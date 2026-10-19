TLC entre Vietnam y la EFTA abre nueva etapa de cooperación

Hanoi (VNA) - El Tratado de Libre Comercio (TLC) recién firmado entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) abre nuevas oportunidades para ampliar el comercio, atraer inversiones y fortalecer la cooperación tecnológica y energética, según destacaron los embajadores de Noruega y Suiza en Vietnam.



Hito para las relaciones económicas



El embajador noruego en Hanoi, Stein Iversen, expresó su satisfacción por la conclusión de las prolongadas negociaciones, que reflejan la complejidad de los asuntos abordados y el compromiso de las partes con sus relaciones bilaterales. El acuerdo facilitará el acceso de las empresas de los cuatro países de la EFTA al mercado vietnamita y de los productos vietnamitas a esos mercados.



Su homólogo suizo, Thomas Gass, señaló que, pese a contar ambas partes con amplias redes de tratados comerciales, hasta ahora no disponían de un acuerdo entre sí. Su firma permitirá a las empresas suizas presentes en Vietnam desde hace décadas competir en condiciones más equitativas, similares a las que Vietnam ofrece en el mercado de la Unión Europea (UE).



Gass destacó que el TLC transmite un mensaje de apoyo al libre comercio y a un orden internacional más previsible, basado en normas que generen confianza, en un contexto de creciente competencia entre las grandes potencias.



La eliminación de los aranceles sobre los productos pesqueros noruegos reviste especial importancia para Iversen, ya que estos representan una parte destacada del comercio bilateral. La medida hará más competitivo el salmón noruego en Vietnam, mientras que Noruega espera ampliar la presencia de café procesado, frutas y otros productos vietnamitas en su mercado.



Gass destacó el potencial de las tecnologías de la EFTA, como las redes eléctricas inteligentes y el cemento con bajas emisiones de carbono, para modernizar la economía vietnamita y reforzar su posición en las cadenas de valor mundiales. También señaló el interés de las empresas farmacéuticas suizas en el mercado vietnamita y la importancia de garantizar la estabilidad normativa, la calidad de los productos y la protección de la propiedad intelectual.



Cooperación en tecnología y transición verde



El sector marítimo, la acuicultura y las energías renovables figuran entre las principales áreas de interés de Noruega. Sus empresas de construcción naval han invertido en Vietnam, mientras que la acuicultura ofrece oportunidades para combinar los conocimientos vietnamitas con el capital noruego. Una delegación de seis empresas noruegas visitó recientemente el país para explorar proyectos de energías renovables. Actualmente, unas 14 empresas noruegas operan comercialmente en Vietnam y algunas prevén ampliar sus inversiones.



Gass indicó que el acuerdo de protección de inversiones entre Suiza y Vietnam, firmado en la década de 1990, necesita actualizarse. Como ejemplo de la cooperación existente, señaló que un importante grupo cafetero suizo procesa alrededor del 25% de la producción de café vietnamita para elaborar productos de mayor valor añadido destinados a la exportación.



Las empresas suizas también participan en la construcción de puertos de contenedores y muestran interés por las redes eléctricas inteligentes, los transformadores y las turbinas de gas natural licuado (GNL). Asimismo, producen aromas y fragancias para abastecer al Sudeste Asiático y desarrollan en Vietnam programas de seguridad bancaria con tecnología avanzada.



En materia de transferencia tecnológica, Iversen mencionó el uso de grandes gatos hidráulicos de una empresa suiza para elevar la cubierta de un estadio de fútbol en construcción en Vietnam, así como su aplicación en proyectos aeroportuarios en Phu Quoc y Ciudad Ho Chi Minh.



También destacó la cooperación entre hospitales y universidades vietnamitas y compañías farmacéuticas suizas en el desarrollo de tratamientos contra el cáncer, y expresó su esperanza de que el TLC agilice la aprobación de nuevas soluciones farmacéuticas.



Afirmó que el acuerdo aportará estabilidad y previsibilidad a los inversores. Junto con el TLC, la Asociación Estratégica Verde constituye otro pilar de los vínculos entre Noruega y Vietnam. Mientras esta establece las orientaciones políticas y la hoja de ruta de cooperación, el tratado proporciona el marco jurídico para el comercio y la inversión. Entre los ámbitos prioritarios figuran la energía eólica marina, el transporte marítimo de bajas emisiones, la acuicultura, la economía circular y la protección forestal.



El año 2026 marca el 55.º aniversario de las relaciones diplomáticas entre Noruega y Vietnam, efeméride que los cuatro países de la EFTA conmemoran conjuntamente el 18 de octubre, fecha de la firma del TLC.



Por su parte, Gass valoró los objetivos de desarrollo sostenible y transición verde de Vietnam, incluido el compromiso de alcanzar las cero emisiones netas para 2050. Consideró que el acceso a mercados con alto poder adquisitivo, como los de la EFTA, ayudará al país a mantener esta orientación, dado que producir bienes sostenibles puede implicar costes adicionales.



El embajador añadió que las tecnologías de la EFTA pueden aumentar el contenido tecnológico y el valor añadido de los productos vietnamitas destinados a Estados Unidos, Europa y otros mercados. También destacó la creciente demanda de productos sostenibles fabricados en instalaciones que respeten los derechos laborales y cuenten con sistemas eficaces de reutilización del agua y reciclaje.



Preparación para aplicar el acuerdo



Iversen instó a las empresas a estudiar el texto del TLC y pidió a las autoridades de ambos países difundir información, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas. A su juicio, las normas y los requisitos técnicos deben considerarse herramientas para mejorar la competitividad exportadora.



Gass señaló que Suiza continuará sus programas de cooperación económica, incluidos cursos de negociación y asistencia para acceder a mercados complejos. También propuso que las grandes empresas vietnamitas con redes comerciales consolidadas ayuden a las pequeñas y medianas empresas a incorporarse a sus cadenas de valor.



Según Iversen, el acuerdo entrará en vigor tres meses después de que Vietnam y al menos uno de los cuatro miembros de la EFTA completen los procedimientos de ratificación. Noruega someterá el texto a su Parlamento. Gass explicó que Suiza también necesita la aprobación parlamentaria y que, conforme a su sistema de democracia directa, el acuerdo podría someterse a referéndum si lo solicita un número suficiente de ciudadanos.



Ambos embajadores coincidieron en que los preparativos para aplicar el TLC deben comenzar antes de que concluyan los procedimientos de ratificación.



De cara a la próxima década, Gass destacó la cooperación universitaria para formar recursos humanos destinados a una economía moderna y tecnológica. Iversen, por su parte, informó de la próxima firma de un memorando de entendimiento entre una universidad noruega y otra vietnamita en la ciudad de Da Nang, así como de iniciativas similares con centros universitarios de Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y otras localidades.



El embajador noruego expresó su optimismo sobre las perspectivas bilaterales y afirmó que el sector marítimo, la economía marina, la acuicultura y la economía circular seguirán siendo pilares de la cooperación./.

VNA