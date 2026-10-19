Parlamento de Vietnam debate Ley de Subastas de Bienes (modificada)

Hanoi (VNA) - Los diputados de la Asamblea Nacional de Vietnam escucharon hoy la presentación de los informes de presentación y evaluación de los proyectos de modificación de las leyes de Subastas de Bienes, de Abogados y de Adopción.



El proyecto de Ley de Subastas de Bienes (modificada) tiene como objetivo institucionalizar las orientaciones del Partido sobre la descentralización y la delegación de competencias, la reducción y simplificación de los trámites administrativos, así como la intensificación de la aplicación de las tecnologías de la información y la transformación digital en las actividades de subasta.



También busca desarrollar los servicios de subastas conforme a los mecanismos del mercado orientados al socialismo, al tiempo que refuerza la prevención y la lucha contra la corrupción, el despilfarro y las prácticas indebidas.



Asimismo, el borrador mantiene las disposiciones que siguen siendo pertinentes, corrige las deficiencias existentes y mejora la eficacia y la eficiencia de la gestión estatal en este ámbito.



En cuanto a los requisitos profesionales de los subastadores, el proyecto amplía el grupo de personas que pueden ejercer esta actividad. En concreto, permite que los titulados universitarios o con niveles de formación superiores, independientemente de su especialidad o campo de estudio, puedan convertirse en subastadores, frente a la normativa vigente, que limita esta posibilidad a determinadas disciplinas, como Derecho, Economía, Finanzas, Banca y Administración de Empresas.



El borrador también perfecciona los procedimientos de subasta para garantizar que sean más rigurosos, transparentes y viables. En el caso de los bienes inmuebles, establece que únicamente será obligatoria la publicación de los anuncios en los comités populares de las comunas, barrios y localidades equivalentes.



Además, se considerará que los participantes que hayan presentado una solicitud válida, depositado la garantía exigida y asistido a la sesión de subasta aceptan comprar el bien por su precio inicial. Esta disposición pretende limitar las actividades de intermediación irregular y la obtención de beneficios ilícitos.



Las normas que regulan el desarrollo de las sesiones de subasta también serán revisadas para garantizar una mayor coherencia y objetividad. El proyecto incorpora un procedimiento abreviado para los bienes con precios iniciales bajos o que requieran una liquidación rápida, precisa los supuestos de anulación de los resultados de las subastas y perfecciona las disposiciones relativas a las conductas prohibidas, así como a los derechos y obligaciones de los subastadores y de las organizaciones que prestan servicios de subasta de bienes.



Por la tarde, los diputados debatirán en grupos el proyecto de modificación del Código Penal, el borrador de resolución sobre la aplicación del Código Penal (modificado) y la Ley de Organización de los Órganos de Investigación Penal./.

VNA