Primera ministra de Liechtenstein concluye con éxito su visita oficial a Vietnam

Hanoi (VNA)- La primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, partió hoy de Hanoi, poniendo fin con éxito a su visita oficial a Vietnam del 17 al 19 de octubre por invitación de su homólogo anfitrión, Le Minh Hung.



En el marco de su viaje, la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas, visitó el Mausoleo del Presidente Ho Chi Minh; depositó una ofrenda floral en el Monumento a los Mártires Heroicos, situado en la calle de Bac Son; Hanoi, y se reunió con el secretario general del Partido Comunista de Vietnam y presidente de Estado, To Lam, y el titular de la Asamblea Nacional, Tran Thanh Man.



Además, sostuvo conversaciones con el primer ministro Le Minh Hung. Tras las conversaciones, los dos dirigentes presenciaron la firma de un acuerdo para evitar la doble imposición entre los dos países.



Durante las reuniones, los dirigentes vietnamitas destacaron el gran significado de la visita de la primera ministra de Liechtenstein, Brigitte Haas. Se trata de la primera visita oficial de alto nivel entre ambas naciones desde el establecimiento de sus relaciones diplomáticas en 2008, reiteraron.



Al reafirmar que Vietnam concede gran importancia a los nexos con Liechtenstein, la parte anfitriona evaluó positivamente la posición y las fortalezas del país europeo en ámbitos como la ciencia y la tecnología, la innovación, las finanzas, las tecnologías y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



Esos campos presentan un gran potencial de complementariedad con las orientaciones de desarrollo de Vietnam y, al mismo tiempo, abren oportunidades para estrechar los vínculos entre Vietnam, la ASEAN y la Asociación Europea de Libre Comercio (AELC), precisó.



Al expresar su satisfacción por la firma del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la AELC, tras 14 años de negociaciones con 21 rondas oficiales, así como del Convenio para Evitar la Doble Imposición entre los dos países, valoró que estos acuerdos crearán un marco más favorable para las empresas de ambas partes, como contribución a reducir los aranceles y las barreras comerciales, ampliar el acceso a los mercados, fortalecer la conexión empresarial e impulsar los flujos de inversión, favoreciendo el crecimiento y la prosperidad de ambas naciones.



A su vez, Brigitte Haas reiteró que su visita reviste una gran importancia para aumentar aún más las relaciones bilaterales y ofrece, al mismo tiempo, una oportunidad para reforzar el diálogo y la cooperación internacional.



Tras valorar los logros de desarrollo, el potencial de crecimiento y la posición estratégica de Vietnam, la primera ministra de Liechtenstein expresó su deseo de ampliar las relaciones bilaterales a numerosos ámbitos y aprovechar eficazmente las oportunidades que ofrecen los nuevos acuerdos de cooperación.



En la ocasión, las dos partes acordaron seguir intensificando los intercambios de delegaciones a todos los niveles, promover los mecanismos de cooperación y ampliar la colaboración en sectores en los que cuentan con potencial, fortalezas y capacidades complementarias, incluidas las finanzas, la ciencia y la tecnología, la innovación, la transformación digital y la producción de alta tecnología.



También hicieron hincapié en la importancia de profundizar los vínculos entre los organismos de gestión, los institutos de investigación, las universidades y las empresas, así como impulsar la investigación conjunta, la transferencia de tecnología y el desarrollo de recursos humanos altamente cualificados.



A partir de la experiencia y las fortalezas de Liechtenstein, ambas partes intensificarán los intercambios sobre la gestión de fondos de inversión y de activos, las actividades bancarias y los mercados de capitales y valores.



Asimismo, abogaron por agilizar la ratificación del Tratado de Libre Comercio entre Vietnam y la AELC, y promover su aplicación una vez que entre en vigor.



Además, se comprometieron a reforzar la cooperación en materia de transición verde, economía circular, energías renovables, reducción de emisiones y adaptación al cambio climático.



Con anterioridad, Brigitte Haas; el presidente y ministro del Departamento Federal de Asuntos Económicos, Educación e Investigación de Suiza, Guy Parmelin; el ministro de Industria y Comercio de Vietnam, Le Manh Hung; la canciller de Islandia, Þorgerður Katrín Gunnarsdóttir y la secretaria de Estado del Ministerio de Asuntos Exteriores de Noruega, Astrid Bergmål, firmaron el 18 de octubre el Acuerdo de Libre Comercio entre el país indochino y la AELC (VEFTA, en inglés).



Durante su estancia en Hanoi, Brigitte Haas también recorrió la zona peatonal del lago Hoan Kiem (Espada Restituida); visitó el Museo de la Asamblea Nacional de Vietnam y el Templo de la Literatura (Van Mieu Quoc Tu Giam), entre otros./.

VNA