Vietnam y la AELC aspiran a poner en vigor su acuerdo de libre comercio a principios de 2027

Hanoi (VNA) – El ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, se reunió el 18 de octubre en Hanoi con el presidente de Suiza, Guy Parmelin, quien también dirige el Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación, para debatir medidas destinadas a acelerar la entrada en vigor del Acuerdo de Libre Comercio (ALC) entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), impulsar el comercio y la inversión y ampliar la cooperación a nuevos ámbitos.



El encuentro se celebró durante la visita oficial de Parmelin a Vietnam, del 17 al 18 de octubre, en un año en que ambos países conmemoran el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas (11 de octubre de 1971-2026).



En la cita, Le Manh Hung agradeció el liderazgo y el apoyo directo de Parmelin para concluir con éxito las negociaciones del ALC el 2 de julio de 2026, tras más de 14 años y 21 rondas formales de conversaciones. El acuerdo se firmó en Hanoi en la mañana del 18 de octubre, en presencia del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.



Suiza es el principal socio comercial de Vietnam entre los miembros de la AELC. Según las estadísticas suizas, el comercio bilateral alcanzó unos 3.500 millones de dólares en 2025, un aumento de casi el 26% respecto al año anterior.



De acuerdo con el Departamento de Aduanas de Vietnam, el intercambio comercial entre ambos países sumó 806,2 millones de dólares en los primeros nueve meses de 2026. Al 30 de septiembre, Suiza contaba con 247 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado total de aproximadamente 2.500 millones de dólares, lo que la situaba en el puesto 20 entre los 154 países y territorios con inversiones en el país asiático.



Le Manh Hung afirmó que su ministerio coordinará con los organismos y ministerios competentes la presentación del acuerdo al Gobierno para su aprobación, así como la elaboración de un plan de implementación y de los documentos jurídicos necesarios para su aplicación. Propuso mantener intercambios periódicos sobre los avances del proceso de ratificación e instó a todos los miembros de la AELC, incluida Suiza, a agilizar sus procedimientos internos para que el acuerdo pueda entrar en vigor a principios de 2027.



Para ayudar a las empresas a aprovechar las oportunidades que ofrece el acuerdo, el ministro propuso que Suiza y los demás miembros de la AELC intensifiquen la difusión de información, especialmente entre las pequeñas y medianas empresas (pymes), adapten sus programas de apoyo a la aplicación del acuerdo y refuercen la cooperación en materia de normas de origen, medidas sanitarias y fitosanitarias y obstáculos técnicos al comercio. Asimismo, reafirmó el compromiso de Vietnam de cumplir plenamente sus obligaciones, incluidas las relativas a la protección de la propiedad intelectual.



Con miras a alcanzar el objetivo fijado por los dirigentes de duplicar el comercio bilateral para 2030, Le Manh Hung abogó por mejorar el acceso al mercado suizo de los productos agrícolas, acuáticos y alimentarios procesados de Vietnam, promover mayores compras por parte de las principales cadenas de distribución suizas y mantener el apoyo a través del Programa Suizo de Promoción de las Importaciones (SIPPO) y el proyecto SwissTrade.



El ministro también animó a las empresas suizas a ampliar sus inversiones en Vietnam en sectores como la ingeniería de precisión, las industrias auxiliares, el procesamiento de alimentos, las energías renovables, la infraestructura comercial y la logística. Vietnam, por su parte, trabajará estrechamente con Suiza para concluir un acuerdo bilateral de cooperación en virtud del artículo 6 del Acuerdo de París, ejecutar el programa de cooperación para el desarrollo económico 2025-2028 de la Secretaría de Estado para Asuntos Económicos (SECO) de Suiza y ampliar la colaboración en ciencia y tecnología, innovación, fábricas inteligentes y gestión de los mercados de derivados.



Parmelin elogió la contribución del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam al proceso de negociación y se comprometió a impulsar la ratificación del acuerdo, promover las inversiones suizas en Vietnam y mantener la cooperación a través de los programas de la SECO.



Ambas partes debatieron la revisión y actualización del acuerdo bilateral sobre promoción y protección de inversiones, así como la ampliación de la cooperación en ámbitos como el apoyo a las pymes y la formación profesional.



También acordaron mantener consultas periódicas sobre los avances en los procedimientos de aprobación y ratificación, y traducir los ámbitos de cooperación acordados en medidas concretas, con el fin de profundizar la Asociación Integral entre Vietnam y Suiza y hacerla más sustantiva y eficaz./.

VNA