VIFON invierte 20 millones de euros en una fábrica en Francia

Vietnam (VNA) - El grupo vietnamita Tan-Viet VIFON firmó un acta de cesión de un terreno de ocho hectáreas destinado a la construcción de una fábrica de productos agroalimentarios y un centro logístico, con una inversión inicial de 20 millones de euros en la ciudad de Verdún, en el departamento de Mosa, al noreste de Francia.



Este proyecto marca un hito importante en la estrategia de expansión de VIFON en Europa, al pasar de la exportación de productos a la producción y distribución directas en los mercados de consumo.



Impulsado por la empresa VIFON FRANCE SAS, constituida en septiembre de 2026, el proyecto se llevará a cabo en la zona industrial de Souhesmes. Sobre una superficie de 80.000 metros cuadrados, la empresa prevé construir un complejo que incluirá una sede operativa, una planta de procesamiento de alimentos y un moderno sistema logístico destinado a la producción, el almacenamiento y la distribución en Francia y en otros países de la Unión Europea (UE).



Durante el acto, Tao Ngoc Tu, presidente y fundador del grupo Tan-Viet VIFON, señaló que la inversión en una fábrica en Francia tiene como objetivo no solo aumentar la capacidad de producción, sino también poner en práctica una estrategia de desarrollo a largo plazo en los mercados internacionales bajo una marca vietnamita.



Fundada en 1963, VIFON exporta actualmente sus productos a más de 100 países. El grupo está presente en Polonia desde hace más de 30 años y también ha ampliado sus actividades a Estados Unidos y Australia. En 2026, estableció, entre otras iniciativas, acuerdos de colaboración directa con dos grandes cadenas francesas de distribución, Carrefour y E.Leclerc, lo que abre nuevas perspectivas para acercar los productos vietnamitas a los consumidores franceses.



Se prevé que la fábrica se dedique principalmente a la elaboración de productos emblemáticos de la gastronomía vietnamita, especialmente pho (sopa vietnamita de fideos de arroz) y fideos de arroz, destinados directamente a grandes cadenas francesas de distribución, como Carrefour y E.Leclerc. Asimismo, el proyecto contempla una colaboración con la empresa Sentai Asiancook para crear un centro de gastronomía asiática y generar empleo local.



Al valorar la inversión de las empresas vietnamitas, el alcalde de Verdún, Samuel Hazard, consideró que el proyecto representa una oportunidad para impulsar el desarrollo económico y crear puestos de trabajo en la región.



Destacó que el departamento de Mosa cuenta con una tradición industrial, una mano de obra experimentada y una ubicación favorable en las principales rutas comerciales europeas. Las autoridades locales se comprometieron a cooperar con la empresa y facilitar la ejecución del proyecto.



Por su parte, el presidente del Consejo Departamental de Mosa, Jérome Dumont, también acogió favorablemente esta iniciativa y destacó las ventajas del territorio en materia de infraestructuras de transporte, tradición industrial, procesamiento de alimentos y disponibilidad de mano de obra cualificada.



Por otro lado, el embajador de Vietnam en Francia, Trinh Duc Hai, subrayó la importancia de promover las inversiones en ambas direcciones. Según afirmó, las empresas francesas que deseen ampliar sus actividades en Vietnam deben incrementar sus inversiones en el país. Del mismo modo, las empresas vietnamitas que aspiren a conquistar los mercados francés y europeo deben tomar la iniciativa de establecer allí centros de producción y estructuras comerciales.



El embajador también propuso organizar en Verdún y en el departamento de Mosa actividades para promover la cultura y el potencial económico de Vietnam, así como estudiar la posibilidad de celebrar un foro empresarial el próximo año con el fin de explorar nuevas oportunidades de cooperación y aprovechar las complementariedades entre las empresas de ambos países./.

VNA