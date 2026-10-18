Cie-Tec

Vietnam impulsa las tecnologías estratégicas y acerca los servicios digitales a la población

Vietnam acelera la innovación tecnológica y amplía los servicios digitales mediante la Resolución 57, con inversiones en semiconductores, IA y administración pública digital.

En el Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio de Nong Tien, provincia de Tuyen Quang. (Fuente: VNA)
En el Centro de Servicios Administrativos Públicos del barrio de Nong Tien, provincia de Tuyen Quang. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA) - La aplicación de la Resolución No. 57-NQ/TW sobre el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital nacional está impulsando el crecimiento de Vietnam mediante inversiones prioritarias en tecnologías estratégicas y la ampliación de los servicios digitales hasta las comunidades locales.

Aprobada el 22 de diciembre de 2024 por el Buró Político, la resolución busca fortalecer la capacidad tecnológica del país y garantizar que la población de todas las regiones se beneficie de los avances del desarrollo.

En Ciudad Ho Chi Minh, el Proyecto de Desarrollo de Centros de Investigación con Estándares Internacionales (Proyecto CoE) contribuye a crear capacidades a largo plazo en tecnologías fundamentales. El Instituto de Tecnología de Materiales Avanzados, adscrito a la Universidad Nacional de Ciudad Ho Chi Minh, ha recibido unos 3,27 millones de dólares para investigar materiales avanzados aplicados a la energía, el medio ambiente y la salud.

Por su parte, el Centro de Investigación y Desarrollo de la Zona de Alta Tecnología de Ciudad Ho Chi Minh ha recibido cerca de 3,69 millones de dólares para desarrollar capacidades en tecnologías de circuitos integrados de semiconductores, sensores inteligentes con inteligencia artificial (IA) e Internet de las cosas (IoT), así como soluciones para la transición verde.

Paralelamente, las autoridades están ampliando los incentivos para que las empresas inviertan en innovación tecnológica. Según la Resolución No. 33/2026/NQ-HDND del Consejo Popular de Da Nang, las empresas pueden recibir ayudas de hasta 115.385 dólares para proyectos de innovación tecnológica, con un máximo de dos proyectos por empresa.

vnanet_potal-can-tho-ngay-hoi-chuyen-doi-so-gan-voi-xay-dung-ap-thong-minh-o-xa-tan-hoa-9052003.jpg
El Día de la Transformación Digital está vinculado a la construcción de aldeas inteligentes en la comuna de Tan Hoa (Can Tho). (Fuente: VNA)

En ámbitos estratégicos como los semiconductores, la IA, el IoT, los gemelos digitales y la robótica, las ayudas pueden cubrir hasta el 50% del coste de adquisición de equipos y el 70% del valor de los contratos de transferencia tecnológica.

Le Thi Thuc, subjefa del Departamento de Ciencia y Tecnología de Da Nang, señaló que esta política contribuye a reducir las barreras financieras iniciales y anima a las empresas a invertir en proyectos tecnológicos de mayor envergadura.

Al mismo tiempo, la extensión de los servicios digitales a zonas remotas, áreas de difícil acceso y regiones fronterizas está generando resultados concretos.

En la comuna de Minh Ngoc, provincia de Tuyen Quang, las autoridades y las organizaciones de masas se desplazan directamente a las aldeas de las zonas montañosas para orientar a los habitantes en el uso de los servicios públicos en línea y de la identificación electrónica.

Tras más de un año de funcionamiento, el Centro de Servicios Administrativos Públicos de la comuna ha recibido cerca de 3.000 expedientes, de los cuales solo ocho se presentaron presencialmente. La tasa de digitalización de los expedientes de entrada alcanzó el 99,91%, mientras que la de los resultados llegó al 100%. El índice de satisfacción de la población y las empresas se situó en 97,7 sobre 100 puntos.

En la zona fronteriza de la provincia de Nghe An, las fuerzas de la Guardia Fronteriza, especialmente el puesto fronterizo de Chau Khe, han puesto en marcha el modelo de "Buzón electrónico anónimo", mediante códigos QR instalados en las casas de cultura. La iniciativa permite a los habitantes transmitir información y denunciar delitos de forma confidencial, al tiempo que promueve el uso de herramientas digitales y contribuye a mejorar las competencias tecnológicas de la población.

Las experiencias de estas localidades muestran que el éxito de la transformación digital no depende únicamente del número de infraestructuras o plataformas desarrolladas, sino también de su capacidad para generar beneficios concretos, elevar la competitividad empresarial y mejorar la calidad de vida de los ciudadanos./.

VNA
#Vietnam #Resolución 57 #ciencia y tecnología #innovación
Seguir VietnamPlus

Transformación digital

Noticias relacionadas

Ver más

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, y Rita Mokbel, presidenta y directora ejecutiva de Ericsson Vietnam. Foto: VNA

Vietnam impulsa cooperación en telecomunicaciones y tecnología con Ericsson

El ministro de Seguridad Pública de Vietnam, Luong Tam Quang, sostuvo una reunión en Hanoi con Rita Mokbel, presidenta y directora ejecutiva de Ericsson Vietnam, en la cual propuso fortalecer cooperación en investigación, transferencia de tecnología, formación de recursos humanos y desarrollo de soluciones avanzadas de telecomunicaciones.

IA abre nuevas oportunidades para las personas con discapacidad

IA abre nuevas oportunidades para las personas con discapacidad

En el contexto del vertiginoso avance de la Cuarta Revolución Industrial, la inteligencia artificial (IA) está transformando la forma en que las personas aprenden, trabajan y se comunican. Para las personas con discapacidad, la IA abre nuevas oportunidades que les permiten superar barreras que antes se consideraban “insalvables”, al tiempo que contribuye a reducir la brecha digital y promover una sociedad inclusiva en la que nadie se quede atrás.

El grupo vietnamita FPT inaugura su oficina en Egipto. Foto: VNA

Grupo tecnológico vietnamita FPT abre oficina en Egipto

El grupo vietnamita FPT inauguró la víspera su oficina en Egipto, denominada FPT Egypt, un paso que marca su entrada en el mercado africano y abre nuevas oportunidades de cooperación tecnológica entre Vietnam y la región.

Delegados en la apertura. (Fuente: VNA)

Hanoi acoge tres ferias internacionales de tecnología industrial

Tres exposiciones internacionales sobre procesamiento y envasado, ingeniería de precisión y manufactura, y electrónica y semiconductores se inauguraron hoy en Hanoi, con el objetivo de conectar tecnologías, empresas y oportunidades de cooperación y contribuir a una mayor integración de Vietnam en las cadenas de suministro globales.

Transformación digital dinamiza la provincia más meridional de Vietnam

Transformación digital dinamiza la provincia más meridional de Vietnam

En la provincia survietnamita de Ca Mau, los modelos de transformación digital como mercados digitales, aldeas digitales y sistemas inteligentes de seguridad pública están ayudando a las autoridades a agilizar los trámites administrativos y construir una economía y una sociedad digitales.