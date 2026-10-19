Canciller vietnamita presidirá el comité organizador de las cumbres CLMV 12 y ACMECS 11

Hanoi (VNA) - El viceprimer ministro de Vietnam, Phan Van Giang, firmó recientemente la Decisión 1996/QD-TTg, fechada el 16 de octubre de 2026, por la que se crea el comité organizador de la 12ª Cumbre de Cooperación Camboya-Laos-Myanmar-Vietnam (CLMV 12) y la 11ª Cumbre de la Estrategia de Cooperación Económica Ayeyawady-Chao Phraya-Mekong (ACMECS 11).



Según la decisión, el comité organizador de la Cumbre CLMV 12 y la Cumbre ACMECS 11 en 2026 tiene como objetivos preparar ambas cumbres y sus actividades conexas. El ministro de Relaciones Exteriores, Le Hoai Trung, miembro del Buró Político, presidirá el comité organizador.



Los subjefes del comité serán el coronel general Pham The Tung, miembro del Comité Central del Partido, viceministro de Seguridad Pública; Nguyen Minh Hang, viceministra de Relaciones Exteriores (subjefa permanente del comité); y Don Tuan Phong, vicejefe de la Oficina Gubernamental.



El comité estará integrado también por representantes de los ministerios, organismos y entidades pertinentes.



En función de la situación real y de los requisitos y la naturaleza del trabajo, el jefe del comité organizador podrá decidir la incorporación o modificación de sus miembros, a propuesta de los ministerios y organismos competentes.



El jefe del comité organizador asignará las tareas a los subjefes y miembros, aprobará el reglamento de funcionamiento del comité organizador y decidirá la creación de la oficina permanente y de los subcomités. Asimismo, asumirá la responsabilidad general por la organización de las mencionadas cumbres, de conformidad con el proyecto aprobado por las autoridades competentes.



El Comité Organizador estará integrado por un órgano permanente y cinco subcomités: Seguridad y Salud, Instalaciones y Logística, Contenidos, Recepción, y Comunicación y Cultura.



El órgano permanente del comité organizador tendrá su sede en el Ministerio de Relaciones Exteriores./.

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