Pabellón de Vietnam destaca en feria internacional del mueble en Estados Unidos

Washington (VNA) - El Departamento de Promoción Comercial del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam, en coordinación con otras entidades, organizó el Pabellón Nacional de Vietnam en la feria High Point Market 2026, celebrada del 17 al 21 de octubre en la ciudad de High Point, Carolina del Norte, Estados Unidos, en el marco del Programa Nacional de Promoción Comercial.



La inauguración contó con representantes de la Oficina Comercial de Vietnam en Estados Unidos, del grupo Wayfair Global Selling, del comité organizador de la feria, de empresas exportadoras vietnamitas y de compradores internacionales.



Este año, el pabellón reúne a 16 empresas de los sectores de la madera, el mueble, la artesanía, el ratán, el bambú y la decoración de interiores. La iniciativa permite a importadores, distribuidores, minoristas y diseñadores conocer los productos, evaluar la capacidad de suministro y establecer contactos directos con las empresas vietnamitas.



La oferta destaca por la diversidad de diseños, estilos y materiales, desde muebles modernos y minimalistas hasta productos que reflejan la tradición artesanal vietnamita. Las empresas combinan madera natural y manufacturada, ratán, bambú y otros materiales naturales, al tiempo que prestan mayor atención al diseño, los acabados y la personalización según las necesidades de cada mercado.



En la inauguración del pabellón. (Foto: VNA)



Estados Unidos sigue siendo uno de los principales destinos de las exportaciones vietnamitas de madera y sus productos. En los primeros ocho meses de 2026, estas ventas alcanzaron unos 5,91 mil millones de dólares, equivalentes al 50,1% del valor total de las exportaciones del sector.



La participación en High Point Market permite a las empresas mantener relaciones con clientes actuales, captar nuevos compradores, promover sus marcas y ampliar las oportunidades comerciales en Estados Unidos y otros mercados americanos.



Ante las crecientes exigencias internacionales en materia de calidad, diseño, trazabilidad de las materias primas y estabilidad de las cadenas de suministro, la feria también facilita el intercambio directo sobre precios, materiales, volúmenes, normas técnicas y personalización. Esta información ayuda a las empresas a perfeccionar sus productos y avanzar hacia una mayor integración en las cadenas globales de suministro de muebles.



La promoción del pabellón mediante los canales de comunicación de la feria, catálogos empresariales y medios especializados contribuye a mejorar la visibilidad de los productos vietnamitas.



El programa busca, además, fortalecer el diseño, la transparencia del origen de los materiales y la sostenibilidad, así como ampliar las redes de clientes y los vínculos con distribuidores internacionales, elevando el valor y la posición de la industria vietnamita de la madera y el mueble en los mercados internacionales./.