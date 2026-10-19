Presidente de Asamblea Nacional de Vietnam se reúne con primera ministra de Liechtenstein

Hanoi (VNA) – El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, se reunió hoy con la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, quien realiza una visita oficial a Vietnam.



En la cita, Tran Thanh Man destacó la importancia de la visita de Brigitte Haas, expresando su confianza en que marcará un hito en las relaciones de cooperación entre ambos países desde el establecimiento de sus vínculos diplomáticos en 2008.



Asimismo, felicitó a la primera ministra por su reunión con el secretario general del Partido Comunista y presidente de Vietnam, To Lam, y sus conversaciones con el primer ministro, Le Minh Hung. Manifestó su confianza en que los resultados de la visita contribuirán a profundizar los vínculos bilaterales y hacerlos cada vez más sustantivos y eficaces.



Tras expresar su admiración por los logros de desarrollo de Liechtenstein, país con un importante potencial financiero y tecnológico y uno de los niveles de ingreso per cápita más elevados del mundo, Tran Thanh Man afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones con el país y desea ampliar la cooperación bilateral.



Valoró la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la Asociación Europea de Libre Comercio (EFTA), así como del Acuerdo para Evitar la Doble Imposición entre Vietnam y Liechtenstein, al considerar que ambos instrumentos proporcionan un marco jurídico favorable para que las empresas de los dos países amplíen el comercio, las inversiones y las actividades de producción y negocios.



Aseguró que la Asamblea Nacional de Vietnam continuará perfeccionando el marco institucional y jurídico para crear condiciones favorables a los inversores extranjeros, incluidas las empresas de Liechtenstein. También propuso aprovechar las fortalezas complementarias de ambas partes para impulsar la cooperación en industria, comercio, inversión, ciencia y tecnología, transformación digital e inteligencia artificial (IA).



En el ámbito parlamentario, Tran Thanh Man propuso intensificar los intercambios entre ambos órganos legislativos, especialmente entre sus dirigentes, las comisiones especializadas, los parlamentarios jóvenes y las parlamentarias.



Asimismo, sugirió compartir experiencias en materia legislativa y de supervisión de la aplicación de los acuerdos de cooperación entre los dos Gobiernos, además de reforzar la coordinación y el apoyo mutuo en los foros parlamentarios regionales e internacionales, en particular en la Unión Interparlamentaria (UIP).



Reafirmó la disposición de Vietnam a servir de puente para promover la cooperación entre Liechtenstein y la ASEAN, y pidió a Brigitte Haas que transmitiera sus saludos al presidente del Parlamento de Liechtenstein, Manfred Kaufmann.



Por su parte, Brigitte Haas expresó su satisfacción por los encuentros y conversaciones mantenidos con los principales dirigentes de Vietnam, así como su admiración por la cultura y la gastronomía del país. También valoró los avances de Vietnam en el desarrollo socioeconómico.



Al destacar que esta constituye la primera visita de un jefe de Gobierno de Liechtenstein a Vietnam, la calificó de hito significativo en las relaciones bilaterales. Asimismo, transmitió los saludos de Manfred Kaufmann a Tran Thanh Man y manifestó su confianza en que el fortalecimiento de los intercambios y la cooperación parlamentaria contribuirá a estrechar los vínculos entre ambos países.



La primera ministra valoró positivamente la firma del Acuerdo de Libre Comercio entre Vietnam y la EFTA y del Acuerdo para Evitar la Doble Imposición entre Vietnam y Liechtenstein, al considerar que ambos instrumentos crean condiciones favorables para ampliar la cooperación económica, comercial y de inversión.



Señaló que Liechtenstein cuenta con ventajas en los sectores financiero, industrial y de alta tecnología, mientras que Vietnam es una de las economías más dinámicas de Asia y un socio importante del principado en la región.



Expresó su deseo de seguir fortaleciendo la cooperación bilateral y la coordinación en los foros internacionales. En un contexto internacional complejo e impredecible, subrayó, estrechar los vínculos con socios fiables como Vietnam reviste una importancia aún mayor.



Ambos dirigentes acordaron continuar fortaleciendo la amistad y la cooperación bilateral, así como aplicar eficazmente los acuerdos suscritos.



También coincidieron en impulsar los intercambios de delegaciones y la cooperación entre los órganos legislativos, coordinar el seguimiento y la implementación de los compromisos bilaterales y reforzar el apoyo mutuo en los foros multilaterales, con el objetivo de generar beneficios concretos para los pueblos de ambos países./.

VNA