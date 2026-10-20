Vietnam y Singapur registran un fuerte crecimiento del comercio bilateral

Singapur (VNA) - El comercio entre Vietnam y Singapur experimentó un fuerte crecimiento durante los primeros nueve meses de 2026, con un valor del intercambio de casi 42,8 mil millones de dólares singapurenses (SGD), equivalentes a 33,4 mil millones de dólares estadounidenses, lo que representa un aumento del 46,8% respecto al año anterior.

Este crecimiento superó el incremento del 36,9% registrado en el comercio exterior total de Singapur. Vietnam se mantuvo como el décimo mayor socio comercial de Singapur, aumentando su participación en el comercio total del país del 2,9% al 3,1%.

Las importaciones de Singapur procedentes de Vietnam aumentaron un 123,2%, alcanzando los 19,4 mil millones de SGD (15,15 mil millones de dólares); una cifra que triplica el crecimiento del 35,7% registrado en el total de las importaciones singapurenses. En consecuencia, la cuota de Vietnam en el total de las importaciones de Singapur pasó del 1,8% al 3%.

Por su parte, las exportaciones de Singapur hacia Vietnam crecieron un 14,3%, situándose en 23,4 mil millones de SGD (18,28 mil millones de dólares). De este monto, los bienes de producción nacional representaron 6,4 mil millones de SGD (5 mil millones de dólares), un incremento del 15,1%, mientras que las reexportaciones alcanzaron cerca de 17 mil millones de SGD (13,28 mil millones de dólares), un aumento del 14%.

Según los datos de Singapur, al incluir las reexportaciones, el país registró un superávit comercial de 4 mil millones de SGD (3,12 mil millones de dólares) con Vietnam durante este periodo de nueve meses. No obstante, si solo se consideran los bienes de producción nacional singapurense, Singapur registró un déficit comercial de 12,9 mil millones de SGD (10,07 mil millones de dólares).

Estas cifras indican que Vietnam se está convirtiendo en una fuente de productos cada vez más relevante para las redes de distribución y reexportación de Singapur, más allá de ser simplemente un mercado de destino para las mercancías que transitan por la ciudad-estado.

Los datos de Enterprise Singapore mostraron que la maquinaria, los equipos y sus componentes eléctricos, junto con los combustibles minerales, aceites y productos derivados, siguieron siendo las dos principales categorías de exportación de Singapur hacia Vietnam.

El valor conjunto de las exportaciones en estas categorías superó los 15,1 mil millones de SGD (11,8 mil millones de dólares), lo que representa el 64,6% del total de las exportaciones de Singapur a Vietnam.

En cuanto a las importaciones, la maquinaria, los equipos y sus componentes eléctricos también constituyeron la principal categoría de importación de Singapur desde Vietnam, alcanzando los 9,5 mil millones de SGD (7,42 mil millones de dólares), un incremento del 118,8%, y representando el 49,2% del total de las importaciones provenientes de dicho país.

La Oficina Comercial de Vietnam en Singapur atribuyó este crecimiento, en parte, al ciclo de inversión de Singapur en inteligencia artificial (IA) y semiconductores. Este fenómeno está impulsando la producción, exportación y reexportación de productos electrónicos, al tiempo que aumenta la demanda de maquinaria, equipos y componentes procedentes de centros manufactureros regionales, entre ellos Vietnam.

El aumento de las importaciones singapurenses de productos desde Vietnam pone de relieve el papel cada vez más relevante de este país en las cadenas de suministro regionales de electrónica y tecnología; de este modo, la capacidad de fabricación y ensamblaje de Vietnam se complementa con las fortalezas de Singapur en los ámbitos de la distribución, la reexportación, las finanzas y la logística./.

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