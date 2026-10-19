Internacional

APEC impulsa la gestión de la inteligencia artificial basada en normas

Vietnam organiza un seminario de APEC sobre la gestión responsable de la inteligencia artificial para promover normas internacionales, reforzar la seguridad y la transparencia, y fomentar la innovación y la confianza digital.

Panorama de la cita. (Foto: VNA)
Panorama de la cita. (Foto: VNA)

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - En el marco de la cooperación del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), el Comité Nacional de Normas, Metrología y Calidad, dependiente del Ministerio de Ciencia y Tecnología de Vietnam, organizó hoy un seminario de APEC sobre la gestión de la inteligencia artificial (IA).

El seminario, previsto para los días 19 y 20 de octubre, cuenta con la participación de representantes de las economías miembros de APEC, organizaciones internacionales, organismos reguladores, entidades de normalización, expertos y representantes del sector empresarial. El evento tiene como objetivo reforzar la capacidad de las economías de APEC para gestionar la IA y promover su desarrollo de manera responsable, transparente y ética.

En la apertura del seminario, Tran Hau Ngoc, vicepresidente del Comité Nacional de Normas, Metrología y Calidad, destacó que la inteligencia artificial se está convirtiendo en uno de los principales motores de la innovación, el aumento de la productividad y la transformación digital a escala mundial.

El rápido desarrollo de la IA está generando nuevas oportunidades para las economías, las empresas y la sociedad, desde la mejora de los procesos productivos y la eficiencia de la gestión hasta la creación de nuevos productos, servicios y modelos de negocio, dijo.

Sin embargo, también plantea desafíos relacionados con la seguridad, la fiabilidad, la transparencia, la rendición de cuentas, la protección de datos y la gestión de riesgos. Esta situación exige un enfoque adecuado que impulse la innovación y, al mismo tiempo, garantice un desarrollo y una aplicación responsables, seguros y fiables de la IA, señaló.

Según Tran Hau Ngoc, las normas internacionales desempeñan un papel cada vez más importante al proporcionar principios, marcos y herramientas técnicas que ayudan a las organizaciones y empresas a gestionar y utilizar la IA de manera eficaz. Su aplicación, junto con la evaluación de la conformidad y los mecanismos de garantía técnica, contribuye a reforzar la confianza en las aplicaciones de IA, reducir las diferencias entre los requisitos técnicos y facilitar la cooperación y el comercio entre las economías.

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Una delegada interviene en el seminario. (Foto: VNA)


Para Vietnam, el desarrollo de la ciencia y la tecnología, la innovación y la transformación digital constituye uno de los motores fundamentales del desarrollo socioeconómico. En este contexto, la IA presenta un gran potencial para aumentar la productividad, mejorar la competitividad e impulsar la transformación digital en distintos sectores, dijo y subrayó la necesidad de promover la elaboración y aplicación de normas, fortalecer la capacidad de evaluación de la conformidad y desarrollar una infraestructura de calidad que respalde las nuevas tecnologías, incluida la IA.

Destacó que la cooperación internacional y el intercambio de experiencias contribuirán a que Vietnam y las demás economías de la región avancen con mayor eficacia en estas tareas.

Durante el seminario, los delegados debatieron sobre las normas internacionales de IA, los enfoques para una gestión responsable de esta tecnología y las experiencias de aplicación en las economías de APEC.

También abordaron cuestiones relacionadas con la gestión de riesgos, la transparencia de los algoritmos, la rendición de cuentas, la supervisión humana, la gestión del ciclo de vida de la IA, la evaluación de la conformidad, la certificación, la seguridad de los productos y la confianza digital.

A través de estos debates, el seminario busca formular recomendaciones prácticas para la gestión de la IA basada en normas, adaptadas a las condiciones de las economías miembros de APEC./.

VNA
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