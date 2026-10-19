Política

Vietnam destaca las contribuciones de las diputadas al desarrollo nacional

El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, y el primer ministro Le Minh Hung se reunieron y felicitaron hoy a diputadas del Parlamento de la XVI Legislatura y funcionarias de la Oficina del órgano legislativo, con motivo del 96.º aniversario de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam y del Día de la Mujer Vietnamita (20 de octubre).

El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, el primer ministro Le Minh Hung y diputadas. (Fuente: VNA)
El presidente de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man, el primer ministro Le Minh Hung y diputadas. (Fuente: VNA)

Hanoi (VNA)-El presidente de la Asamblea Nacional (AN), Tran Thanh Man, y el primer ministro Le Minh Hung se reunieron y felicitaron hoy a diputadas del Parlamento de la XVI Legislatura y funcionarias de la Oficina del órgano legislativo, con motivo del 96.º aniversario de la fundación de la Unión de Mujeres de Vietnam y del Día de la Mujer Vietnamita (20 de octubre).

En sus palabras, el titular parlamentario enfatizó que la historia milenaria de construcción y defensa de la nación vietnamita lleva la profunda huella de las hazañas y las grandes y silenciosas contribuciones de generaciones de mujeres.

A lo largo de la historia del Parlamento de Vietnam, generaciones de diputadas han desempeñado sistemáticamente un papel fundamental y han realizado contribuciones significativas, reiteró.

Cabe destacar que la AN de la XVI Legislatura cuenta con 150 diputadas, lo que representa aproximadamente el 30% del número total, comunicó. Esto constituye un testimonio del firme compromiso de Vietnam con los objetivos de igualdad de género y el empoderamiento de la mujer, comentó.

El segundo período de sesiones de la AN de la XVI Legislatura plantea nuevas exigencias de muy alto nivel, subrayó. El órgano legislativo está impulsando un cambio de enfoque en la elaboración de leyes, pasando de la "gestión" a la "creación para el desarrollo", con el objetivo de liberar plenamente los recursos, eliminar los obstáculos y crear las condiciones necesarias para que el país entre en una nueva era, la del ascenso del pueblo, precisó.

vnanet_potal-chu-tich-quoc-hoi-va-thu-tuong-gap-mat-cac-nu-dai-bieu-quoc-hoi-khoa-xvi-9098459.jpg
El presidente de la Asamblea Nacional de Vietnam, Tran Thanh Man, habla en el encuentro. (Fuente: VNA)

Cumplir con ese requisito exige un alto nivel de concentración intelectual, dedicación y sentido de la responsabilidad por parte de cada diputado de la AN, así como del personal y los funcionarios que respaldan el funcionamiento del Parlamento, remarcó.

El Gobierno y el Comité Permanente de la Asamblea Nacional esperan que las diputadas y las funcionarias sigan demostrando su espíritu de la responsabilidad, sus capacidades, conocimientos y fortalezas para cumplir de manera sobresaliente las tareas que les han sido encomendadas, expresó.

Desde una perspectiva de género y con una mirada sensible, humanista y profunda, sigan analizando y examinando críticamente los proyectos de ley, especialmente las políticas relacionadas con el bienestar social, la educación, la salud, el trabajo y la protección de los derechos de las mujeres y los niños, propuso.

Asimismo, las diputadas deben seguir siendo un sólido puente de conexión entre los electores y la AN, llevando las preocupaciones, aspiraciones y dificultades concretas de la población, especialmente de las zonas remotas, lejanas, fronterizas e insulares y las comunidades de minorías étnicas, al proceso de elaboración de las decisiones parlamentarias, detalló.

También formuló votos porque independientemente del cargo que ocupen y de la magnitud de la presión laboral, las diputadas y las funcionarias mantengan siempre la confianza en sí mismas, la firmeza y el espíritu innovador, sin perder su gracia y bondad, y sigan aportando calidez tanto a la familia como a la sociedad, entre otros aspectos.

El Gobierno y el Comité Permanente de la AN seguirán prestando especial atención y creando las mejores condiciones posibles para que las diputadas y las funcionarias desempeñen eficazmente sus funciones y desarrollen plenamente sus capacidades intelectuales, su creatividad y su dedicación, afirmó./.

VNA
#nueva era #Asamblea Nacional #diputadas #muejeres #elaboración de leyes #nueva era
Seguir VietnamPlus

Vietnam - Nueva era

Noticias relacionadas

Ver más

La delegación de la Asamblea Nacional de Hanoi participa en un debate en grupo. (Foto: VNA)

Legisladores vietnamitas proponen reformas al Código Penal para reforzar la prevención del delito

Los legisladores debatieron hoy, en grupos de trabajo y en el marco del segundo período de sesiones de la XVI legislatura de la Asamblea Nacional (AN), el proyecto de reforma del Código Penal, el proyecto de resolución del Parlamento sobre la aplicación de dicho código y la propuesta de modificación de la Ley sobre la Organización de los Organismos de Investigación Penal.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de los reyes Federico X y María de Dinamarca, deposita una ofrenda floral en el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948. (Fuente: VNA)

Líder vietnamita deposita ofrenda floral en Monumento a los Héroes Daneses en Copenhague

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, acompañado de su esposa, Ngo Phuong Ly, y de los reyes Federico X y María de Dinamarca, depositó una ofrenda floral en el Monumento al Esfuerzo Internacional de Dinamarca desde 1948, conocido como Monumento a los Héroes Daneses, situado en la fortaleza de Kastellet, en Copenhague.

El secretario general y presidente To Lam y el rey Frederik X pasan revista a la guardia de honor. Foto: VNA

Máximo dirigente vietnamita inicia visita de Estado a Dinamarca

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam (PCV) y presidente de la nación, To Lam, acompañado por su esposa, Ngo Phuong Ly, y una delegación de alto nivel, llegó hoy al aeropuerto internacional de Copenhague para comenzar una visita de Estado de tres días a Dinamarca.

El secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, recibe al presidente de Suiza, Guy Parmelin. (Foto: VNA)

Vietnam y Suiza abren un nuevo camino para la Asociación Integral

La visita oficial del presidente suizo Guy Parmelin a Vietnam impulsa una nueva etapa de la Asociación Integral bilateral, con énfasis en el Tratado de Libre Comercio con la EFTA, la inversión, la innovación tecnológica y la formación de recursos humanos.