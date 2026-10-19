Sociedad

Algunos resultados de la aplicación de la Resolución N.º 71-NQ/TW

En los primeros nueve meses de 2026, se pusieron en marcha numerosos programas de formación en ciencia, tecnología y microchips semiconductores, así como centros de formación de excelencia, mientras que la reorganización de la red de centros educativos permitió reducir cerca de 19.000 unidades administrativas.

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Educación - Formación: Misión de innovación nacional

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El personal de la Guardia Fronteriza de Quang Tri promueve activamente la concienciación entre los pescadores sobre el cumplimiento de las normativas para combatir la pesca INDNR (ilegal, no declarada y no reglamentada). (Foto: VNA)

Vietnam refuerza control de flota pesquera y trazabilidad para retirar “tarjeta amarilla”

El Ministerio de Agricultura y Medio Ambiente de Vietnam instó a las provincias y ciudades costeras con flotas pesqueras a reforzar la gestión de los barcos, controlar las actividades extractivas y garantizar la trazabilidad de los productos del mar, con el fin de subsanar la advertencia de “tarjeta amarilla” impuesta por la Comisión Europea por la pesca ilegal, no declarada y no reglamentada (INDNR).