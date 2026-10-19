Vietnam y Laos buscan traducir compromisos de alto nivel en beneficios concretos para sus pueblos

Hanoi (VNA) - Vietnam y Laos reafirmaron su compromiso de profundizar las relaciones bilaterales durante la visita oficial a Vietnam de Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y permanente del Secretariado del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos, del 14 al 16 de octubre, según el viceministro de Relaciones Exteriores de Vietnam, Nguyen Manh Cuong.



El viceministro destacó que la visita, la primera al extranjero de Vilay Lakhamphong en su actual cargo, reflejó la especial importancia que Laos concede a los vínculos con Vietnam. Las conversaciones se centraron en las orientaciones para el nuevo mandato y el intercambio de experiencias sobre construcción partidista, sistema político y trabajo de personal.



Tras la visita, ambas partes reafirmaron su determinación de impulsar un desarrollo más sustancial y sostenible de las relaciones entre Vietnam y Laos, caracterizadas por la gran amistad, la solidaridad especial, la cooperación integral y la cohesión estratégica, en beneficio de los pueblos de ambos países.



Durante las reuniones con dirigentes vietnamitas, las dos partes acordaron mantener los intercambios de alto nivel, fortalecer los mecanismos de cooperación entre ambos partidos, Estados y parlamentos, y compartir experiencias en la construcción partidista y la lucha contra la corrupción. Asimismo, presenciaron el intercambio de documentos de cooperación en transformación digital entre las oficinas de los comités centrales de sus respectivos partidos.



La conversación entre Tran Cam Tu, miembro del Buró Político y secretario permanente del Comité Central del PCV y Vilay Lakhamphong, miembro del Buró Político y secretario permanente del Comité Central del Partido Popular Revolucionario de Laos (Foto: VNA)

En materia económica, convinieron en priorizar proyectos estratégicos de transporte, logística, energía y economía digital, resolver las dificultades de las empresas y avanzar hacia el objetivo de elevar el comercio bilateral a cinco mil millones de dólares.



Ambos países también reafirmaron la importancia estratégica de la formación de recursos humanos, especialmente de cuadros de nivel estratégico y jóvenes dirigentes, así como de mejorar la calidad de la formación de estudiantes laosianos en Vietnam. La parte vietnamita manifestó su disposición a enviar expertos y docentes para apoyar el desarrollo de las capacidades de los cuadros directivos y de gestión de Laos.



Asimismo, acordaron ampliar la cooperación entre las localidades, en particular las provincias fronterizas, vinculando el desarrollo económico con la defensa y la seguridad. Nguyen Manh Cuong agradeció a Laos por su apoyo en la búsqueda y repatriación de los restos de voluntarios y expertos vietnamitas caídos en ese país.



Las dos partes también se comprometieron a coordinar la organización del Año de la Solidaridad y la Amistad Vietnam-Laos 2027, con motivo del 65º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas y del 50º aniversario de la firma del Tratado de Amistad y Cooperación.



De cara al futuro, el viceministro subrayó la necesidad de convertir los acuerdos de alto nivel en acciones concretas, con responsabilidades definidas y resultados verificables. También destacó la importancia de impulsar los proyectos de conectividad, mejorar el entorno empresarial, elevar la calidad de la formación y reforzar la cooperación en las Naciones Unidas, la ASEAN y los mecanismos de la Subregión del Mekong.



El Ministerio de Relaciones Exteriores de Vietnam coordinará con los organismos del Partido, los ministerios, sectores y localidades para supervisar la aplicación de los acuerdos y preparar las actividades conmemorativas de 2027, con especial atención a su impacto entre las nuevas generaciones.



Manh Cuong expresó su confianza en que, con la determinación política de los dirigentes de ambos partidos y países, las orientaciones acordadas se materialicen pronto y contribuyan a generar beneficios concretos para sus pueblos./.