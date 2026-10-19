Vietnam y Corea del Sur conmemoran ocho siglos de vínculos históricos y culturales

Gyeongsangbuk, Corea del Sur (VNA) - Una ceremonia por el 800.º aniversario de la llegada del príncipe Ly Long Tuong, de la dinastía Ly de Vietnam, a la península coreana se celebró en el sitio histórico de Chunghyodang, en el condado de Bonghwa, provincia surcoreana de Gyeongsangbuk, con el objetivo de preservar el patrimonio histórico y estrechar los lazos culturales entre ambos países.



En 1226, el príncipe Ly Long Tuong llegó al reino de Goryeo junto con su familia y otros descendientes de la dinastía Ly procedentes de Kinh Bac, actual ciudad vietnamita de Bac Ninh. Su asentamiento sentó las bases de un vínculo histórico singular entre Vietnam y Corea del Sur, preservado a lo largo de ocho siglos.



Durante el acto, celebrado el sábado, el embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, destacó que la historia del príncipe Ly Long Tuong refleja valores de benevolencia, integración y fidelidad a los orígenes. Expresó su deseo de que el proyecto del Valle K-Vietnam se convierta no solo en un complejo de instalaciones turísticas, sino también en un patrimonio vivo que permita transmitir la historia, compartir la cultura y ayudar a la comunidad vietnamita en Corea del Sur a mantener sus raíces.



En agosto de 2026, el Gobierno surcoreano designó oficialmente el proyecto del Valle K-Vietnam, en Bonghwa, como Zona Especial del Valle K-Vietnam, abriendo nuevas oportunidades para desarrollar un espacio de intercambio cultural, educativo y de investigación. Para los aproximadamente 370.000 vietnamitas que residen, estudian y trabajan en Corea del Sur, se espera que el lugar se convierta en un referente espiritual que preserve la memoria histórica y refuerce el orgullo nacional.



El embajador de Vietnam en Corea del Sur, Vu Ho, interviene en la cita. (Foto: VNA)



En representación de la tierra natal de la dinastía Ly, el vicepresidente del Consejo Popular de la ciudad de Bac Ninh, Nghiem Xuan Huong, afirmó que el vínculo con los orígenes se ha mantenido vivo durante ocho siglos y constituye un símbolo de la amistad bilateral. Las dos esculturas de dragones de la dinastía Ly donadas por Bac Ninh para la ocasión reflejan la identidad cultural de Kinh Bac y transmiten deseos de prosperidad, paz y hermandad duradera.



Bac Ninh se comprometió a seguir coordinándose con la provincia de Gyeongsangbuk y el condado de Bonghwa para promover la cooperación cultural, educativa y turística, así como los intercambios entre sus pueblos.



El alcalde de Bonghwa, Choi Ki Young, calificó la travesía del príncipe Ly Long Tuong como un valioso vínculo histórico entre ambos países y una base para abrir un nuevo capítulo en sus relaciones de amistad.



Por su parte, la vicegobernadora de Gyeongsangbuk, Yang Geum Hee, señaló que Vietnam ocupa un lugar prioritario para la provincia y que tres de cada diez residentes extranjeros registrados en la localidad son vietnamitas. Añadió que las autoridades promoverán el desarrollo del Valle K-Vietnam como centro de intercambio cultural, turístico y educativo, al tiempo que ampliarán la cooperación económica, comercial y de inversión, así como la colaboración en materia de trabajo estacional.



La conmemoración incluyó demostraciones de caligrafía, actuaciones de coros infantiles multiculturales vietnamitas y surcoreanos, y el desfile del “Camino del Dragón", de 250 metros de longitud. El sitio histórico también se iluminó con 800 flores de loto LED, en alusión a los ocho siglos de historia compartida.



Entre los momentos destacados figuraron la inauguración de una estela conmemorativa dedicada a Ly Truong Phat, descendiente del príncipe Ly Long Tuong, y la presentación de un par de esculturas de dragones de la dinastía Ly, de seis metros de longitud y 1,5 metros de altura.



La actividad no solo recordó un importante capítulo de la historia compartida, sino que también puso de relieve el papel de la comunidad vietnamita en Corea del Sur como puente entre ambos pueblos. Las familias multiculturales, los estudiantes y los trabajadores vietnamitas contribuyen a fortalecer los lazos de amistad y a construir un futuro de paz, prosperidad y desarrollo sostenible./.