Vietnam y Suiza abren un nuevo camino para la Asociación Integral

Hanoi (VNA) - La visita oficial a Vietnam del presidente de la Confederación Suiza, Guy Parmelin, y su esposa, del 17 al 18 de octubre de 2026, permitió definir orientaciones estratégicas para profundizar la Asociación Integral entre ambos países, promover una cooperación más práctica y ampliar los ámbitos de colaboración en función de sus respectivas necesidades de desarrollo.



En declaraciones a la prensa, la viceministra de Relaciones Exteriores de Vietnam Le Thi Thu Hang señaló que la visita tuvo lugar en un momento especialmente significativo, marcado por el 55.º aniversario del establecimiento de las relaciones diplomáticas bilaterales, la consolidación de la Asociación Integral, establecida en enero de 2025, y la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), de la que Suiza es miembro.



Según la vicecanciller, la visita también constituye un paso concreto en la implementación de las orientaciones de política exterior del XIV Congreso Nacional del Partido Comunista de Vietnam y de las principales resoluciones del Buró Político sobre las relaciones exteriores en la nueva etapa de desarrollo del país.



A lo largo de su trayectoria, Vietnam ha valorado el apoyo constante de Suiza a la cooperación para el desarrollo, la educación y la investigación, así como su asistencia al pueblo vietnamita ante desastres naturales, inundaciones y epidemias. Sobre esta base, las fortalezas suizas en investigación, innovación, finanzas y formación académica pueden vincularse más estrechamente con las necesidades de desarrollo y las capacidades productivas de Vietnam.



Durante la visita, Guy Parmelin mantuvo conversaciones con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y se reunió con el primer ministro, Le Minh Hung, y el presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Los dirigentes de ambos países reafirmaron la importancia que conceden a las relaciones bilaterales de amistad y cooperación y acordaron intensificar los intercambios de delegaciones y los contactos de alto nivel. Asimismo, coincidieron en ampliar la cooperación político-diplomática, el comercio y la inversión, la ciencia y la tecnología, la innovación, las finanzas digitales, los centros financieros internacionales, la formación de recursos humanos altamente cualificados y el turismo sostenible.



El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y el presidente de Suiza, Guy Parmelin, presencian el intercambio de documentos de cooperación entre ambos países. (Foto: VNA)



Uno de los principales resultados de la visita fue la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA. Una vez que entre en vigor, el acuerdo facilitará el acceso de las empresas a los mercados de las partes, ampliará sus oportunidades de negocio y favorecerá los vínculos en tecnología, conocimientos y redes empresariales. De esta manera, contribuirá a mejorar la competitividad e integrar más profundamente a las empresas de ambos países en las cadenas de valor mundiales.



La firma de documentos de cooperación en materia laboral, empleo, ciencia, tecnología e innovación también sienta las bases para estrechar los vínculos entre inversión, investigación y formación.



En el ámbito multilateral, Vietnam y Suiza reafirmaron su compromiso con el desarrollo sostenible, el multilateralismo, el libre comercio y un orden internacional basado en normas.



Respecto a las próximas tareas, Le Thi Thu Hang subrayó la necesidad de traducir cuanto antes la confianza política en una coordinación eficaz entre ministerios, organismos y localidades, creando condiciones concretas y favorables para las empresas. Cada programa de cooperación deberá contar con un organismo responsable, recursos asignados, una hoja de ruta definida y resultados tangibles. Ambos países aspiran a duplicar el intercambio comercial bilateral, que superó los mil millones de dólares en 2025, y atraer más inversiones suizas a Vietnam. Para alcanzar estos objetivos, Vietnam deberá seguir perfeccionando su marco institucional y mejorar la transparencia y la previsibilidad de su entorno de inversión, señaló la vicecanciller.



En materia de ciencia, tecnología e innovación, ambas partes deberán promover programas conjuntos de investigación conforme al modelo "Estado-Escuela-Empresa", así como la transferencia y comercialización de tecnologías en ámbitos como la biomedicina, las energías verdes, la economía digital y la agricultura.



También será necesario fortalecer las alianzas académicas y los intercambios de expertos e investigadores, aprovechando las fortalezas educativas y científicas de Suiza para formar recursos humanos altamente cualificados.



La viceministra expresó su confianza en que ambos países aprovechen al máximo sus fortalezas y oportunidades de cooperación para consolidar unas relaciones bilaterales estables y sostenibles, en beneficio de sus pueblos y en favor de la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo en la región y el mundo./.