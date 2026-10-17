Vietnam logra cuatro medallas en la Olimpiada Internacional de Física Al-Farghani

Hanoi, 17 oct (VNA)- Todos los cuatro estudiantes vietnamitas que participaron en la segunda Olimpiada Internacional de Física Al-Farghani (FIPhO 2026) obtuvieron medallas, incluidas una de oro, dos de plata y una de bronce, según informó el Ministerio de Educación y Formación.



Con ese resultado, Vietnam ocupó el cuarto puesto en la clasificación general por equipos, por detrás de Rusia, China y Uzbekistán, país anfitrión.



El concurso se celebró del 10 al 17 de octubre en la ciudad de Samarcanda, Uzbekistán, con la participación de 107 estudiantes de 15 países y/o territorios.



La medalla de oro fue otorgada a Le Ba Tuan Viet, alumno de la Escuela para superdotados de Ciencias Naturales de la Universidad Nacional de Hanoi.



Mientras tanto, las dos medallas de plata pertenecieron a Truong Ba Chi Thanh, del mismo centro educativo, y Tang Hao Nhien, de la Escuela para superdotados Quoc Hoc, en la ciudad de Hue.



Le Hong Nhan, estudiante de la Escuela para superdotados de Lam Son, en la provincia de Thanh Hoa, obtuvo la medalla de bronce.



El equipo vietnamita fue seleccionado entre los alumnos de undécimo grado que participaron en las pruebas nacionales de selección para las Olimpiadas Internacionales de Física de 2026, organizadas por el Ministerio de Educación y Formación.



La selección se basó en los resultados obtenidos y en la clasificación de los candidatos. El mencionado Ministerio encomendó a la Universidad Pedagógica de Hanoi la preparación del equipo y la organización de la participación de la delegación en la competición.



La Olimpiada Internacional de Física Al-Fergani, que lleva el nombre del científico Ahmad al-Fergani, tiene como objetivo despertar el interés de los estudiantes por la física, desarrollar sus capacidades de investigación científica y fomentar los intercambios científicos internacionales.



Los problemas de esta edición se centraron en la capacidad de los concursantes para aplicar sus conocimientos de física al análisis y la resolución de aspectos relacionados con situaciones concretas y los avances científicos contemporáneos.



El hecho de que los cuatro integrantes del equipo vietnamita hayan obtenido medallas vuelve a demostrar el nivel de los estudiantes vietnamitas en las competiciones científicas internacionales y constituye un reconocimiento a los esfuerzos de los alumnos y sus docentes en los procesos de selección, preparación y formación científica./.

Hoàng Lê Thanh Huyền