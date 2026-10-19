Vietnam destaca las contribuciones de las diputadas al desarrollo nacional

Hanoi (VNA)-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, y el primer ministro Le Minh Hung se reunieron y felicitaron hoy a diputadas del Parlamento de la XVI Legislatura y funcionarias de la Oficina del órgano legislativo, con motivo del 96.º aniversario de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam y del Día de la Mujer Vietnamita (20 de octubre).



En sus palabras, el titular parlamentario enfatizó que la historia milenaria de construcción y defensa de la nación vietnamita lleva la profunda huella de las hazañas y las grandes y silenciosas contribuciones de generaciones de mujeres.



A lo largo de la historia del Parlamento de Vietnam, generaciones de diputadas han desempeñado sistemáticamente un papel fundamental y han realizado contribuciones significativas, reiteró.



Cabe destacar que la AN de la XVI Legislatura cuenta con 150 diputadas, lo que representa aproximadamente el 30% del número total, comunicó. Esto constituye un testimonio del firme compromiso de Vietnam con los objetivos de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, comentó.



El segundo período de sesiones de la AN de la XVI Legislatura plantea nuevas exigencias de muy alto nivel, subrayó. El órgano legislativo está impulsando un cambio de enfoque en la elaboración de leyes, pasando de la "gestión" a la "creación para el desarrollo", con el objetivo de liberar plenamente los recursos, eliminar los obstáculos y crear las condiciones necesarias para que el país entre en una nueva era, la del ascenso del pueblo, precisó.

El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el encuentro. (Fuente: VNA)

Cumplir con ese requisito exige un alto nivel de concentración intelectual, dedicación y sentido de la responsabilidad por parte de cada diputado de la AN, así como del personal y los funcionarios que respaldan el funcionamiento del Parlamento, remarcó.



El Gobierno y el Comité Permanente de la Asamblea Nacional esperan que las diputadas y las funcionarias sigan demostrando su espíritu de la responsabilidad, sus capacidades, conocimientos y fortalezas para cumplir de manera sobresaliente las tareas que les han sido encomendadas, expresó.



Desde una perspectiva de género y con una mirada sensible, humanista y profunda, sigan analizando y examinando críticamente los proyectos de ley, especialmente las políticas relacionadas con el bienestar social, la educación, la salud, el trabajo y la protección de los derechos de las mujeres y los niños, propuso.



Asimismo, las diputadas deben seguir siendo un sólido puente de conexión entre los electores y la AN, llevando las preocupaciones, aspiraciones y dificultades concretas de la población, especialmente de las zonas remotas, lejanas, fronterizas e insulares y las comunidades de minorías étnicas, al proceso de elaboración de las decisiones parlamentarias, detalló.



También formuló votos porque independientemente del cargo que ocupen y de la magnitud de la presión laboral, las diputadas y las funcionarias mantengan siempre la confianza en sí mismas, la firmeza y el espíritu innovador, sin perder su gracia y bondad, y sigan aportando calidez tanto a la familia como a la sociedad, entre otros aspectos.



El Gobierno y el Comité Permanente de la AN seguirán prestando especial atención y creando las mejores condiciones posibles para que las diputadas y las funcionarias desempeñen eficazmente sus funciones y desarrollen plenamente sus capacidades intelectuales, su creatividad y su dedicación, afirmó./.