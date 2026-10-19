Máximo dirigente vietnamita inicia visita de Estado a Dinamarca

Copenhague (VNA) - El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, acompañado por su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, llegó hoy al aeropuerto internacional de Copenhague para comenzar una visita de Estado de tres días a Dinamarca.



La ceremonia oficial de bienvenida se celebró solemnemente en el aeropuerto, presidida por el rey Frederik X y la reina Mary. Los monarcas daneses recibieron al dirigente vietnamita y su esposa al pie de la escalerilla del avión.



Tras la ceremonia de saludo a las banderas, el secretario general y presidente To Lam y el rey Frederik X pasaron revista a la guardia de honor y presentaron a los funcionarios de ambas partes.



Al término de la ceremonia, el secretario general y presidente To Lam y su esposa, junto con el rey Frederik X y la reina Mary, depositaron una ofrenda floral en un monumento conmemorativo de la capital danesa.





La ceremonia oficial de bienvenida se celebra solemnemente en el aeropuerto internacional de Copenhague. Foto: VNA

Dinamarca fue uno de los primeros países occidentales en establecer relaciones diplomáticas con Vietnam, en 1971, y durante más de medio siglo ha sido un socio importante del país indochino. Los vínculos bilaterales se han fortalecido y ampliado continuamente, con hitos como el establecimiento de la Asociación Integral en 2013 y de la Asociación Estratégica Verde en 2023.



La visita tiene como objetivo consolidar aún más la confianza política, definir orientaciones y prioridades de cooperación a largo plazo e impulsar una relación bilateral más amplia y profunda.



Asimismo, se espera que dé un nuevo impulso a la cooperación económica, comercial y de inversión, así como a la ciencia, la tecnología y la innovación, en consonancia con las prioridades y necesidades de desarrollo de ambos países.



Vietnam está entrando en una nueva etapa de desarrollo, en la que busca transformar su modelo de crecimiento mediante la ciencia, la tecnología, la innovación y la transformación digital, al tiempo que promueve la transición verde y el desarrollo sostenible. Estos ámbitos coinciden con las fortalezas de Dinamarca y ofrecen amplias oportunidades de cooperación complementaria.



Ambos países pueden ampliar sus vínculos, desde el intercambio de experiencias y políticas hasta la inversión, la investigación y el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos altamente cualificados, con vistas a generar nuevos productos, soluciones e impulsores del crecimiento.



En la actualidad, Dinamarca figura entre los principales inversores de la Unión Europea (UE) en Vietnam y destaca entre los socios nórdicos por sus inversiones de alta calidad y su compromiso con el desarrollo verde. Los proyectos de importantes empresas danesas, especialmente en los sectores portuario, del transporte marítimo, la logística y la industria verde, constituyen ejemplos concretos de los resultados de la cooperación bilateral.



La visita de Estado del secretario general y presidente To Lam coincide con el 55º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países. Sobre la base de más de cinco décadas de amistad, confianza política y cooperación fructífera, esta visita ofrece a las dos partes la oportunidad de definir orientaciones estratégicas para elevar sus relaciones a un nuevo nivel y convertir la cooperación entre Vietnam y Dinamarca en un modelo destacado de asociación entre ambos países./.