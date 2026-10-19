Juegos Paralímpicos Asiáticos 2026: Pesista vietnamita conquista medalla de plata

Hanoi (VNA) - El halterista Le Van Cong consiguió la primera medalla para la delegación vietnamita en los Juegos Paralímpicos Asiáticos 2026, al obtener la presea de plata en la categoría masculina de hasta 49 kg, por detrás del vigente campeón paralímpico, el jordano Omar Qarada.



En la final, Le Van Cong compitió por las medallas con otros siete pesistas procedentes de Jordania, China, Corea del Sur, Japón, Emiratos Árabes Unidos (EAU), Nepal y Kazajistán. Su rival más temible era Omar Qarada, campeón de los Juegos Paralímpicos de París 2024.



Tras tres intentos, Le Van Cong logró su mejor marca, con 171 kg, que le valió la medalla de plata. El oro fue para Omar Qarada, con 176 kg, cinco más que el representante vietnamita. Por su parte, el chino Chen Liuxun se llevó el bronce con 161 kg.



El duelo entre Le Van Cong y Omar Qarada despertó gran interés, ya que ambos son figuras destacadas de la halterofilia paralímpica mundial. Qarada conquistó el oro en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 y defendió con éxito su título en París 2024. El atleta jordano también es el vigente campeón de los Juegos Paralímpicos Asiáticos y posee el récord de la competición, con 182 kg, establecido en Hangzhou (China) en 2023.



Por su parte, Le Van Cong fue campeón de los Juegos Paralímpicos de Río 2016 y ostenta los récords mundial y asiático de la categoría masculina de hasta 49 kg, con una marca de 183,5 kg establecida en Ciudad de México en diciembre de 2017.



En los Juegos Paralímpicos de París 2024, Le Van Cong obtuvo el bronce en esta categoría, mientras que Qarada se llevó el oro. Ambos volvieron a subir al podio en los Juegos Paralímpicos Asiáticos 2026, con una nueva victoria del representante jordano.



Aunque no pudo superar a su poderoso rival, la marca de 171 kg permitió a Le Van Cong dar a Vietnam su primera medalla en la edición de este año./.

VNA