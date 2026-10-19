Líder vietnamita sostiene encuentro con el rey Federico X de Dinamarca

Copenhague (VNA) En el marco de su visita de Estado a Dinamarca, el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, se reunieron hoy en Copenhague con el rey Federico X y la reina María.



En el encuentro, el rey Federico X destacó que la visita del líder vietnamita coincidía con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países (1971-2026), lo que supone un hito importante en el fortalecimiento de los vínculos de amistad y cooperación bilateral.



El monarca compartió sus recuerdos y el afecto que siente por Vietnam y su pueblo, fruto de sus visitas al país en 2009, 2011 y 2022. También subrayó los estrechos lazos entre la Familia Real danesa y Vietnam, y evocó los entrañables recuerdos de su difunto padre, el príncipe Henrik, durante los años que vivió en Hanoi.



Por su parte, el secretario general y presidente To Lam expresó su satisfacción por realizar su primera visita de Estado a Dinamarca y transmitió a los monarcas y a la Familia Real los cordiales saludos y mejores deseos de los dirigentes vietnamitas.



Felicitó a Dinamarca por sus logros de desarrollo y elogió sus esfuerzos para construir un país próspero y moderno, con una elevada calidad de vida y una posición destacada en materia de desarrollo sostenible, innovación y bienestar social.



Expresó su confianza en que, bajo el reinado de Federico X y gracias a los esfuerzos del Gobierno y el pueblo daneses, el país continuará progresando y prosperando, y mantendrá su importante papel en Europa y el mundo.



El máximo dirigente vietnamita afirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad tradicional y cooperación multifacética con Dinamarca, uno de sus socios más importantes en los países nórdicos y Europa, y desea seguir profundizándolas.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, y su esposa, Ngo Phuong Ly, se reúnen con el rey Federico X y la reina María. (Fuente: VNA)





Asimismo, destacó el valioso apoyo que Dinamarca ha brindado a Vietnam desde el establecimiento de relaciones diplomáticas en 1971, tanto en la reconstrucción y el desarrollo nacional como en el proceso de Doi Moi (Renovación), la integración internacional y la transición ecológica.



Ambos dirigentes valoraron positivamente el desarrollo de las relaciones bilaterales, especialmente desde el establecimiento de la Asociación Integral en 2013 y de la Asociación Estratégica Verde en 2023.



Destacaron que la cooperación económica, comercial y de inversión ha seguido ampliándose, mientras que empresas danesas como LEGO, Pandora y Carlsberg han consolidado su presencia y sus actividades en Vietnam, contribuyendo al desarrollo socioeconómico, la creación de empleo, la transferencia de tecnología y la promoción de un crecimiento verde y sostenible.



El secterio general y presidente To Lam destacó la importante contribución del rey Federico X al fortalecimiento de los vínculos entre Vietnam y Dinamarca. Recordó la visita del monarca a Vietnam en 2011, cuando aún era príncipe heredero, con motivo del 40.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas, así como su visita en 2022 junto con la entonces princesa heredera María, actual reina de Dinamarca, al frente de una delegación empresarial danesa para impulsar la cooperación en materia de transición ecológica. Estas visitas contribuyeron a profundizar la cooperación bilateral y sentaron las bases para el establecimiento de la Asociación Estratégica Verde en 2023.



También agradeció al rey, a la reina y a la Familia Real danesa su constante atención y sus valiosas contribuciones al fortalecimiento de las relaciones entre ambos países. Expresó su deseo de que el monarca continúe alentando y apoyando a las empresas y organizaciones danesas para que intensifiquen la cooperación y las inversiones en Vietnam.



A su vez, el rey Federico X coincidió con el líder vietnamita en la necesidad de aprovechar las fortalezas complementarias de ambos países y ampliar la cooperación en economía, comercio, inversión, ciencia y tecnología, innovación, transición energética, economía verde, economía marítima, educación y formación, e intercambios pueblo a pueblo.



Ambas partes acordaron que, más allá de los beneficios concretos de la cooperación, las relaciones bilaterales se sustentan en la amistad, la confianza y los estrechos vínculos entre sus pueblos, forjados a lo largo de generaciones.



El secretario general y presidente To Lam valoró especialmente el papel de la Familia Real danesa en la promoción de los intercambios culturales y artísticos y en el acercamiento entre ambos pueblos. Asimismo, manifestó su deseo de que ambos países sigan promoviendo estos valores y estrechando aún más sus lazos de amistad.



En esta ocasión, el líder vietnamita invitó cordialmente al rey Federico X y a la reina María a visitar Vietnam próximamente, para que puedan conocer de primera mano los importantes cambios que experimenta el país y los avances en el fortalecimiento de las relaciones bilaterales.



La reunión se desarrolló en un ambiente cálido y cordial. Ambas partes expresaron su confianza en que la amistad y la cooperación entre Vietnam y Dinamarca seguirán fortaleciéndose en beneficio y prosperidad de ambos pueblos, como contribución a la paz, la estabilidad, la cooperación y el desarrollo sostenible tanto en la región como en el mundo./.