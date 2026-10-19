Algunos resultados de la aplicación de la Resolución N.º 71-NQ/TW

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Mujeres vietnamitas refuerzan su papel en el desarrollo nacional
Vietnam promueve la igualdad de género y amplía las oportunidades de las mujeres en la política, la economía y la sociedad mediante políticas de protección y desarrollo de capacidades.
VNeID ofrece más de 77 utilidades y facilita el acceso a los servicios públicos en línea
La aplicación VNeID de Vietnam supera los 500 millones de accesos y ofrece más de 77 utilidades, impulsando los servicios públicos digitales, el ahorro de costes administrativos y la transformación digital nacional.
Los silenciosos "agentes de cuatro patas" de la protección de seguridad
Gracias al entrenamiento especializado y a la estrecha coordinación con sus adiestradores, los perros de servicio de la División de Protección de Seguridad del Sur se han convertido en un eficaz escudo de seguridad en eventos de especial importancia.
Vietnam logra cuatro medallas en la Olimpiada Internacional de Física Al-Farghani
Los cuatro estudiantes vietnamitas participantes en la FIPhO 2026 ganaron una medalla de oro, dos de plata y una de bronce, situando a Vietnam en el cuarto puesto por equipos.
Vietnam distingue a mujeres destacadas por sus contribuciones al desarrollo nacional
Vietnam premia a mujeres destacadas en diversos ámbitos y lanza un concurso de emprendimiento femenino para impulsar la innovación, la transformación digital y la transición verde.
Bac Ninh ampliará la aplicación “Asistente Ciudadano” mediante un programa piloto controlado
Bac Ninh ampliará el uso de Asistente Ciudadano, una aplicación con inteligencia artificial que agiliza trámites y mejora los servicios públicos.
Consulados asiáticos refuerzan lazos de amistad con Vietnam mediante una visita a Con Dao
Representantes de los consulados generales y organismos consulares de países asiáticos en Ciudad Ho Chi Minh participaron los días 15 y 16 de octubre en el programa “Ruta de la Amistad: Ciudad Ho Chi Minh”, celebrado en la zona especial de Con Dao para fortalecer los vínculos entre los pueblos y promover la cooperación internacional.
Vietnam prevé completar más de 87.600 viviendas sociales en 2026
Vietnam prevé completar 87.601 viviendas sociales y de alquiler en 2026, para atender la demanda de los trabajadores y las personas con bajos ingresos, informó Ha Quang Hung, subdirector del Departamento de Gestión de Vivienda y del Mercado Inmobiliario.
Vietnam refuerza control de flota pesquera y trazabilidad para retirar “tarjeta amarilla”
El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam instó a las provincias y ciudades costeras con flotas pesqueras a reforzar la gestión de los barcos, controlar las actividades extractivas y garantizar la trazabilidad de los productos del mar, con el fin de subsanar la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).
Primer ministro de Vietnam insta a jóvenes a liderar la innovación y el crecimiento económico
El primer ministro Le Minh Hung insta a potenciar el emprendimiento juvenil, desarrollar competencias digitales y facilitar el acceso a financiación y empleo.
FAO distingue a diez destacadas mujeres vietnamitas por su labor en la agricultura
La FAO reconoce a diez mujeres vietnamitas por sus contribuciones a los sistemas agroalimentarios, la innovación agrícola y el desarrollo rural sostenible.
Primer ministro dialoga con jóvenes sobre emprendimiento y tecnología
El primer ministro Le Minh Hung dialogó con 300 jóvenes sobre empleo, formación profesional, investigación científica, inteligencia artificial y acceso a financiación para emprender.
Dak Lak refuerza la sensibilización sobre la lucha contra la pesca IUU
Dak Lak organiza una conferencia para difundir las bases jurídicas de la soberanía vietnamita sobre Hoang Sa y Truong Sa y reforzar la prevención de la pesca IUU.
Efectúan homenaje póstumo a 120 restos de mártires en Can Tho
La Comisión Directiva 515 de la ciudad de Can Tho celebró hoy una ceremonia de homenaje a los restos de 120 mártires, recuperados por equipos especializados en las comunas de Dong Phuoc y Thoi Lai.
Realizan honras fúnebres de 93 mártires caídos en el frente de Vi Xuyen
La provincia norvietnamita de Tuyen Quang efectuó hoy la ceremonia de homenaje póstumo y entierro de los restos de 93 mártires caídos en los combates por la defensa de la frontera norte de Vietnam.
Líder vietnamita insta a Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi a convertirse en una centro de investigación de excelencia
El secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, pide a la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi fortalecer la investigación, formar talentos y dominar tecnologías estratégicas para impulsar el desarrollo de Vietnam.
Vietnam acelera la puesta en marcha del programa nacional de desarrollo para 2026-2035
El primer ministro Le Minh Hung presidió una conferencia para acelerar el programa nacional de desarrollo cultural y social, rural y de las zonas de minorías étnicas y montañosas para 2026-2035.
Vietnam celebra diálogo del primer ministro con jóvenes sobre emprendimiento e innovación
El primer ministro de Vietnam dialogará con 300 jóvenes destacados sobre empleo, formación profesional, emprendimiento, inteligencia artificial, innovación y transformación digital.
Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi: 70 años de conocimiento e innovación
Fundada el 15 de octubre de 1956, la Universidad de Ciencia y Tecnología de Hanoi fue la primera universidad técnica de Vietnam. A lo largo de sus 70 años de historia, ha consolidado su papel en la formación de recursos humanos altamente cualificados, la investigación científica y el desarrollo tecnológico.
Vietnam y Corea del Sur fomentan cooperación humanitaria entre localidades
Una delegación de la Cruz Roja de Incheon (Corea del Sur), encabezada por su presidente, Cho Euiyoung, realizó una visita de trabajo a Ciudad Ho Chi Minh para fortalecer la cooperación con su homóloga local.