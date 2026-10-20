Economía

Inversión extranjera directa impulsa crecimiento económico de Vietnam

Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Vietnam alcanzan nuevos máximos, tanto en capital registrado como desembolsado, ampliando la capacidad productiva y generando un nuevo impulso para el crecimiento económico.

Vietnam 50,36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de 2026. Foto: VNA
Vietnam 50,36 mil millones de dólares de inversión extranjera directa en los primeros nueve meses de 2026. Foto: VNA

Hanoi (VNA) - Los flujos de inversión extranjera directa (IED) hacia Vietnam alcanzan nuevos máximos, tanto en capital registrado como desembolsado, ampliando la capacidad productiva y generando un nuevo impulso para el crecimiento económico.

Vietnam siguió despertando un gran interés entre los inversores extranjeros durante los primeros nueve meses de 2026, con una IED registrada de 50,36 mil millones de dólares, un aumento interanual del 76,4%. El capital desembolsado creció un 12,1%, hasta los 21,07 mil millones de dólares, su nivel más alto en cinco años.

“Estos resultados son muy positivos y demuestran la confianza de los inversores extranjeros en el entorno de inversión y negocios de Vietnam, así como en su potencial de crecimiento”, afirmó el viceministro de Finanzas, Tran Quoc Phuong, en un reciente foro sobre la conexión de las empresas vietnamitas con las cadenas de valor mundiales.

Aunque Vietnam atrajo hasta 72 mil millones de dólares en IED registrada en 2008, muchos de los proyectos anunciados ese año no llegaron a materializarse. Excluyendo ese año excepcional, la cifra de 2026 constituye un récord para los primeros nueve meses del año.

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La empresa Vinh Yen Footwear JSC, en la provincia de Phu Tho. Foto: VNA

Con más de 9,7 mil millones de dólares registrados solo en septiembre, la IED registrada total podría superar los 60 mil millones de dólares en el conjunto del año e incluso alcanzar los 70 mil millones si se aprueban varios grandes proyectos durante el último trimestre.

Por su parte, los desembolsos de IED podrían acercarse a los 30 mil millones de dólares este año, según la Agencia de Inversión Extranjera, dependiente del Ministerio de Finanzas. Esto acercaría a Vietnam a los objetivos establecidos en la Resolución No. 10-NQ/TW del Buró Político sobre el desarrollo de la economía con inversión extranjera, que fija para el período 2026-2030 una IED registrada anual de entre 40.000 y 50.000 millones de dólares y desembolsos de entre 30 mil y 40 mil millones.

Ampliación de la capacidad productiva

La IED también contribuye a impulsar el crecimiento de las economías locales. La provincia de Ha Tinh registró un crecimiento del producto interno bruto regional (PIBR) del 12,36% en los primeros nueve meses del año, respaldado por el aumento de la producción de automóviles, electricidad, baterías, acero, hilados y envases de papel.

La ampliación de importantes instalaciones respaldadas por la IED, entre ellas la siderúrgica Formosa Ha Tinh y la central termoeléctrica Vung Ang II, contribuyó a que el índice de producción industrial de la provincia se disparara un 40,2%, el mayor incremento del país.

La nueva capacidad productiva en los sectores de la electrónica, la ingeniería mecánica, los metales, los envases y los componentes de automoción también contribuyó al crecimiento del PIBR de la ciudad de Hai Phong, que alcanzó el 12,08%, el tercer nivel más alto del país.

Las empresas con inversión extranjera siguieron desempeñando un papel fundamental en las exportaciones. De los 434,3 mil millones de dólares del valor total de las exportaciones vietnamitas durante los primeros nueve meses del año, estas empresas aportaron 350,4 mil millones, incluido el petróleo crudo, lo que representa el 80,7%.

El viceministro Tran Quoc Phuong señaló que también ha mejorado la calidad de la IED, con un mayor número de proyectos de gran envergadura en los sectores de la electrónica, los semiconductores, la transformación digital y la inteligencia artificial (IA). Estas inversiones refuerzan la posición de Vietnam en la industria manufacturera mundial de alta tecnología y en las cadenas de suministro de semiconductores.

Preparativos para una nueva ola de inversiones

Nguyen Bich Lam, exdirector de la Oficina Nacional de Estadística, afirmó que la IED no debe evaluarse únicamente por el capital registrado, sino también por la capacidad productiva que genera, el valor que permanece en la economía nacional, los vínculos con las empresas locales y la transferencia de tecnología.

El Gobierno está aplicando la Resolución No. 10-NQ/TW mediante la Resolución No. 280/NQ-CP, mientras que las modificaciones propuestas a la Ley de Inversiones buscan reorientar las estrategias de inversión regionales e introducir incentivos más atractivos.

Vietnam también está simplificando los procedimientos administrativos y desarrollando mecanismos de tramitación acelerada para proyectos de tecnologías estratégicas, incluidos los relacionados con los semiconductores, la IA y las infraestructuras de datos.

Los recientes movimientos de inversión reflejan el continuo interés de los inversores extranjeros. La empresa alemana de semiconductores Infineon Technologies ha abierto una nueva oficina en Ciudad Ho Chi Minh y prevé duplicar su plantilla de investigación y desarrollo en Vietnam.

Asimismo, el promotor industrial WHA ha recibido la aprobación en principio para desarrollar un nuevo parque industrial en Da Nang, con una inversión superior a los 100 millones de dólares.

Por su parte, se espera que Samsung siga invirtiendo miles de millones de dólares en la producción de sustratos para semiconductores en su planta de Electro-Mechanics, en Thai Nguyen, según Nikkei Asia. El medio también destacó la reciente inversión de más de 1.000 millones de dólares de LG, lo que pone de relieve el creciente papel de Vietnam en el encapsulado de semiconductores y la fabricación avanzada de sustratos.

A medida que estos planes se materialicen, se espera que la inversión extranjera siga ampliando la capacidad productiva nacional y respaldando el crecimiento de Vietnam en los próximos años./.

VNA
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