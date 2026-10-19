TLC entre Vietnam y AELC impulsa intercambio comercial e inversión

Ginebra (VNA) - Tras la firma del acuerdo de libre comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), integrada por Suiza, Noruega, Islandia y Liechtenstein, expertos vietnamitas residentes en el país helvético destacaron que se trata de un avance decisivo que abre nuevas perspectivas de inversión, innovación tecnológica y formación especializada para ambas partes.



En declaraciones al corresponsal de la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Ginebra, el doctor en tecnologías de la información Luu Vinh Toan afirmó que el acuerdo no solo facilitará el acceso de los productos vietnamitas a los mercados de la AELC, sino que también establecerá un marco jurídico estable para impulsar las inversiones, los servicios, la innovación tecnológica, la transferencia de conocimientos y la aplicación de normas técnicas exigentes, así como para promover el desarrollo sostenible y fortalecer las capacidades.



Al destacar la complementariedad entre las economías vietnamita y suiza, el experto señaló que los países de la AELC cuentan con elevados ingresos, un importante poder adquisitivo, tecnologías avanzadas y una gobernanza de alto nivel, mientras que Vietnam dispone de una sólida capacidad productiva, una fuerza laboral dinámica, plazos de ejecución rápidos y una posición estratégica como puerta de entrada al mercado de la Asociación de Naciones del Sudeste Asiático (ASEAN).



Entre los sectores con mayor potencial de cooperación, Luu Vinh Toan mencionó la ingeniería de precisión, la automatización, la industria farmacéutica, los dispositivos médicos, la biotecnología, la agroindustria de alto valor añadido, la transición ecológica, la gestión del agua y los servicios financieros.



Asimismo, subrayó que la formación profesional debe constituir un pilar central de la cooperación con Suiza. Según explicó, el modelo suizo de formación dual, basado en la participación directa de las empresas, responde a las necesidades de Vietnam de mejorar las competencias en ingeniería de precisión, electrónica, tecnología alimentaria, logística e ingeniería ambiental. Esto contribuiría a que el país supere progresivamente su papel de centro de ensamblaje.



En este contexto, la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnamitas en Suiza (AVIES) prevé movilizar su red de contactos para conectar universidades, autoridades locales y empresas de ambos países mediante proyectos piloto concretos, con el objetivo de convertir rápidamente las oportunidades del acuerdo en resultados tangibles.



Por su parte, Ly Pham, especialista en desarrollo empresarial de JANZZ.technology, calificó el acuerdo de punto de inflexión para las comunidades empresariales de ambos países. A su juicio, podría abrir una nueva etapa en la evolución de la inversión directa suiza en Vietnam, favoreciendo proyectos de alta intensidad tecnológica, elevado valor añadido y orientados al desarrollo sostenible. Este cambio marcaría la transición de una relación basada en la ayuda oficial al desarrollo hacia una verdadera asociación económica.



La experta también destacó el papel de puente de la comunidad vietnamita en Suiza, cuyo conocimiento de las normas y prácticas locales puede facilitar los contactos empresariales y acortar los plazos de prospección comercial.



En cuanto a las perspectivas sectoriales, Ly Pham señaló las complementariedades entre la experiencia suiza en innovación, alta tecnología, datos especializados e inteligencia artificial, por un lado, y la mano de obra cualificada y el dinamismo del mercado digital vietnamita, por otro. También destacó el potencial de las finanzas verdes y las tecnologías financieras (fintech) para respaldar el proyecto de Vietnam de desarrollar centros financieros internacionales en Hanoi.



Finalmente, afirmó que la firma del acuerdo de libre comercio, junto con la visita oficial del presidente suizo, Guy Parmelin, a Vietnam, brinda una importante oportunidad para materializar los compromisos estratégicos en proyectos concretos y hacer que la cooperación bilateral sea más efectiva y sostenible./.

VNA