Empresas vietnamitas promocionan productos agroalimentarios en SIAL Paris 2026

París (VNA) - Un total de 38 empresas vietnamitas participan en la Feria Internacional de la Industria Alimentaria SIAL Paris 2026, que se celebra del 17 al 21 de octubre en el centro de exposiciones Paris Nord Villepinte, en Francia.



El pabellón nacional de Vietnam ocupa 354 metros cuadrados, la mayor superficie y participación empresarial del país en el evento hasta la fecha.



Las empresas presentan productos de fortaleza como arroz de especialidad, anacardos, frutas y hortalizas, pimienta, canela, anís estrellado, zumos y concentrados de frutas. Además de los productos tradicionales, varias compañías apuestan por el procesamiento profundo y el alto valor añadido para responder a la demanda de productos sostenibles, ecológicos y prácticos, así como ampliar sus mercados de exportación, especialmente en Europa.



En declaraciones a la VNA en Francia, el consejero comercial de Vietnam en ese país, Vu Anh Son, destacó el aumento de la escala y la mejora de la organización del pabellón vietnamita. Según señaló, la orientación hacia productos más elaborados responde a las exigencias del mercado europeo, donde los consumidores prestan cada vez más atención a la sostenibilidad y la calidad.



Según Anh Son, el número de empresas vietnamitas que participan en esta feria de gastronomía y alimentos más grande de Europa experimentó un crecimiento del 30%.



En el sector arrocero, la Corporación de Semillas de Vietnam (Vinaseed) presenta variedades de alta gama, como VJ Burn, Ngoc Nuong y otras de la línea VJ, dirigidas a consumidores que exigen calidad y valor nutricional. Su director comercial para el arroz, Do Van Thong, explicó que la empresa busca ofrecer productos de mayor valor y soluciones nutricionales para segmentos de mercado exigentes.



Por su parte, Vilaconic participa por primera vez en la feria con arroz ST25, arroz Jasmine y pimienta envasada conforme a las normas de los mercados importadores. Nguyen Quoc Hung, asistente del director general de la empresa, señaló que el evento permite mantener los vínculos con clientes actuales y buscar nuevos socios.



Añadió que las restricciones europeas sobre residuos de plaguicidas constituyen uno de los principales desafíos, por lo que la compañía desarrolla zonas de cultivo que cumplen los requisitos de importación para garantizar la calidad y la estabilidad del suministro.



En el sector de las especias, la Asociación de Pimienta y Especias de Vietnam (VPSA) participa junto con más de 15 empresas para promocionar sus productos y buscar socios comerciales. Su presidenta, Hoang Thi Lien, destacó las ventajas de Vietnam en pimienta y canela, así como el potencial de productos como cúrcuma, jengibre, anís estrellado y chili. Sin embargo, las exportaciones vietnamitas de especias a Europa disminuyeron alrededor de un 3% en 2026, con caídas superiores al 19% en Alemania y al 50% en Francia.



Pese a estas dificultades, la calidad de los productos y el cumplimiento de las normas de importación han mejorado. Según Hoang Thi Lien, en 2026 el sector de la pimienta y la canela recibió cuatro alertas del mercado europeo, dos por cada producto, una cifra muy inferior a las más de 50 alertas registradas en todo el mundo el año anterior.



La presidenta de la VPSA subrayó la necesidad de mantener una estrategia de promoción comercial a largo plazo y participar en sucesivas ediciones de las ferias para consolidar la confianza y las relaciones comerciales. También pidió políticas de apoyo más flexibles, adaptadas a las condiciones del mercado y las características de cada sector.



Las empresas comerciales también contribuyen a conectar los productos vietnamitas con las redes internacionales de distribución. Nguyen Thi Nam Ha, directora de H.A.G Vietnam, explicó que su compañía facilita a los importadores la compra de pequeñas cantidades a distintos productores vietnamitas y las agrupa en un mismo contenedor para su exportación.



La participación en SIAL Paris 2026 refleja los esfuerzos de las empresas vietnamitas por diversificar sus productos, ampliar el procesamiento y desarrollar redes de distribución. Para fortalecer su competitividad y garantizar exportaciones sostenibles a Europa, deberán seguir mejorando el control de calidad, la seguridad alimentaria, la construcción de marcas y la estabilidad del suministro./.

VNA