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Vietnam y Corea del Sur estrechan sus lazos de amistad a través de la gastronomía

Vietnam protagoniza el III Festival Mundial de Cultura Gastronómica en Hwaseong, Corea del Sur, con actividades culinarias que promueven la gastronomía vietnamita, el intercambio cultural y la amistad entre ambos pueblos.

La consejera vietnamita Nguyen Thi Thai Binh interviene en la cita. (Foto: VNA)
La consejera vietnamita Nguyen Thi Thai Binh interviene en la cita. (Foto: VNA)

Seúl (VNA) - La tercera edición del Festival Mundial de Cultura Gastronómica se celebró en la ciudad de Hwaseong, provincia surcoreana de Gyeonggi, con Vietnam como protagonista, en una iniciativa destinada a promover la gastronomía y la cultura vietnamitas, así como a fortalecer la amistad y los intercambios entre ambos pueblos.

La elección de Vietnam como tema central del festival refleja el interés de la localidad por impulsar los intercambios culturales y estrechar los vínculos con la comunidad vietnamita residente en Corea del Sur. La gastronomía, como expresión de la identidad nacional, constituye un puente que acerca a las personas y favorece el entendimiento mutuo.

Durante la actividad, efectuada este 18 de octubre, los asistentes tuvieron la oportunidad de conocer la diversidad de la cocina vietnamita y participar en demostraciones culinarias, entre ellas la preparación de rollitos frescos vietnamitas. Estas actividades contribuyeron a presentar los ingredientes, las técnicas y las particularidades de la gastronomía del país indochino.

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Los delegados e invitados participan en una degustación de rollitos tradicionales de primavera de Vietnam. (Foto: VNA)

Los representantes participantes destacaron la importancia de este tipo de iniciativas para promover la imagen de Vietnam, difundir sus valores culturales y reforzar los lazos de amistad entre las comunidades de ambos países. Asimismo, señalaron que los intercambios culturales y gastronómicos ayudan a fomentar la convivencia, el entendimiento y la integración de los residentes vietnamitas en la sociedad surcoreana.

La Asociación de Vietnamitas en la zona desempeñó un papel importante en la organización y promoción de las actividades, contribuyendo a difundir la cultura nacional y a mantener los vínculos entre los miembros de la comunidad.

El festival también brindó una oportunidad para que los vietnamitas residentes en Corea del Sur compartieran sus tradiciones y su identidad cultural con los amigos locales, al tiempo que fortaleció el diálogo y la cooperación entre las comunidades.

La tercera edición del Festival Mundial de Cultura Gastronómica en Hwaseong dejó así una huella positiva, al convertir la gastronomía en un espacio de encuentro y acercamiento entre Vietnam y Corea del Sur. Los mensajes de ánimo “Hwaiting” y “Co len” expresaron el entusiasmo de los participantes y sus deseos de que la amistad entre ambos pueblos siga desarrollándose./.

VNA
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