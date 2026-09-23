Sociedad

Hanoi se prepara para la quinta edición de la carrera Run For Love

Run For Love 2026 se celebrará el 25 de octubre en Hanoi con más de 1.800 corredores y tres distancias: 1,5, 5 y 10 km.

Run For Love se ha convertido poco a poco en una cita deportiva habitual de Hanoi con la llegada del otoño. Foto: VNA
Run For Love se ha convertido poco a poco en una cita deportiva habitual de Hanoi con la llegada del otoño. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Desde el 22 de septiembre, Vietnam Airlines abrió las inscripciones para la carrera Run For Love 2026, prevista para el próximo 25 de octubre en el Espacio Cultural y Creativo de Tay Ho, con la participación de más de 1.800 corredores en tres distancias: 1,5 km, 5 km y 10 km.

La carrera forma parte de la campaña anual “Tocar el otoño de Hanoi”, impulsada por Vietnam Airlines en colaboración con el Comité Popular de la capital.

Run For Love 2026 celebra su quinta edición e invita a los participantes a recorrer los alrededores del Lago del Oeste durante el otoño de Hanoi. La distancia de 1,5 km está destinada a niños y familias, mientras que las de 5 y 10 km están abiertas a corredores aficionados y atletas que buscan ponerse a prueba y mejorar sus marcas personales.

Según Dang Anh Tuan, vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, la compañía mantiene Run For Love como una actividad anual vinculada al otoño de Hanoi. Tras cinco ediciones, la carrera se ha convertido en una ocasión para que familias, amigos y amantes de Hanoi se reúnan, hagan ejercicio y descubran la ciudad de una manera cercana.

Una de las novedades destacadas de esta edición es la participación de corredores con discapacidad visual en las pruebas de 5 y 10 km, que contarán con una categoría de premios específica. Cada participante con discapacidad visual estará acompañado por un guía que correrá a su lado y le prestará apoyo durante todo el recorrido.

Además de la carrera, los organizadores habilitarán una zona de exposición fotográfica y actividades interactivas QR Journey, que permitirán conocer los principales hitos de Run For Love a lo largo de sus distintas ediciones, así como imágenes de los corredores y y de las historias surgidas durante el recorrido.

Con ediciones previas en su haber, la carrera busca combinar la práctica deportiva con la experiencia del otoño de Hanoi y, al mismo tiempo, contribuir a promocionar la imagen de la capital entre residentes, visitantes nacionales y turistas extranjeros./.

#Vietnam Airlines #carrera Run For Love 2026 #carrera en Hanoi #Lago del Oeste Hanoi #otoño de Hanoi
Seguir VietnamPlus

Noticias relacionadas

Ver más

Campaña de 500 días y noches: la búsqueda y repatriación de los héroes caídos en países vecinos

Campaña de 500 días y noches: la búsqueda y repatriación de los héroes caídos en países vecinos

Más de medio siglo después de la guerra, los restos de los soldados vietnamitas que perdieron la vida mientras cumplían misiones internacionalistas en Laos y Camboya siguen siendo buscados y recuperados. En extensos territorios, donde el paisaje ha cambiado y la información se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, esta labor requiere una estrecha coordinación entre las autoridades, las fuerzas competentes y la población de los países vecinos.

Trasladan a un paciente extranjero a tierra para recibir tratamiento médico. (Foto: VNA)

Vietnam rescata a tripulante intoxicado de buque liberiano

La embarcación SAR 272, operada por el Centro de Coordinación de Búsqueda y Rescate Marítimo de Vietnam, rescata a un tripulante del MSC HERMES III, afectado por la inhalación de gases tóxicos, y lo traslada a tierra para recibir atención médica.

La artesanía tradicional cobra nueva vida en Vietnam

La artesanía tradicional cobra nueva vida en Vietnam

Espacios familiares de los pueblos de oficios tradicionales están adquiriendo una nueva imagen: más joven, moderna y cercana a la vida contemporánea. En Hanoi, el arte y la artesanía contemporánea han abierto sus puertas, creando un punto de encuentro entre los oficios tradicionales, la creatividad y el público actual.

Para el curso 2026-2027, el programa registra un crecimiento significativo, con 73 alumnos matriculados. (Foto: VNA)

Difunden la lengua vietnamita en Rusia

El programa “Tieng Viet Vui” en Rusia inicia el curso 2026-2027 con 73 alumnos para preservar la lengua vietnamita y difundir la cultura nacional.