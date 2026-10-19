Resolución 57 impulsa la innovación y la transformación digital en Vietnam



Hanoi (VNA) - Vietnam impulsa la ciencia, la tecnología y la transformación digital en aplicación de la Resolución No. 57-NQ/TW del Buró Político, con el objetivo de desarrollar tecnologías clave, mejorar la competitividad empresarial y ofrecer mejores servicios a la población.



Ampliar la cooperación internacional en tecnología



El 12 de octubre, en Hanoi, el Departamento de Tecnología Digital e Inteligencia Artificial del Ministerio de Ciencia y Tecnología y la Asociación de Intelectuales y Expertos Vietnamitas en Australia (VASEA) organizaron un foro de cooperación para la inversión y el desarrollo de la tecnología digital y la inteligencia artificial (IA). El encuentro dio continuidad al memorando de entendimiento firmado el 10 de agosto de 2026 en la Universidad de Tecnología de Sídney.



Durante el evento se presentó la plataforma V-bridge, desarrollada por dicho departamento, el grupo vietnamita FPT y VASEA para conectar empresas y organizaciones de los ecosistemas tecnológicos de ambos países. Los debates abordaron la IA, los semiconductores, la innovación, la inversión y la comercialización de productos.



Según el viceministro de Ciencia y Tecnología, Le Xuan Dinh, Vietnam cuenta con una amplia demanda de aplicaciones tecnológicas y empresas que buscan expandirse internacionalmente, mientras que Australia destaca en educación superior, investigación e innovación. La combinación de estas fortalezas favorecerá el desarrollo tecnológico y la formación de recursos humanos.



Por otra parte, el 16 de octubre, en Ciudad Ho Chi Minh, la Incubadora de Empresas de Alta Tecnología (SHTP-IC) y Silver Lion Enterprise Impact Singapore (SLEI) organizaron Startup PitchFest 2026 - Open Innovation Day, en el marco de la octava Conferencia Internacional Anual del Parque de Alta Tecnología.



Las ocho startups participantes operan en los ámbitos de la IA, la robótica, el Internet de las cosas y las tecnologías verdes. Se priorizaron las empresas con propiedad intelectual clave, productos desarrollados en Vietnam y capacidad para realizar pruebas en instalaciones de investigación de grandes grupos empresariales. Los organizadores prevén seleccionar proyectos para un programa de aceleración que facilite el acceso a inversores y mercados internacionales, especialmente Singapur, incluida la Semana de la Innovación y la Tecnología de Singapur (SWITCH 2026).



Estas iniciativas contribuyen a que las empresas vietnamitas desarrollen tecnologías clave, perfeccionen sus productos y participen más profundamente en las cadenas globales de valor.



De la tecnología a mejores servicios públicos



La transformación digital también se concreta mediante iniciativas locales destinadas a facilitar los trámites administrativos y ampliar el acceso a los servicios esenciales.



El 17 de octubre, la provincia de Vinh Long puso en marcha en la comuna de Tieu Can un programa de atención administrativa itinerante, el primero de este tipo entre sus 124 comunas y barrios. Además de resolver trámites, los funcionarios orientaron a los ciudadanos sobre los servicios públicos en línea, los pagos sin efectivo, las cuentas de identidad electrónica VNeID y las firmas digitales.



También ayudaron a los negocios familiares a promocionar productos locales en plataformas de comercio electrónico. Para las personas mayores, quienes tienen escasas competencias digitales y la población jemer se ofreció asistencia directa, incluso en su lengua cuando fue necesario.



En la isla de Hon Chuoi, provincia sureña de Ca Mau, las fuerzas de guardafronteras y la policía local ayudaron el 16 de octubre a 24 residentes a registrar cuentas electrónicas, utilizar VNeID y prevenir estafas en línea. La iniciativa responde a las dificultades de acceso digital de los 65 hogares de la isla, situada a unas 18 millas náuticas del continente.



Por su parte, la ciudad de Bac Ninh prepara una prueba piloto de la aplicación “Asistente ciudadano”, que permite escanear documentos, completar formularios automáticamente y verificar expedientes. Las pruebas registraron una tasa de éxito del 98,32% en la extracción de información documental y una satisfacción superior al 90%. El sistema puede atender a unos 300 usuarios simultáneamente en tareas sencillas. La ciudad prevé probarlo durante tres meses en entre 20 y 30 comunas y barrios.



Estas experiencias reflejan la necesidad de combinar tecnologías adecuadas, competencias digitales y procedimientos eficaces. En consonancia con la Resolución No. 57-NQ/TW, Vietnam busca situar a la población y las empresas en el centro de la transformación digital, mejorar la calidad de los servicios y reducir la brecha digital para que todos puedan beneficiarse de los avances científicos y tecnológicos./.

VNA