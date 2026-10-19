Banco Estatal de Vietnam insta a reducir las tasas de interés para apoyar a las empresas

Hanoi (VNA) - El gobernador del Banco Estatal de Vietnam (BEV), Pham Duc An, instó hoy a los bancos comerciales a orientar las reducciones de las tasas de interés hacia los destinatarios adecuados, dando prioridad a la producción, los negocios y los sectores incentivados por las políticas públicas.

Al presidir una reunión entre el BEV y 46 bancos comerciales, en el contexto de la emisión del Documento Oficial No. 9608/NHNN-CSTT, que establece medidas para reducir las tasas de interés de los préstamos y apoyar a la economía, Pham Duc An subrayó que mantener la seguridad del sistema bancario y la estabilidad macroeconómica es fundamental para alcanzar el objetivo de crecimiento económico de dos dígitos.

Hasta finales de la semana pasada, los depósitos habían aumentado un 11,22%, mientras que el crédito había crecido un 11,44%. El elevado crecimiento crediticio mantiene una considerable brecha entre los préstamos pendientes y los depósitos captados en el dong vietnamita (VND), aunque esta se ha reducido desde casi dos mil billones de VND (76,9 mil millones de dólares) hasta menos de 1,5 mil de billones (57,7 mil millones de dólares).

El gobernador afirmó que el BEV seguirá acompañando a las entidades de crédito para ayudarlas a superar las dificultades, sin comprometer la seguridad del sistema. La reducción de las tasas de interés de los préstamos debe ir acompañada de recortes en los gastos operativos, una distribución de los beneficios y medidas para controlar la competencia desleal en la captación de depósitos.

Según el Documento Oficial No. 9608/NHNN-CSTT, el BEV exige a las entidades de crédito reducir al menos 0,5 puntos porcentuales anuales las tasas de interés anunciadas para los depósitos con plazos de seis meses o más. Asimismo, deben concentrar sus esfuerzos en recortar entre 1,5 y 2 puntos porcentuales anuales las tasas de los préstamos destinados a la producción, los negocios y los sectores prioritarios. Los ajustes deben adecuarse a la capacidad financiera de cada banco.

La mañana de hoy, el banco LPBank redujo las tasas de interés de los depósitos para todos los plazos, de uno a 36 meses, tanto en las operaciones en línea como en las realizadas en ventanilla. El banco VietBank también rebajó 0,5 puntos porcentuales anuales las tasas de los depósitos en línea con plazos de entre seis y 36 meses.

En la cita (Fuente: VNA)

Por su parte, el director general del banco ACB, Tu Tien Phat, informó que la entidad anunció el 19 de octubre una reducción de las tasas de interés de los depósitos, efectiva a partir del día 20, y puso en marcha un programa de préstamos preferenciales para empresas, con rebajas de entre 1,5 y 2 puntos porcentuales anuales. Anteriormente, su programa de reducción de un punto porcentual en las tasas de los préstamos había desembolsado unos cinco billones de VND (192 millones de dólares).

En cuanto al crédito, desde el 19 de octubre, el Banco de Agricultura y Desarrollo Rural de Vietnam (Agribank) aplica reducciones de hasta dos puntos porcentuales anuales respecto a las tasas habituales para los sectores prioritarios y los clientes dedicados a la producción y los negocios. La entidad mantiene además un programa de crédito preferencial de 70 billones de VND, vigente desde agosto de 2026 hasta 2028, con tasas entre uno y dos puntos porcentuales anuales inferiores al promedio de sus préstamos para plazos equivalentes.

Desde el 15 de octubre, el banco BIDV también ofrece créditos preferenciales con tasas a partir del 6% anual, hasta dos puntos porcentuales por debajo de los niveles habituales, en función del plazo y del sector financiado.

Mientras tanto, el presidente del Consejo de Administración de Vietcombank, Nguyen Thanh Tung, anunció que la entidad se compromete a reducir al menos dos puntos porcentuales las tasas de interés de los préstamos hasta finales de año para apoyar a las empresas. Las pequeñas y medianas empresas representan aproximadamente el 98% del total de compañías de Vietnam, pero solo concentran alrededor del 20% del crédito pendiente.

Esta orientación coincide con las directrices del Gobierno y del Comité Central del Partido. El primer ministro, Le Minh Hung, afirmó que se adoptarán medidas firmes y eficaces para reducir las tasas de interés de los préstamos. Asimismo, la Conclusión No. 106-KL/TW, emitida el 15 de octubre tras el IV Pleno del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam del XIV mandato, pide gestionar las tasas de interés y el tipo de cambio de acuerdo con la evolución nacional e internacional, orientar el crédito hacia la producción, los negocios y los sectores prioritarios, y controlar estrictamente los préstamos a actividades que entrañen riesgos potenciales.

Las primeras medidas muestran que la política de reducción de las tasas de interés comienza a aplicarse tanto a los depósitos como a los préstamos. Sin embargo, sus resultados dependerán de la reducción efectiva de los tipos de interés, de la capacidad de las empresas para acceder al capital y del mantenimiento de la seguridad de todo el sistema bancario./.

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