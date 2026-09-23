Hanoi se prepara para la quinta edición de la carrera Run For Love

Hanoi (VNA) - Desde el 22 de septiembre, Vietnam Airlines abrió las inscripciones para la carrera Run For Love 2026, prevista para el próximo 25 de octubre en el Espacio Cultural y Creativo de Tay Ho, con la participación de más de 1.800 corredores en tres distancias: 1,5 km, 5 km y 10 km.

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La carrera forma parte de la campaña anual “Tocar el otoño de Hanoi”, impulsada por Vietnam Airlines en colaboración con el Comité Popular de la capital.

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Run For Love 2026 celebra su quinta edición e invita a los participantes a recorrer los alrededores del Lago del Oeste durante el otoño de Hanoi. La distancia de 1,5 km está destinada a niños y familias, mientras que las de 5 y 10 km están abiertas a corredores aficionados y atletas que buscan ponerse a prueba y mejorar sus marcas personales.

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Según Dang Anh Tuan, vicepresidente ejecutivo de Vietnam Airlines, la compañía mantiene Run For Love como una actividad anual vinculada al otoño de Hanoi. Tras cinco ediciones, la carrera se ha convertido en una ocasión para que familias, amigos y amantes de Hanoi se reúnan, hagan ejercicio y descubran la ciudad de una manera cercana.

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Una de las novedades destacadas de esta edición es la participación de corredores con discapacidad visual en las pruebas de 5 y 10 km, que contarán con una categoría de premios específica. Cada participante con discapacidad visual estará acompañado por un guía que correrá a su lado y le prestará apoyo durante todo el recorrido.

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Además de la carrera, los organizadores habilitarán una zona de exposición fotográfica y actividades interactivas QR Journey, que permitirán conocer los principales hitos de Run For Love a lo largo de sus distintas ediciones, así como imágenes de los corredores y y de las historias surgidas durante el recorrido.

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Con ediciones previas en su haber, la carrera busca combinar la práctica deportiva con la experiencia del otoño de Hanoi y, al mismo tiempo, contribuir a promocionar la imagen de la capital entre residentes, visitantes nacionales y turistas extranjeros./.