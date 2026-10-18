Cultura-Deporte

Más de 11 mil corredores recorren Hanoi para descubrir su patrimonio cultural

Más de 11.000 corredores de 38 países y territorios participaron en el VPBank Hanoi International Marathon 2026, una carrera que combinó el deporte con el descubrimiento del patrimonio histórico y cultural de Hanoi.

Bajo el lema “Hanoi Vibes - The City Moves”, el evento reunió a representantes de más de 200 clubes de atletismo de todo Vietnam. (Foto: VNA)
Bajo el lema “Hanoi Vibes - The City Moves”, el evento reunió a representantes de más de 200 clubes de atletismo de todo Vietnam. (Foto: VNA)

Hanoi (VNA) – Más de 11 mil corredores de 38 países y territorios participaron el 18 de octubre en el maratón internacional VPBank Hanoi International Marathon 2026 (VPIM 2026), que combinó la competición deportiva con el descubrimiento del patrimonio histórico y cultural de la capital vietnamita.

Bajo el lema “Hanoi Vibes - The City Moves”, el evento reunió a representantes de más de 200 clubes de atletismo de todo Vietnam y ofreció a los participantes la oportunidad de conocer la ciudad a través de sus calles y lugares emblemáticos.

Las pruebas de 42, 21, 10 y 5 kilómetros comenzaron a partir de la 1:30 de la madrugada. Con un clima otoñal, la carrera partió de la zona de la calle Dinh Tien Hoang, junto al lago Hoan Kiem, y siguió un recorrido homologado por la Asociación de Maratones Internacionales y Carreras de Distancia (AIMS), que permitió descubrir más de 30 lugares destacados de Hanoi.

En la distancia de 42 kilómetros, los corredores pasaron por los lagos Hoan Kiem, Oeste y Thien Quang, el Mausoleo de Ho Chi Minh, la Ciudadela Imperial de Thang Long y la Torre de la Bandera de Hanoi. El recorrido incluyó también tres puentes emblemáticos: Long Bien, Nhat Tan y Dong Tru. Así, el desafío deportivo se convirtió en una oportunidad para conocer la diversidad histórica y cultural de la capital.

En la categoría masculina de maratón, Huynh Anh Khoi, nacido en 2003, se proclamó campeón con un tiempo de 2 horas, 31 minutos y 49 segundos, revalidando el título conquistado en 2025.

En la categoría femenina, Pham Thi Hong Le, exintegrante de la selección nacional de atletismo, también defendió con éxito su título. Con un registro de 2 horas, 47 minutos y 52 segundos, mejoró en casi seis minutos su marca de la edición anterior, de 2 horas, 53 minutos y 57 segundos.

Los clubes participantes instalaron diez puntos de animación a lo largo del recorrido para alentar a los corredores y crear un ambiente festivo durante las distintas pruebas.

La séptima edición consecutiva de VPIM marcó además el vigésimo evento de running organizado en el marco de la iniciativa de VPBank para promover el deporte comunitario. Con ello, el número acumulado de participaciones en la serie de eventos deportivos de la entidad superó las 140 mil.

Según Pham Xuan Tai, subdirector del Departamento de Cultura, Deportes y Turismo de Hanoi, eventos como VPIM 2026 contribuyen a proyectar internacionalmente la imagen de una capital acogedora y rica en identidad cultural, además de favorecer el turismo y el desarrollo de la economía del deporte./.

VNA
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