Vietnam estudia experiencias europeas para desarrollar la tecnología cuántica

Bruselas (VNA) - Vietnam puede aprovechar la experiencia de la Unión Europea (UE) en el desarrollo industrial de la tecnología cuántica para definir políticas que permitan fortalecer progresivamente sus capacidades nacionales en este ámbito estratégico, afirmó el profesor Nguyen Luong Quang, miembro de la Red Cuántica de Vietnam, en una entrevista concedida a la Agencia Vietnamita de Noticias (VNA) en Bruselas.



Según el académico, a corto y mediano plazo, el país debe dar prioridad a la formación de recursos humanos altamente cualificados. Para ello, propuso desarrollar programas interdisciplinarios de física cuántica, fotónica, microchips e inteligencia artificial (IA) en universidades de referencia, así como crear grupos de investigación avanzados capaces de participar en redes internacionales de cooperación.



Entre las medidas viables, mencionó las becas de larga duración, las pasantías en laboratorios cuánticos europeos y los mecanismos para atraer a especialistas de la diáspora vietnamita.



Luong Quang también consideró necesario desarrollar gradualmente infraestructuras nacionales de investigación y experimentación. En lugar de repartir la inversión entre numerosos proyectos, Vietnam podría comenzar por establecer laboratorios de óptica y fotónica e instalaciones de simulación cuántica, conectados de forma remota con infraestructuras europeas de computación cuántica para reducir los costos iniciales.



Otro ámbito prioritario es la participación de las empresas vietnamitas en la cadena de valor mundial de esta tecnología. Las grandes corporaciones tecnológicas, las compañías de electrónica y telecomunicaciones y las empresas de desarrollo de software podrían explorar oportunidades en programación cuántica, optimización de procesos industriales mediante algoritmos cuánticos, fabricación de componentes ópticos de precisión y diseño de circuitos integrados para sistemas cuánticos. El Gobierno podría apoyar estas iniciativas con incentivos fiscales, fondos de innovación y programas de contratación pública.



En cuanto a la cooperación internacional, el experto recomendó estrechar los vínculos con la UE, especialmente con Francia, Alemania, Países Bajos, Finlandia y España, mediante proyectos conjuntos de investigación, programas de posgrado y proyectos piloto de aplicaciones cuánticas en los sectores bancario y energético, las ciudades inteligentes y la ciberseguridad.



Asimismo, Vietnam debería estudiar los marcos europeos de estándares de seguridad cuántica para elaborar normativas nacionales sobre distribución cuántica de claves, comunicaciones seguras e integración de estas tecnologías con los sistemas convencionales.



A largo plazo, la tecnología cuántica debería convertirse en uno de los pilares de la estrategia científica y tecnológica nacional. Para el período 2025-2030, las prioridades podrían centrarse en la formación de recursos humanos, el desarrollo de software cuántico, las aplicaciones cuánticas en IA y la experimentación en comunicaciones cuánticas.



Entre 2030 y 2035, los esfuerzos podrían orientarse al diseño de componentes ópticos, el desarrollo de módulos cuánticos a pequeña escala y la creación de un centro nacional de simulación cuántica. A partir de 2035, en función de las capacidades acumuladas, Vietnam podría avanzar hacia una participación más amplia en la cadena de suministro de hardware cuántico.



El profesor propuso convertir Hanoi, Ciudad Ho Chi Minh y Da Nang en tres centros de investigación y desarrollo industrial de tecnología cuántica, vinculados con las principales universidades y empresas tecnológicas del país. También destacó la importancia de coordinar esta estrategia con la transformación digital nacional, aprovechar el potencial de la comunidad científica vietnamita en el extranjero y establecer fondos de capital riesgo para tecnologías profundas.



Luong Quang sugirió que el Gobierno elabore una estrategia nacional de tecnología cuántica con horizonte en 2045, que defina las prioridades de cada etapa, establezca un mecanismo de coordinación interministerial y facilite la integración de los institutos de investigación y las empresas vietnamitas en redes internacionales.



Dada la importancia estratégica de esta tecnología para la seguridad nacional, recomendó que el Ministerio de Defensa diseñe una hoja de ruta para la transición hacia sistemas criptográficos resistentes a la computación cuántica, desarrolle laboratorios de sensores cuánticos y pruebe la distribución cuántica de claves en redes de información militares.



Por su parte, el Ministerio de Seguridad Pública debería invertir en investigación y pruebas de seguridad cuántica para infraestructuras de información críticas, atraer a especialistas vietnamitas establecidos en Europa y cooperar con la UE en el desarrollo de redes de comunicación cuántica segura destinadas a las instituciones estatales y a las tareas de defensa y seguridad nacional.



El Ministerio de Ciencia y Tecnología, según la propuesta, debería liderar el Programa Nacional de Tecnología Cuántica, invertir en laboratorios prioritarios y establecer estándares técnicos nacionales. El Ministerio de Educación y Formación tendría que desarrollar programas académicos especializados, becas nacionales y alianzas entre universidades, institutos de investigación y empresas.



Finalmente, las compañías tecnológicas vietnamitas podrían invertir en software y algoritmos de optimización cuántica, probar aplicaciones en IA e incorporarse progresivamente a las cadenas de suministro de componentes ópticos y semiconductores especializados./.

VNA