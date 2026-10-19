Vietnam y Corea del Sur estrechan sus lazos de amistad a través de la gastronomía

Seúl (VNA) - La tercera edición del Festival Mundial de Cultura Gastronómica se celebró en la ciudad de Hwaseong, provincia surcoreana de Gyeonggi, con Vietnam como protagonista, en una iniciativa destinada a promover la gastronomía y la cultura vietnamitas, así como a fortalecer la amistad y los intercambios entre ambos pueblos.



La elección de Vietnam como tema central del festival refleja el interés de la localidad por impulsar los intercambios culturales y estrechar los vínculos con la comunidad vietnamita residente en Corea del Sur. La gastronomía, como expresión de la identidad nacional, constituye un puente que acerca a las personas y favorece el entendimiento mutuo.



Durante la actividad, efectuada este 18 de octubre, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la diversidad de la cocina vietnamita y participar en demostraciones culinarias, entre ellas la preparación de rollitos frescos vietnamitas. Estas actividades contribuyeron a presentar los ingredientes, las técnicas y las particularidades de la gastronomía del país indochino.



Los delegados e invitados participan en una degustación de rollitos tradicionales de primavera de Vietnam. (Foto: VNA)

Los representantes participantes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para promover la imagen de Vietnam, difundir sus valores culturales y reforzar los lazos de amistad entre las comunidades de ambos países. Asimismo, señalaron que los intercambios culturales y gastronómicos ayudan a fomentar la convivencia, el entendimiento y la integración de los residentes vietnamitas en la sociedad surcoreana.



La Asociación de Vietnamitas en la zona desempeñó un papel importante en la organización y promoción de las actividades, contribuyendo a difundir la cultura nacional y a mantener los vínculos entre los miembros de la comunidad.



El festival también brindó una oportunidad para que los vietnamitas residentes en Corea del Sur compartieran sus tradiciones y su identidad cultural con los amigos locales, al tiempo que fortaleció el diálogo y la cooperación entre las comunidades.



La tercera edición del Festival Mundial de Cultura Gastronómica en Hwaseong dejó así una huella positiva, al convertir la gastronomía en un espacio de encuentro y acercamiento entre Vietnam y Corea del Sur. Los mensajes de ánimo “Hwaiting” y “Co len” expresaron el entusiasmo de los participantes y sus deseos de que la amistad entre ambos pueblos siga desarrollándose./.