Vietnam y Alemania: 15 años de asociación estratégica y nuevos horizontes

Hanoi (VNA) - La asociación estratégica entre Vietnam y Alemania, establecida el 11 de octubre de 2011, ha registrado avances en el diálogo político, la defensa, la educación, la ciencia, el comercio y la inversión.



En una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA), el vicepresidente del Bundestag (Parlamento) alemán Bodo Ramelow calificó estos logros de “milagro”, al recordar que hace 50 años Vietnam estaba en guerra y Alemania permanecía dividida.



Consolidar el diálogo político y la confianza



El octavo Diálogo Estratégico Vietnam-Alemania, celebrado el 11 de junio de 2026 en Hanoi, abordó la cooperación económica, comercial y de inversión, la ciencia y tecnología, la transición energética, la formación de recursos humanos y la seguridad y defensa.



Los intercambios parlamentarios también se han fortalecido. Durante su visita oficial a Vietnam en junio de 2026, Ramelow se reunió con el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, y debatió medidas para ampliar la cooperación económica, energética, ferroviaria y educativa. En septiembre, la vicepresidenta parlamentaria Nguyen Thi Thanh visitó Alemania y reafirmó el compromiso de profundizar los vínculos bilaterales.



En defensa y seguridad, la cooperación se ha ampliado desde 2011, con actividades de formación, medicina militar y participación en operaciones de mantenimiento de la paz de las Naciones Unidas (ONU). Ambos ministerios de Defensa firmaron un acuerdo de cooperación en noviembre de 2022.



Educación, ciencia y tecnología



La Universidad Vietnam-Alemania (VGU), fundada en 2008 con apoyo alemán e internacional, constituye un ejemplo destacado de cooperación educativa. A ello se suman los programas del Servicio Alemán de Intercambio Académico (DAAD), el Instituto Goethe y diversas universidades, así como la formación profesional con titulaciones reconocidas en ambos países.



La colaboración científica abarca la biotecnología, el medio ambiente, la adaptación al cambio climático y la gestión de riesgos de desastres, con participación de instituciones de investigación, universidades y empresas.



Comercio e inversión, pilares de la asociación



Alemania es el mayor socio comercial de Vietnam en la Unión Europea (UE), mientras que Vietnam figura entre los principales socios comerciales alemanes en la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN). El intercambio bilateral superó los 21 mil millones de euros en 2025, según el Ministerio de Asuntos Exteriores alemán.



Desde la entrada en vigor del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la UE (EVFTA), en agosto de 2020, Vietnam ha exportado a Alemania productos electrónicos, teléfonos y componentes, textiles, calzado, café y productos acuáticos. El país europeo, por su parte, suministra maquinaria, equipos de precisión, medicamentos y tecnologías de producción.



Hasta agosto de 2026, alrededor de 620 proyectos vinculados a empresas alemanas acumulaban un capital estimado de 3,7 mil millones de dólares y generaban al menos 55.000 empleos directos, según la Cámara de Comercio e Industria Alemana en Vietnam (AHK Vietnam). Ramelow señaló que más de 500 empresas alemanas operan en el país, que sirve de base para el mercado asiático, mientras Alemania facilita el acceso a Europa.



Un puente entre ambos pueblos



Más de 200.000 vietnamitas viven en Alemania, donde asociaciones comunitarias, centros culturales, escuelas de vietnamita y centros budistas contribuyen a preservar la identidad nacional y fortalecer los intercambios entre ambos pueblos.



Ramelow destacó el rápido desarrollo de Vietnam, la amabilidad de su gente y sus paisajes. Recordó la transformación de unas calles antes dominadas por bicicletas a la presencia de numerosos automóviles VinFast, que considera un ejemplo de desarrollo tecnológico basado en aportaciones de distintos países, incluida Alemania./.

VNA