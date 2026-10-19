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Máximo dirigente vietnamita recibe la máxima distinción de Dinamarca

El rey Federico X de Dinamarca concedió hoy la Orden del Elefante, la máxima distinción del país, otorgada a miembros de la Familia Real y a jefes de Estado extranjeros, al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.

El rey Federico X de Dinamarca otorga la Orden del Elefante al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Fuente: VNA)
El rey Federico X de Dinamarca otorga la Orden del Elefante al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Fuente: VNA)

Copenhague (VNA)- El rey Federico X de Dinamarca concedió hoy la Orden del Elefante, la máxima distinción del país, otorgada a miembros de la Familia Real y a jefes de Estado extranjeros, al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam.

Al acto de entrega se llevó a cabo en el marco de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a la nación europea del 19 al 21 del presente mes por la invitación del rey Federico X de Dinamarca y la reina.

Conmovido por recibir la Orden del Elefante, el secretario general del Partido y presidente de Estado, To Lam, expresó su deseo de dedicar este gran honor al pueblo vietnamita, a las generaciones de ambas naciones que sentaron las bases y cultivaron la amistad bilateral durante los últimos 55 años, así como a los ciudadanos que hoy continúan este camino para llevar las relaciones bilaterales a una nueva etapa de desarrollo.

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El rey Federico X de Dinamarca otorga la Orden del Elefante al secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam. (Fuente: VNA)


La condecoración otorgada por el rey Federico X será siempre un recordatorio del valioso afecto y la amistad que la Familia Real y el pueblo danés profesan a Vietnam, así como de la responsabilidad de preservar y promover el legado construido conjuntamente por generaciones de los dos países, apuntó.

El acontecimiento que se efectuó también en el momento de que las dos partes conmemoran el 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales (1971-2026), reviste un profundo significado político y diplomático, demostrando la alta estima que la Casa Real danesa otorga al líder vietnamita y a los nexos con el país indochino.

A lo largo de los 55 años transcurridos, Vietnam y Dinamarca han forjado un sólido vínculo de amistad y cooperación, que ha evolucionado desde la tradicional asociación para el desarrollo hasta la asociación integral en 2013 y la asociación estratégica verde en 2023./.

VNA
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