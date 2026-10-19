Presidente de Suiza concluye con éxito su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA) - El presidente de Suiza, Guy Parmelin, su esposa y la delegación de alto nivel que lo acompaña partieron de Hanoi anoche, concluyendo con éxito su visita oficial a Vietnam, realizada los días 17 y 18 del mismo mes por invitación del secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y su cónyuge.



Durante su estancia, el mandatario suizo rindió homenaje al Presidente Ho Chi Minh en su mausoleo. El líder vietnamita To Lam presidió la ceremonia oficial de bienvenida, mantuvo conversaciones con el mandatario suizo y ofreció un banquete en su honor. El primer ministro Le Minh Hung y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, también se reunieron con el jefe de Estado suizo.



Los dirigentes vietnamitas dieron la bienvenida al presidente suizo y su esposa en una visita que coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Destacaron que Suiza fue uno de los primeros países occidentales en establecer vínculos diplomáticos con Vietnam y reafirmaron la importancia que Hanoi concede a la amistad y la cooperación multifacética con Berna.



Por su parte, Parmelin expresó su satisfacción por el dinámico desarrollo de Vietnam y agradeció a los dirigentes y al pueblo vietnamitas la cálida y solemne acogida dispensada a su delegación.



El comercio bilateral ha registrado un crecimiento sostenido, con un aumento del 7% en los últimos cuatro años, mientras que las inversiones han crecido a un ritmo anual del 8%. El presidente suizo destacó que el Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA) generará nuevas oportunidades para que las empresas de ambas partes aprovechen el potencial de cooperación, especialmente teniendo en cuenta que más de 100 compañías suizas operan actualmente en Vietnam.

Ambas partes acordaron seguir impulsando la cooperación en el marco de la Asociación Integral y aprovechar las oportunidades que ofrecerá el acuerdo comercial entre Vietnam y la EFTA.



Uno de los hitos más destacados de la visita fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA (VEFTA), celebrada la mañana del 18 de octubre en Hanoi, en presencia del máximo dirigente vietnamita To Lam. A la ceremonia asistieron el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung, y representantes de los países miembros de la EFTA: Suiza, Liechtenstein, Islandia y Noruega.



La noche del 17 de octubre, To Lam y su esposa, Ngo Phuong Ly, acompañaron a Guy Parmelin y su cónyuge Caroline Parmelin en un paseo por la zona peatonal del lago Hoan Kiem, donde conversaron con residentes locales. Las dos primeras damas también visitaron la Universidad de Farmacia de Hanoi y participaron en una actividad de elaboración de almohadillas herbales.



La tarde del 18 de octubre, el presidente suizo asistió al Foro Económico Vietnam-Suiza 2026, en el que pronunció un discurso./.

VNA