Provincia vietnamita recurre a la tecnología para localizar restos de soldados caídos

Khanh Hoa, Vietnam (VNA) La provincia vietnamita de Khanh Hoa está intensificando el uso de la ciencia y la tecnología, como complemento de los métodos tradicionales, para mejorar la eficacia de la búsqueda y recuperación de los restos de los soldados caídos en combate, especialmente en zonas montañosas de difícil acceso, donde el paso del tiempo ha alterado profundamente los antiguos campos de batalla.



En el marco de la campaña de 500 días y noches dedicada a la búsqueda, recuperación e identificación de los restos de los soldados caídos en combate, las fuerzas competentes de esta localidad central comenzaron el 14 de octubre a utilizar radares de penetración terrestre sobre el terreno. Esta tecnología abre nuevas posibilidades para las labores de búsqueda en zonas donde se sospecha que puede haber restos de soldados.



Según el Mando Militar provincial, este equipo, utilizado habitualmente en geología y en la exploración de estructuras subterráneas, permite sondear el subsuelo, analizar las capas geológicas y detectar anomalías que podrían indicar alteraciones del terreno. Los datos recopilados ayudan a los equipos a delimitar las zonas con indicios, determinar la profundidad de las anomalías y planificar las excavaciones, reduciendo así el tiempo y el esfuerzo necesarios para inspeccionar grandes superficies.



En la zona del puerto de montaña de Ru Ri, donde en 2012 se descubrieron y exhumaron los restos de 22 soldados, el equipo provincial encargado de la búsqueda y recuperación también ha utilizado este radar para realizar prospecciones. Los restos pertenecían a militares del regimiento Sao Vang, de la 90.ª Compañía de Comandos y de las fuerzas armadas locales. Tras dos días de exploración, el dispositivo permitió delimitar las zonas con anomalías, evitando excavaciones dispersas y reduciendo el riesgo de causar daños a las propiedades de los residentes y las empresas. Sin embargo, hasta la fecha no se han encontrado restos de soldados en esta zona. Las operaciones se han suspendido temporalmente para completar la documentación.



Paralelamente al uso de estos equipos, las labores de búsqueda sobre el terreno continúan en las zonas de difícil acceso siempre que las condiciones meteorológicas lo permiten. En el área de Lang Tranh, en la aldea de La A, comuna de Phuoc Ha, los equipos provinciales, en coordinación con las autoridades locales, atravesaron cursos de agua y superaron pasos rocosos escarpados para recuperar los restos de tres soldados en un bosque remoto. Al concluir las operaciones, las autoridades locales y las fuerzas participantes celebraron una ceremonia de homenaje y recogimiento antes de trasladar los restos al cementerio de los mártires de Ninh Thuan, donde permanecerán a la espera de las ceremonias de homenaje y sepultura, conforme a la normativa vigente.



En materia de identificación, la provincia también ha tomado muestras de ADN en siete cementerios de mártires. Las exhumaciones previstas se completaron al 100%, casi cuatro meses antes del calendario establecido. Hasta la fecha, Khanh Hoa ha localizado y recuperado los restos de 74 soldados caídos en combate.



En los próximos meses, el Mando Militar provincial continuará examinando expedientes y archivos históricos, así como recopilando testimonios. Asimismo, seguirá coordinando las labores de prospección, verificación y delimitación de las zonas donde podrían encontrarse enterramientos colectivos o fosas con restos de soldados, con vistas a organizar nuevas búsquedas.



Pese a las transformaciones del terreno y a la desaparición progresiva de los vestigios de los antiguos campos de batalla, las fuerzas movilizadas prosiguen sus labores con determinación, con el objetivo de devolver a los soldados caídos al lado de sus compañeros, sus familias y su tierra natal. Cada resto fúnebre recuperado contribuye a esclarecer el destino de quienes sacrificaron sus vidas por la Patria y renueva la esperanza de las familias que llevan muchos años esperando encontrar a sus seres queridos. /.

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