inviertan en innovación tecnológica. Según la Resolución No. 33/2026/NQ-HDND del Consejo Popular de Da Nang, las empresas pueden recibir ayudas de hasta 115.385 dólares para proyectos de innovación tecnológica, con un máximo de dos proyectos por empresa.

El Día de la Transformación Digital está vinculado a la construcción de aldeas inteligentes en la comuna de Tan Hoa (Can Tho). (Fuente: VNA)

En ámbitos estratégicos como los semiconductores, la IA, el IoT, los gemelos digitales y la robótica, las ayudas pueden cubrir hasta el 50% del coste de adquisición de equipos y el 70% del valor de los contratos de transferencia tecnológica.

Le Thi Thuc, subjefa del Departamento de Ciencia y Tecnología de Da Nang, señaló que esta política contribuye a reducir las barreras financieras iniciales y anima a las empresas a invertir en proyectos tecnológicos de mayor envergadura.

Al mismo tiempo, la extensión de los servicios digitales a zonas remotas, áreas de difícil acceso y regiones fronterizas está generando resultados concretos.

En la comuna de Minh Ngoc, provincia de Tuyen Quang, las autoridades y las organizaciones de masas se desplazan directamente a las aldeas de las zonas montañosas para orientar a los habitantes en el uso de los servicios públicos en línea y de la identificación electrónica.

Tras más de un año de funcionamiento, el Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna ha recibido cerca de 3.000 expedientes, de los cuales solo ocho se presentaron presencialmente. La tasa de digitalización de los expedientes de entrada alcanzó el 99,91%, mientras que la de los resultados llegó al 100%. El índice de satisfacción de la población y las empresas se situó en 97,7 sobre 100 puntos.

En la zona fronteriza de la provincia de Nghe An, las fuerzas de la Guardia Fronteriza, especialmente el puesto fronterizo de Chau Khe, han puesto en marcha el modelo de "Buzón electrónico anónimo", mediante códigos QR instalados en las casas de cultura. La iniciativa permite a los habitantes transmitir información y denunciar delitos de forma confidencial, al tiempo que promueve el uso de herramientas digitales y contribuye a mejorar las competencias tecnológicas de la población.

Las experiencias de estas localidades muestran que el éxito de la transformación digital no depende únicamente del número de infraestructuras o plataformas desarrolladas, sino también de su capacidad para generar beneficios concretos, elevar la competitividad empresarial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos./.