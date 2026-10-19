Líder vietnamita deposita ofrenda floral en Monumento a los Héroes Daneses en Copenhague

Copenhague (VNA) – El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de los reyes Federico X y María de Dinamarca, depositó una ofrenda floral en el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948, conocido como Monumento a los Héroes Daneses, situado en la fortaleza de Kastellet, en Copenhague.



El acto tuvo lugar el 19 de octubre (hora local), en el marco de la visita de Estado del máximo dirigente vietnamita a este país europeo.



El monumento rinde homenaje a quienes han participado en las misiones internacionales de Dinamarca desde 1948, han contribuido a su cumplimiento o han sacrificado sus vidas en el desempeño de estas tareas.



Durante la ceremonia, el secretario general y presidenteTo Lam y el rey Federico X pasaron revista a la guardia de honor. Tras la solemne ofrenda floral, To Lam, su esposa, Ngo Phuong Ly, y los reyes Federico X y María guardaron un minuto de silencio en memoria de quienes perdieron la vida mientras participaban en misiones internacionales de Dinamarca.



En 2007, el Gobierno danés decidió construir el Monumento a los Héroes Daneses para honrar las contribuciones y los sacrificios del personal militar, los agentes de policía y los funcionarios civiles que han participado en misiones internacionales desde 1948.



Inaugurado en 2011 y construido principalmente en granito, el monumento acoge ceremonias conmemorativas y ofrendas florales organizadas por la Familia Real, el Gobierno y las Fuerzas Armadas de Dinamarca. El recinto también está abierto al público, que puede rendir homenaje a quienes han contribuido a la paz y la seguridad internacionales y a las labores de ayuda humanitaria./.



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