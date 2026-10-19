Vietnam y Dinamarca: hacia un futuro más verde, próspero y sostenible

Hanoi (VNA) - Vietnam y Dinamarca disponen de amplias oportunidades para profundizar su cooperación en energías renovables, transporte marítimo, logística inteligente, transformación digital, inteligencia artificial, entre otros, afirmó el exembajador vietnamita en Dinamarca, Luong Thanh Nghi, antes de la visita de Estado del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su esposa a ese país.



En una entrevista concedida a la VNA, el diplomático destacó que los vínculos bilaterales se han consolidado durante 55 años gracias a la confianza política, los intercambios entre los pueblos y la cooperación en diversos ámbitos.



Recordó que Dinamarca fue uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con la República Democrática de Vietnam, en noviembre de 1971, y que posteriormente contribuyó a proyectos de salud, educación y abastecimiento de agua en el país.



Luong Thanh Nghi también resaltó el interés de la familia real danesa por Vietnam y señaló que los lazos entre ambos pueblos se han fortalecido mediante la colaboración de empresas, científicos, educadores, artistas y organizaciones comunitarias.



Las relaciones bilaterales alcanzaron nuevos hitos con el establecimiento de la Asociación Estratégica en materia de cambio climático, energía, medio ambiente y crecimiento verde en 2011, la Asociación Integral en 2013 y la Asociación Estratégica Verde en noviembre de 2023.



Según el exembajador, ambos países cuentan con fortalezas complementarias. Vietnam necesita energía limpia, infraestructuras modernas, tecnologías de eficiencia energética y soluciones para reducir las emisiones, mientras que Dinamarca posee experiencia en energías renovables, tecnologías verdes, transporte marítimo, gestión ambiental y modelos empresariales sostenibles.



A finales de agosto de 2026, Dinamarca contaba con 180 proyectos de inversión vigentes en Vietnam, con un capital registrado cercano a los 2,5 mil millones de dólares, lo que la situaba en el puesto 21 entre los 154 países y territorios inversores en el país.



Entre los proyectos destacados figura la fábrica de Lego en Binh Duong, considerada la primera planta de producción de la empresa con neutralidad de carbono, cuya inversión supera los mil millones de dólares y que entró en funcionamiento en abril de 2025.



Luong Thanh Nghi señaló que aún existe un amplio margen para ampliar la cooperación en energía eólica marina, transporte marítimo, logística inteligente, transformación digital, inteligencia artificial, tecnología cuántica, semiconductores y biomedicina. También consideró necesario impulsar la investigación conjunta, la formación de recursos humanos, el desarrollo tecnológico y los vínculos empresariales, con resultados concretos en la reducción de emisiones, el uso eficiente de los recursos y la creación de empleos de calidad.



El diplomático atribuyó especial importancia a la próxima visita del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, que será la primera de un máximo dirigente del Partido y del Estado vietnamita a Dinamarca desde el establecimiento de la Asociación Integral en 2013 y la Asociación Estratégica Verde en 2023. La visita coincide con el 55º aniversario de las relaciones diplomáticas y, a su juicio, permitirá reforzar la confianza política, evaluar los resultados de la cooperación y definir nuevas prioridades.



Asimismo, expresó su expectativa de que la visita impulse proyectos en economía marítima, energía eólica marina, tecnologías verdes, innovación, educación y desarrollo de recursos humanos, además de ampliar las inversiones y las cadenas de suministro entre ambos países. También abogó por fortalecer la cooperación en foros multilaterales, especialmente en las Naciones Unidas, el diálogo entre la Unión Europea y la ASEAN y el Foro de Socios para el Crecimiento Verde y los Objetivos Mundiales (P4G).



Finalmente, el exembajador destacó que los intercambios entre ciudadanos, localidades, universidades y organizaciones sociales, junto con la contribución de la comunidad vietnamita en Dinamarca, seguirán siendo fundamentales para consolidar los vínculos bilaterales. A su juicio, ambos países tienen condiciones favorables para construir juntos un futuro más verde, próspero y sostenible./.

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