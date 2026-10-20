Política

Vietnam y Dinamarca refuerzan sus relaciones de cooperación

Vietnam y Dinamarca acuerdan acelerar la cooperación en transición verde, energías renovables, ciencia, tecnología e infraestructuras logísticas.

Copenhague (VNA) En el marco de la visita de Estado a Dinamarca del secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de la República, To Lam, el ministro de Relaciones Exteriores vietnamita, Le Hoai Trung, se reunió el 19 de octubre (hora local) con su homólogo danés, Lars Løkke Rasmussen.

Durante el encuentro, el canciller vietnamita expresó su satisfacción por volver a reunirse con Lars Løkke Rasmussen tras el fructífero intercambio mantenido al margen del 80.º período de sesiones de la Asamblea General de las Naciones Unidas (ONU), en septiembre de 2025.

Asimismo, felicitó a su homólogo por su renovación en el cargo y destacó el papel activo y constructivo de Dinamarca como miembro no permanente del Consejo de Seguridad de la ONU para el mandato 2025-2026, especialmente sus esfuerzos por promover el diálogo y la solución pacífica de los asuntos internacionales.

Agradeció al ministro Lars Løkke Rasmussen, al Ministerio de Relaciones Exteriores y a la Embajada de Dinamarca en Vietnam su estrecha coordinación y sus importantes contribuciones al éxito de la visita. También expresó su reconocimiento por la cálida y solemne acogida dispensada por el rey Federico X, la reina Mary y los dirigentes daneses al secretario general del Partido y presidente de Vietnam, To Lam, a su esposa y a la delegación vietnamita de alto nivel.

Al referirse a la importancia de la visita, que coincide con el 55.º aniversario del establecimiento de relaciones diplomáticas entre ambos países, Le Hoai Trung reafirmó que Vietnam concede gran importancia a sus relaciones de amistad y cooperación con Dinamarca.

Expresó su confianza en que el nuevo marco de relaciones genere un fuerte impulso y abra mayores oportunidades de cooperación, aprovechando las complementariedades entre las fortalezas danesas en tecnología, innovación y desarrollo sostenible y el potencial y las necesidades de desarrollo de Vietnam.

Con el objetivo de trasladar cuanto antes estas orientaciones a la práctica, el ministro propuso que ambas Cancillerías desempeñen plenamente su función coordinadora e impulsen la aplicación efectiva de los acuerdos alcanzados al más alto nivel.

Asimismo, abogó por elaborar un Plan de acción para implementar el marco de Asociación Estratégica Integral, a fin de lograr avances concretos en los ámbitos estratégicos de cooperación, especialmente la transición verde, las energías renovables, la ciencia y la tecnología y las infraestructuras logísticas.

Por su parte, Lars Løkke Rasmussen expresó su satisfacción por los avances positivos registrados en las relaciones bilaterales, en particular por la próxima elevación de los vínculos entre ambos países a un nuevo marco.

Manifestó su confianza en que, sobre la base de los 55 años de relaciones diplomáticas, la cooperación entre Vietnam y Dinamarca siga profundizándose durante las próximas décadas.

El ministro danés elogió los notables logros de desarrollo alcanzados por Vietnam en las últimas décadas y reconoció los resultados positivos de la cooperación económica, comercial y de inversión entre ambos países. Actualmente, más de 150 empresas danesas operan en Vietnam y generan más de 20.000 puestos de trabajo.

Tras subrayar que Dinamarca es el tercer mayor inversor de la Unión Europea en Vietnam, expresó su deseo de aprovechar aún más las complementariedades y ventajas de ambas economías para impulsar avances concretos mediante proyectos de gran envergadura en los sectores de la energía eólica, la tecnología alimentaria, las energías verdes y los puertos marítimos.

Con vistas a materializar las oportunidades de cooperación en esta nueva etapa, Lars Løkke Rasmussen respaldó las propuestas de Le Hoai Trung y subrayó la necesidad de concretar con prontitud los resultados de la visita. Asimismo, informó de que el Comité Intergubernamental entre ambos países se reunirá durante este mes para revisar e impulsar la implementación de los acuerdos y las orientaciones de cooperación consensuados por los dirigentes de alto nivel.

Al intercambiar opiniones sobre la situación internacional y regional, ambos ministros destacaron la importancia de defender el multilateralismo, respetar el derecho internacional, fortalecer el diálogo y la cooperación, y resolver pacíficamente las controversias.

Ambas partes acordaron intensificar los intercambios y la coordinación en la ONU y otros foros multilaterales, contribuyendo así al mantenimiento de la paz y la estabilidad y a la promoción del desarrollo sostenible.

El canciller Le Hoai Trung afirmó que Vietnam está dispuesto a desempeñar un papel de puente para fomentar la cooperación entre Dinamarca y la ASEAN y reforzar los vínculos entre ambas regiones.

En esta ocasión, Lars Løkke Rasmussen aceptó cordialmente la invitación de Le Hoai Trung para realizar una próxima visita a Vietnam, con el fin de continuar los intercambios e impulsar la aplicación efectiva de los resultados de la visita, como contribución a fomentar de manera sustancial y efectiva las relaciones bilaterales./.

VNA
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