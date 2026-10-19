TLC entre Vietnam y la AELC promete dinamizar el comercio bilateral

Bangkok (VNA) - Vietnam ha firmado un tratado de libre comercio (TLC) con cuatro miembros de la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC) en Hanoi, lo que supone un importante avance tras la reanudación de las negociaciones en 2025 en un contexto de incertidumbre económica mundial, informó el periódico tailandés The Nation.



Según el diario tailandés, el acuerdo con Noruega, Suiza, Islandia y Liechtenstein se firmó después de que ambas partes concluyeran las negociaciones en julio de 2026.



Las negociaciones se prolongaron durante más de una década y cobraron impulso en los últimos años, a medida que las tensiones comerciales y las medidas arancelarias de Estados Unidos llevaron a numerosas economías a diversificar sus mercados y ampliar sus alianzas para reducir los riesgos.



El comercio bilateral entre Vietnam y los países de la AELC alcanzó un promedio de aproximadamente dos mil millones de dólares anuales, informó The Nation, citando estadísticas del Ministerio de Industria y Comercio de Vietnam.



Las principales exportaciones vietnamitas a los mercados de la AELC incluyen productos del mar, calzado, textiles y prendas de vestir, maquinaria, productos electrónicos y componentes. Por su parte, Vietnam importa de los países de la AELC maquinaria, equipos industriales, productos químicos y farmacéuticos, y materiales varios.



En cuanto a los beneficios del acuerdo, el Gobierno de Noruega señaló que alrededor del 50% de las exportaciones noruegas a Vietnam quedarán exentas de aranceles una vez que el acuerdo entre en vigor. Se prevé que esta proporción supere el 98% en un plazo de siete años desde su implementación./.





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