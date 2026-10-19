Vietnam y Francia buscan convertir los compromisos de alto nivel en proyectos concretos de cooperación

Hanoi (VNA) – La ministra delegada francesa encargada de la Francofonía, las Asociaciones Internacionales y los Franceses en el Extranjero, Éléonore Caroit, afirmó hoy que su actual visita de trabajo a Vietnam tiene como objetivo dar seguimiento a los compromisos alcanzados al más alto nivel y traducirlos en acciones concretas y proyectos de cooperación.



En declaraciones a la prensa vietnamita, Caroit expresó su satisfacción por visitar Vietnam apenas unas semanas después del viaje a Francia, en septiembre de 2026, del secretario general del Comité Central del Partido Comunista de Vietnam y presidente del país, To Lam.



Señaló que ambas partes están trabajando activamente para impulsar la cooperación en sectores prioritarios, como el transporte ferroviario, la salud, la transición energética, las tecnologías avanzadas y la protección del medio ambiente.



Caroit destacó la línea 3 del metro de Hanoi como un ejemplo de cooperación bilateral eficaz. Subrayó que este proyecto contribuye a resolver los problemas de transporte público, mejorar la calidad de vida de millones de habitantes de la capital y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el fomento de una movilidad más sostenible.



Además de transferir tecnología y suministrar equipos avanzados, Francia concede especial importancia a la formación especializada para que Vietnam pueda dominar plenamente los procesos operativos y garantizar la explotación sostenible de las infraestructuras.



Tras visitar proyectos energéticos en la provincia norvietnamita de Phu Tho el 18 de octubre, la ministra señaló que Francia continuará proporcionando financiación y asistencia técnica para impulsar la generación de energía limpia y contribuir al objetivo de Vietnam de alcanzar la neutralidad de carbono en 2050.



Caroit también destacó la importancia de la autonomía estratégica para ambos países y señaló que su visita busca promover la aplicación de la Carta de Intenciones sobre cooperación en minerales críticos, suscrita por los ministerios vietnamitas de Agricultura y Medio Ambiente, y de Industria y Comercio, junto con el Ministerio francés de Economía, Finanzas, Soberanía Industrial, Energética y Digital.



En el marco de esta iniciativa, el Servicio Geológico de Francia (BRGM) y la Agencia Francesa de Desarrollo (AFD) colaborarán estrechamente con el Departamento de Geología y Minerales de Vietnam, dependiente del Ministerio de Industria y Comercio, para evaluar las reservas minerales y promover su extracción y procesamiento sostenibles. Se espera que esta cooperación refuerce las capacidades industriales de Vietnam y contribuya a diversificar las cadenas de suministro de materias primas esenciales para la transición energética mundial.



Caroit también resaltó la activa presencia de empresas francesas en Vietnam y expresó su confianza en que el Acuerdo de Libre Comercio entre la Unión Europea y Vietnam (EVFTA) y el Acuerdo de Protección de Inversiones entre ambas partes (EVIPA) darán un nuevo impulso a las inversiones de empresas francesas líderes en los sectores tecnológico, energético e industrial en el mercado vietnamita.



Los intercambios pueblo a pueblo constituyen una base sólida para ampliar la cooperación bilateral, afirmó la ministra, quien recordó que más de 3.000 médicos vietnamitas han recibido formación en el marco de más de tres décadas de colaboración entre ambos países en el ámbito sanitario.



Francia también espera ampliar la cooperación educativa hacia sectores emergentes, como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y la industria aeroespacial, mediante becas, programas de doble titulación y el programa de investigación Asociación Hubert Curien (PHC), señaló.



Asimismo, Caroit valoró positivamente el programa de Voluntariado Corporativo Internacional (VIE), que facilita los intercambios y las prácticas profesionales de jóvenes talentos y estudiantes de ambos países.



En materia de cultura y patrimonio, la ministra expresó su admiración tras recorrer varios itinerarios de turismo patrimonial en Hanoi. Destacó que estas iniciativas reflejan la estrecha colaboración entre expertos y científicos de ambos países para preservar y promover los valores culturales en beneficio de las generaciones futuras.



El proyecto de cooperación entre el Museo de la Victoria de Dien Bien Phu y el Memorial de Caen, así como la entrega por parte de Francia a Vietnam de un tambor de bronce de la cultura Dong Son, constituyen ejemplos concretos del compromiso compartido con la preservación de la memoria histórica y la lucha contra el tráfico ilícito de bienes culturales, afirmó.



De cara a la XX Cumbre de la Francofonía, prevista para noviembre en Camboya, Caroit destacó el papel activo de Vietnam como puente dentro de la Organización Internacional de la Francofonía (OIF). La celebración de la cumbre en el país vecino supondrá el regreso de este evento al Sudeste Asiático 29 años después de su edición de 1997 en Hanoi.



La ministra señaló que la OIF sigue siendo un foro multilateral flexible para promover la paz, el diálogo y la cooperación económica en un contexto geopolítico complejo. En este sentido, mencionó FrancoTech, un foro de innovación tecnológica dirigido a las empresas.



Asimismo, afirmó que Francia continuará colaborando con Vietnam para promover la enseñanza del francés en las escuelas públicas y los institutos de investigación, con el objetivo de consolidar este idioma como una “lengua de oportunidades” que facilite el acceso de los jóvenes vietnamitas al empleo y al emprendimiento en el ámbito internacional./.

VNA