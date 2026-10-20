Remesas a Ciudad Ho Chi Minh aumentan cerca de un 40% en el tercer trimestre

Ciudad Ho Chi Minh (VNA) - Las remesas enviadas a Ciudad Ho Chi Minh superaron los 2,83 mil millones de dólares en el tercer trimestre de 2026, un aumento del 39,5% respecto al periodo abril-junio y del 3,6% en comparación con la misma etapa de 2025.

Se trata del primer trimestre del año en que este flujo registra un crecimiento interanual, lo que contribuye a reducir la caída acumulada de las remesas durante los primeros nueve meses.

Según la sucursal de la Región 2 del Banco Estatal de Vietnam (BEV), las remesas canalizadas a la ciudad a través de entidades de crédito y organizaciones económicas totalizaron 2,83 mil millones de dólares en el tercer trimestre, más de 802 millones por encima de la cifra del segundo trimestre. Este resultado refleja una recuperación de los fondos enviados desde el extranjero, después de que registraran caídas interanuales del 16,9% y el 27,9% en los dos primeros trimestres, respectivamente.

Por regiones, Asia siguió siendo la principal fuente de remesas a la ciudad, con cerca de 1,67 mil millones de dólares, equivalentes al 59,1% del total. América ocupó el segundo lugar, con 748,5 millones de dólares, o el 26,4%, seguida de Europa, con 222,1 millones, y Oceanía, con 173,2 millones.

En el tercer trimestre, las organizaciones económicas que reciben y pagan directamente divisas concentraron la mayor proporción de las remesas, con más de 2,2 mil millones de dólares, equivalentes al 77,7% del total. Esta cifra representó un aumento del 58,5% respecto al trimestre anterior. Por su parte, las remesas canalizadas a través de entidades de crédito sumaron 631,4 millones de dólares, un ligero descenso del 1,6%.

Tran Thi Ngoc Lien, subdirectora de la sucursal de la Región 2 del BEV, señaló que la recuperación se debió principalmente al mercado asiático. La apreciación del won surcoreano frente al dólar estadounidense fue uno de los factores que influyeron en el flujo de dinero enviado a la ciudad. Asimismo, los factores estacionales contribuyeron a impulsar las transferencias destinadas a la inversión y al consumo interno ante la proximidad del cierre del año.

Pese a la mejora registrada en el tercer trimestre, las remesas a la ciudad continuaron bajo presión en el balance de los primeros nueve meses. Hasta finales de septiembre de 2026, el monto acumulado ascendió a cerca de 6,87 mil millones de dólares, un 13,8% menos que en el mismo período del año anterior. No obstante, gracias al crecimiento del tercer trimestre, la caída acumulada se redujo considerablemente frente al 22,8% registrado en el primer semestre.

La sucursal de la Región 2 del BEV prevé que las remesas a Ciudad Ho Chi Minh alcancen entre 9,5 y 9,8 mil millones de dólares en todo 2026, por debajo de los 10,3 mil millones de dólares registrados en 2025.

Se espera que la recuperación observada en el tercer trimestre continúe durante los últimos meses del año, contribuyendo a satisfacer la creciente demanda de divisas cuando la producción, los negocios, las importaciones y el gasto durante las festividades de fin de año y el Tet (Año Nuevo Lunar) 2027 alcancen su punto máximo. Las remesas también constituyen un recurso importante para reforzar el equilibrio de divisas de Vietnam y ampliar el margen de maniobra de la economía en la etapa final del año./.

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