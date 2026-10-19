Algunos resultados de la aplicación de la Resolución N.º 71-NQ/TW

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam instó a las provincias y ciudades costeras con flotas pesqueras a reforzar la gestión de los barcos, controlar las actividades extractivas y garantizar la trazabilidad de los productos del mar, con el fin de subsanar la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).